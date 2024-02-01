Татьяна Тарасова: «Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности»

Тарасова назвала расследование допинга Валиевой делом государственной важности.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин.

«Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь.

Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

Тарасова о поведении Тутберидзе в деле Валиевой: «Если бы у меня произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата»