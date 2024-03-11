Костомаров о нейтральном статусе: «Это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят, чтобы добиться олимпийского золота»
Роман Костомаров назвал решения по нейтральному статусу выбором спортсменов.
В частности, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду высказался об участии россиян в Играх-2024 в Париже без флага и гимна.
«Мне трудно сказать, как бы я делал это на сегодняшний день. Думаю, это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота.
Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов там выступать под нейтральным, либо не готов. Это на усмотрение каждого спортсмена», – сказал Костомаров.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Решать должны те, для кого работа - это спорт, а не для кого работа жирнеть в кабинетах, получать взятки и вовремя вытягивать губы в трубочку, когда августейшая особа подставляет определенную мыщцу.
,,Это должно быть решение спортсменов"
Мы на всех парах несемся в тоталитарию. Спортсмены априори ничего не решают. Это же как 2X2=4.