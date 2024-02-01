Татьяна Тарасова: «Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Тарасова назвала расследование допинга Валиевой делом государственной важности.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин.

«Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь.

Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

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66 комментариев
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Думаю, давно уже все расследовали! И прекрасно знают, кто там и чего совершил! Но х... что расскажут! Зато будут использовать эту ситуацию в полит. целях, билборды уже развешаны во всей Москве, правительства в каждом регионе кричат Камила мы с тобой, объединяйтесь вокруг президента! Кукловоды наверху хорошо работают, надо отдать должное!
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поздно пить борджоми, 2 года назад должны все расследовать были. Теперь найдите девочке частный лед. Хоть это ей сделайте
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Опять это "Мы все довели девочку..." Кто это мы? Врачи, учителя пенсионеры. Что за бред обвинять всех? Есть конкретные виновники и не надо с больной головы валить на здоровую.
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Еще не поздно взять вину на себя))Скажете что Валиева попрасила парацетамол а вы по ошибке дали ТМЗ))
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Ответ Manatusik
как тогда объяснять двухлетнее вранье?
старческой забывчивостью )
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Ходоки-допингисты стали тренерами сборной. Тут сейчас девочке все блага жизни насыпят. Нет, это не система!
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А у других, достаточно многих, уличенных на допинге, жизнь совсем не испорчена. И их ситуации не были делом государственной важности. Нужно именно с государственных чиновников и начинать расследование, почему уже годы нас ловят на допинге и никто за это не отвечает. Расследование частного случая не изменит ситуацию в целом.
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Мне очень жаль Камилу. Со стороны все это выглядит так, что она, действительно, осознанно не употребляла, но так влипла. Девочка, действительно, талантливая и так разрушить карьеру. Забрали медали, ладно, но 4 года дисквала... Если она все это перемолет и останется на льду, и вернется, это будет дорогого стоить... особенно если вернется в топ
+14
-4
+10
Ответ Manatusik
Мне очень жаль Камилу. Со стороны все это выглядит так, что она, действительно, осознанно не употребляла, но так влипла. Девочка, действительно, талантливая и так разрушить карьеру. Забрали медали, ладно, но 4 года дисквала... Если она все это перемолет и останется на льду, и вернется, это будет дорогого стоить... особенно если вернется в топ
Что значит - забрали медали и ладно? Медали и титул ОЧ забрали у невиновных людей на минуточку.
По мне, так это намного ужаснее, чем дисквал Ками. Допинг то у неё был? Был. Да, наказание жесткое, но так или иначе по вине. А ребята вообще ни за что пострадали. И их никто не жалеет, как Ками.
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Ответ RusVector
Думаю, давно уже все расследовали! И прекрасно знают, кто там и чего совершил! Но х... что расскажут! Зато будут использовать эту ситуацию в полит. целях, билборды уже развешаны во всей Москве, правительства в каждом регионе кричат Камила мы с тобой, объединяйтесь вокруг президента! Кукловоды наверху хорошо работают, надо отдать должное!
разумеется, потому что все произошло на чемпионате России в Питере и с этим могут быть связаны его организаторы и питерская федерация. именно поэтому не расследуют
+17
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Камила была одной из шести фигуристов сборной России выступивших в командном первенстве на Олимпиаде, а разрушили жизнь только ей. Пятеро по вине её заслуженного тренера НЕ олимпийские чемпионы в Пекине и никогда ими не будут, а жертва только она.
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Она требует расследования после своих проклятий... А если окажутся правы, те кого она свиньями называла, проклинала, что тогда? Адекватный человек на публику так истерить не будет. Спишем всё на старческий маразм.
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Еще не поздно взять вину на себя))Скажете что Валиева попрасила парацетамол а вы по ошибке дали ТМЗ))
как тогда объяснять двухлетнее вранье?
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В пробе нашли кроме запрещенного ещё два препарата - L-карнитин и гипоксен. Оба близки к модуляторам метаболизма, то есть все три из одной оперы.
Значит всё-таки употребляла и ошиблась.
Зачем тогда везде говорить о случайном попадании в организм через чужую пищу?
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странно, что бастрыкин ещё 2 года назад не возбудил уголовное дело. но тогда бы выяснилось, что у великой тренерши пальто совсем не белое, а это уже подрывало основы государства: ведь именно она столько лет ковала его спортивную славу. а теперь остаётся только слюной брызгать в сторону Запада. господи, и эти люди кричат о каком-то величии, а сами профессиональную юридическую защиту не в состоянии обеспечить.
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Это всего-лишь спорт, какая гос важность. Слишком много значения этому всему придаётся
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Тарасова опять изменила свое мнение?
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Ну да, у государства больше дел нет
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помнится как то начали ходоков защищать, а как выяснилось там массово жрали таблетки,,,,может и тут так, не стоит, а то выйдут сами на себя
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Ой, да ладно, разобраться все-таки, провести расследование? А вчера другое говорила.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Что было понятно с самого начала.
Вы вроде не дура, вам все понятно (мне вот нет), тогда скажите, если вам понятно, как технически попал ТМЗ в организм к человеку, который работает в другом ТШ? Ее что? Изловили в темном коридоре и втиснули через зубы? Только про подсыпание не надо версию - она не проходит, поэтому ею и не воспользовались - фармакокинетика препарата не позволяет его подсыпать в толченом виде.
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Ответ Dimashmelev
Мы - это все мы, которые орали, что это политические передряги, и не требовали расследования. Безусловно, политическое тут есть - дали повод, полоскать будут гораздо пуще, чем кого-либо. Но вы прочитайте комменты от спортсменов, чиновников, да что чиновников, половина пользователей кричат: ВАДА негодяи, подлецы, но почти никто не требовал расследования с опросами, допросами, следственными экспериментами, никто из этих комментаторов не объяснил, как такое получилось - одни голословные крики. Так что они криками сказать-то хотят? Что Белый дом ей ТМЗ прописал к приему?
По отношению к общему населению страны, это кучка людей, которую сложно назвать "Мы".
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2 года все молчали. Почему никто не потребовал возбудить уголовное дело в феврале 2022? А сейчас жареным запахло...
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Мы все довели девочку .....– сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Массовочная", как по команде, истерика. Будто бы не ожидали санкций.
Хотя, Тарасова, вероятно, вполне себе, искренна. Эдакий нереализованный нерастраченный "бабушкин комплекс".
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А 2 года чем занимались?
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Ответ Анжела Лимарева
Камиле бы взять свою жизнь в свои руки: найти компетентного продюссера, выехать зарубеж, написать в соавторстве с профессионалом книгу и выступить на пару мировых шоу типа Опры. То есть перестать быть материалом в чужих руках. Появились бы деньги на оплату льда и тренера ( кто там 24- летнюю трикселистку Эмбер тренирует?). Ее спортивная одаренность не придумана конечно, но что там с волей и характером?
Я так понимаю, вы сейчас Камилу отправляете дорогой Родченкова что ли? Иных историй от нее слушать не будут, им нужно только жареное.
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Тарасова, на старости лет, только и делает, что несёт чушь.
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Знает же, что никакого расследования больше не будет, вот и орет о нём. Поорут и успокоятся.
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в очередь, за Немцовым будете
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Ответ fewral
Тарасова о дисквалификации Валиевой: «У людей, которые вынесли такое решение, будут большие неприятности в жизни»
например какие?))
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