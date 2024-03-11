Костомаров о нейтральном статусе: «Это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят, чтобы добиться олимпийского золота»

Теги Роман Костомаров Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Роман Костомаров назвал решения по нейтральному статусу выбором спортсменов.

В частности, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду высказался об участии россиян в Играх-2024 в Париже без флага и гимна.

«Мне трудно сказать, как бы я делал это на сегодняшний день. Думаю, это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота.

Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов там выступать под нейтральным, либо не готов. Это на усмотрение каждого спортсмена», – сказал Костомаров.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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12 комментариев
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Вот максимально адекватное и правдивое высказывание без всяких "За Русьусрусь" и прочих "Это предательство".

Решать должны те, для кого работа - это спорт, а не для кого работа жирнеть в кабинетах, получать взятки и вовремя вытягивать губы в трубочку, когда августейшая особа подставляет определенную мыщцу.
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Надоел этот "герой нашего времени".
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Ржать можно долго. Горько.
,,Это должно быть решение спортсменов"
Мы на всех парах несемся в тоталитарию. Спортсмены априори ничего не решают. Это же как 2X2=4.
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Ответ Savardus
Вот максимально адекватное и правдивое высказывание без всяких "За Русьусрусь" и прочих "Это предательство". Решать должны те, для кого работа - это спорт, а не для кого работа жирнеть в кабинетах, получать взятки и вовремя вытягивать губы в трубочку, когда августейшая особа подставляет определенную мыщцу.
понимаете, многим удобнее выступать здесь. На международке они б не добились никаких успехов (например, биатлонисты наши, либо некоторые фигуристы и прочие), а здесь они гребут деньги лопатой, без какой-либо конкуренции и рады. Зачем им другие соревнования? Поэтому они и будут облизывать власть.
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вроде и налил воды, но все всё поняли
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Все бы ничего в его словах, только жаль, что с памятью плоховато. Без флага и гимна Россия выступает с 2015 года. И никто не отказывался соревноваться под Олимпийским флагом.
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Ответ Michael_Monza
Если спортсмены готовятся за счет государства, они не имеют права выступать под нейтральным флагом и точка.
Это оговаривать и прописывать надо ДО начала подготовки.
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Ответ Dinamik1
А может надо спросить солдат на передовой которые жизни свои кладут за этих спортсменов.
Кто то реально их просил туда ехать делать это?)
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