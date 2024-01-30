Кондратюк об итогах дела Валиевой: «Я сейчас ничего не чувствую, честно. Ожидал либо лучше, либо хуже – получился какой-то средний результат»
Марк Кондратюк назвал неожиданным итоги решения по делу Камилы Валиевой.
Ранее российские фигуристы лишилась золота в командном турнире Олимпиады-2022 и переместилась на третье место после дисквалификации Валиевой за допинг. На тех соревнованиях за команду выступал и Кондратюк.
«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучше, либо хуже – это получился какой-то такой средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», – сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
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Теперь главное, чтобы ОКР с защитниками из фирмы "Рога и копыта" не упустили и её. Канада хищно потирает ручки.
Он же, конечно, во всей этой заварухе самый виноватый!
Поэтому да. На безрыбье и бронза - медаль.
Ками должны жалеть минспорта, госкорпорации, Бузова, ребята из командника. Последние ещё должны каждый приехать к Ками и привезти ей дорогие подарки, чтобы не так грустно было.