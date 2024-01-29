Гендиректор USADA о дисквалификации Валиевой: «Наши сердца болят за еще одного российского спортсмена, которого подвела система – это юная 15-летняя девушка»

Гендиректор USADA назвал правильным решение о 4-летней дисквалификации Валиевой.

Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Она лишена всех наград с этой даты.

«Это правильный исход, и мы надеемся, что чистые спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх, наконец-то смогут испытать радость и удовлетворение после долгого ожидания справедливости.

В то же время наши сердца болят за еще одного российского спортсмена, которого подвела система, и это юная 15-летняя девушка. Система должна исправиться», – сказал генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

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