Кондратюк об итогах дела Валиевой: «Я сейчас ничего не чувствую, честно. Ожидал либо лучше, либо хуже – получился какой-то средний результат»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 мужское катание Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк назвал неожиданным итоги решения по делу Камилы Валиевой.

Ранее российские фигуристы лишилась золота в командном турнире Олимпиады-2022 и переместилась на третье место после дисквалификации Валиевой за допинг. На тех соревнованиях за команду выступал и Кондратюк.

«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучше, либо хуже – это получился какой-то такой средний результат, он просто неожиданный, на мой взгляд. Я такого не просчитывал в своей голове», – сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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53 комментария
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Я думаю, что абсолютное большинство думало примерно так же как Марк, и бронза для многих неожиданность.

Теперь главное, чтобы ОКР с защитниками из фирмы "Рога и копыта" не упустили и её. Канада хищно потирает ручки.
+42
-3
+39
Марк думал что либо будет команда с золотом либо без медалей про бронзу он не думал
+20
-1
+19
Ответ AnPo
Давайте набежим и набросимся на Марка за то, что для него бронза ок результат. Он же, конечно, во всей этой заварухе самый виноватый!
Марк как раз в командных выложился и физически и эмоционально и его на личные уже не хватило.
+20
-3
+17
Ответ Anna Stefan
Комментарий скрыт
Ничего, что это из-за Ками у ребят "позорная бронза"? (с)
+22
-6
+16
Ответ Anna Stefan
Комментарий скрыт
А почему бронза - «позорная»? Канадцы, вон, не против позора такого. Да и любая медаль ОИ - это значимое достижение в жизни спортсмена.
+17
-2
+15
Давайте набежим и набросимся на Марка за то, что для него бронза ок результат.
Он же, конечно, во всей этой заварухе самый виноватый!
+19
-5
+14
Ответ KarinaNik
Комментарий скрыт
Зачем?
+15
-2
+13
Ответ Anna Stefan
Видно, больше не заслужили, если считают так как вы.
Ну если бы кто-то меньше баловался с допингом и не ел пирожные в количестве перед ЧР, то вопрос в принципе бы не стоял, а 5 человек не ждали бы вердикта на тему того, что сделают с их законным золотом.

Поэтому да. На безрыбье и бронза - медаль.
+16
-3
+13
Ответ KarinaNik
Комментарий скрыт
С дивана хорошо советы давать.
+16
-5
+11
Ответ KarinaNik
Комментарий скрыт
С чего это?Результат Камилы вычли без него у команды бронза,почему они должны отказываться от своих медалей
+12
-1
+11
Ответ Алеся Ткаченко
Марк думал что либо будет команда с золотом либо без медалей про бронзу он не думал
Ребята, видимо, считали так же как и большинство. Что не только аннулируют баллы Валиевой, но и подвинут остальных в турнирной таблице.
+11
-1
+10
Очевидно, не все ратуют за отказ от «позорной» бронзы из солидарности с Валиевой. Эх…
+8
-1
+7
Ответ KarinaNik
Комментарий скрыт
Может, еще и сделать паузу в карьере до декабря 2025 г.? Из солидарности
+7
0
+7
Ответ Zhuuuzhik
Ничего, что это из-за Ками у ребят "позорная бронза"? (с)
И это ответ Кондратюка про медали командника, а не про дисквалификацию Валиевой.
+8
-1
+7
Ответ KarinaNik
Очевидно, не все ратуют за отказ от «позорной» бронзы из солидарности с Валиевой. Эх…
Удивительно прям.
+6
0
+6
Ответ Anna Stefan
Комментарий скрыт
Ничего себе, на Ками положить, вокруг неё и так всё пляшут, даже Бузова высказалась, можно остальные участникам командника о себе подумать?
+6
0
+6
Это ещё может быть неокончательное решение.
+6
-1
+5
Ответ AnPo
Давайте набежим и набросимся на Марка за то, что для него бронза ок результат. Он же, конечно, во всей этой заварухе самый виноватый!
Марку как раз медаль не помешала бы, хоть и бронзовая, чего не говори, он себя прекрасно проявил в команднике.
+7
-2
+5
Ответ KarinaNik
Если они должны думать о Камиле, то кто подумает об них? Должен же о них кто то подумать, иначе несправедливо как то. Если думать о командном соревновании, то оно же общее, надо думать о каждом члене команды.
А зачем о них думать? Они же не жеребёнки, пострадавшие от произвола Запада. Подумаешь, медалей лишили заслуженных.
+5
0
+5
Ответ KarinaNik
Комментарий скрыт
С чего бы?
+5
-1
+4
Ответ Оле-Лукойе
Ничего себе, на Ками положить, вокруг неё и так всё пляшут, даже Бузова высказалась, можно остальные участникам командника о себе подумать?
Нет. Все обязаны думать о ребенке и обеспечить ей безбедную жизнь до самой старости, потому что злой Запад не поверил в дедушку.

Ками должны жалеть минспорта, госкорпорации, Бузова, ребята из командника. Последние ещё должны каждый приехать к Ками и привезти ей дорогие подарки, чтобы не так грустно было.
+4
0
+4
Ответ Anna Stefan
Комментарий скрыт
Он же сказал, что "ничего не чувствует". Вы где про радость прочитали? Сами придумали, сами обгадили.
+3
0
+3
Ответ Алеся Ткаченко
Марк думал что либо будет команда с золотом либо без медалей про бронзу он не думал
Все так думали...
+4
-1
+3
Ответ Katerina Sunny
И это ответ Кондратюка про медали командника, а не про дисквалификацию Валиевой.
Вообще респектище ребятам за их такт в отношении Камилы.
+5
-2
+3
Ответ Anna Stefan
Именно это я и написала - думают о себе, а на Ками нас рать.
А почему они не должны думать о себе? И почему в данной ситуации они должны жалеть Камилу, если самая пострадавшая сторона как раз ребята?
+3
-1
+2
Ответ Anna Stefan
Комментарий скрыт
У нас как при Советском Союзе дб коллективная ответственность? Иначе ты редиска и ненастоящий пионер?
+3
-1
+2
Ответ Anna Stefan
Комментарий скрыт
Почему по отношению к ней? Я не знаю,что именно имел в виду Марк,но,по-моему,лучше-меньший срок дисквалификации Камилы(или вынесение предупреждения) и сохранение Золота в команднике.Хуже-- место вне подиума в команднике или наихудший-дисквалификация команды. Марк итак выложился на 100 процентов команднике,может,поэтому не было достаточно сил на личные соревнования.
+4
-2
+2
Ответ KarinaNik
Классная идея! И тогда клятые капиталисты устыдятся и все нам вернут.
Ага, вернут. А потом догонят и ещё добавят
+2
0
+2
Ответ Zhuuuzhik
А почему они не должны думать о себе? И почему в данной ситуации они должны жалеть Камилу, если самая пострадавшая сторона как раз ребята?
Если они должны думать о Камиле, то кто подумает об них? Должен же о них кто то подумать, иначе несправедливо как то. Если думать о командном соревновании, то оно же общее, надо думать о каждом члене команды.
+2
-1
+1
Ответ alexnew
Когда Вы успели всенародный референдум провести по этому вопросу?
Это не я, это все Леонова. А вы думаете, она врет?
+1
0
+1
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