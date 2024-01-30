Кондратюк об итогах дела Валиевой: «Я сейчас ничего не чувствую, честно. Ожидал либо лучше, либо хуже – получился какой-то средний результат»

Марк Кондратюк назвал неожиданным итоги решения по делу Камилы Валиевой.

Ранее российские фигуристы лишилась золота в командном турнире Олимпиады-2022 и переместилась на третье место после дисквалификации Валиевой за допинг. На тех соревнованиях за команду выступал и Кондратюк.

«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучше, либо хуже – это получился какой-то такой средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», – сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

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