Гендиректор USADA о дисквалификации Валиевой: «Наши сердца болят за еще одного российского спортсмена, которого подвела система – это юная 15-летняя девушка»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Гендиректор USADA назвал правильным решение о 4-летней дисквалификации Валиевой.

Cпортивный арбитражный суд (СAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Она лишена всех наград с этой даты.

«Это правильный исход, и мы надеемся, что чистые спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх, наконец-то смогут испытать радость и удовлетворение после долгого ожидания справедливости.

В то же время наши сердца болят за еще одного российского спортсмена, которого подвела система, и это юная 15-летняя девушка. Система должна исправиться», – сказал генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

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110 комментариев
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Нигде так не переживают за российских детей, как в США.
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Не может болеть то, чего нет.
+102
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+63
Симоне Байлз соболезнуй, лицемерка
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Моё сердце болит за Фелпса, Байлз, сестёр Уильямс и прочих продуктов американской системы, принимающих самые серьёзные допинговые препараты без всякого стеснения. Как и норвежские "астматики". Вот уж где позор мирового спорта. Организуйте отдельную паралимпиаду для нездоровых спортсменов и пусть там жрут все, что хотят и соревнуются отдельно от здоровых спортсменов, не использующих запрещёнку
+58
-9
+49
Это заявление прямо противоречит решению.
Из решения следует совсем иное - никакой системы ни в штабе Тутберидзе, ни у Валиевой отдельно доказать не удалось Зато судьи считают, что Валиева умышленно выпила один стакан.
+50
-5
+45
Лицемерие как оно есть
+37
-13
+24
Был бы закон един для всех, тогда можно было бы смириться с таким решением суда, но американцев прекрасно всех оправдывают с лошадинными дозами вещества и все они поголовно с ТИ.
+25
-2
+23
Ах -ха-ха, сердца у них болят )))) Воспаление хитрости у вас болит )
+29
-11
+18
Ответ Александр Константинов
Не может болеть то, чего нет.
"которого подвела система" кроме Валиевой никто из системы не был наказан.
+20
-5
+15
Ответ Нурсултан Хамзаев
"которого подвела система" кроме Валиевой никто из системы не был наказан.
Система своих не бросает. Легче все свалить на девочку
+19
-5
+14
Ответ Anisu
Комментарий удален модератором
Байден подмешал Валиевой допинга?
+28
-14
+14
Если он про "мировую систему" во главе с США, то в точку.
+17
-3
+14
Подавитесь своими золотыми медалями
+25
-11
+14
Ну, лицемерие - это фишка англо-американского мира. Они так воспитаны. Это в их морали. Для нашего уха слышится дико, для них нормально.
Вот вроде понимаешь это, а по его лицу очень хочется чем нибудь тяжелым, да с хрустом...
+14
-1
+13
Если это "система", то система 100500 раз могла подменить эту пробу прежде чем слать на проверку. На локальном-то соревновании, где всё под контролем этой самой системы - проще простого. В этом плане ситуация странная, что система грязной пробе дала улететь из страны.
+14
-1
+13
Ага!!! Счастливы, что Камилу допустили до стартов на ОИ, чтобы потом все аннулировать! И USA получила золото, которого н когда б не увидела, как своих ушей.
+13
0
+13
Ответ unknownman
Нигде так не переживают за российских детей, как в США.
А что он такого сказал? Валиева сама чтоли допинг в аптеке купила и ела? Или вы считаете что ее Щербакова отравила?
+17
-4
+13
Ой, давайте без этого омерзительного лицемерия.
+13
-1
+12
Ну так примите триметазидин, иногда для сердца полезен.
+14
-2
+12
изболелось сердце у тревиса((( пускай оно за американских легкоатлетов поболит, во где поле непахано((((
+12
-1
+11
Что ж, придётся девушке вернуться, чтоб их сердца не болели.
+11
0
+11
"Крокодиловы слёзы" от Главы USADA Тайгерта!
+10
0
+10
А еще у вас болят сердца за детей Палестины. Сердобольная Америка. Я же говорил, что дадут 4 года, для них всё это инструмент в геополитике.
+12
-3
+9
Ой, вот только не надо этого лицемерия
+9
-1
+8
Ответ Волька-ибн-Алёша
она не страдает
А когда страдает, то у нее справка есть) Кто мешает нашим справки делать, непонятно
+10
-3
+7
Ответ Evgeny Trifonov
Симоне Байлз соболезнуй, лицемерка
она не страдает
+10
-3
+7
Нужно помочь Техасу отделиться.
А там дело пойдет.
+11
-4
+7
Ответ Anna Morgan
Даже Бах офигел от отношения Этери к Валиевой на ОИ. Выходит, что более человечное отношение к камиле со стороны иностранных чиновников, которые понимают, что ее кормили запрещенкой, а не она сама принимала
Факт не установлен, что ее кормили. Предыдущие чистые пробы никто не оспаривает. Следовательно это абсурд - портить пробы своему спортсмену за 2 месяца до Олимпиады. А вот почему пробы "задержались" для проверки, чего обычно не бывает, - это тоже большой вопрос. То есть за плохую организацию, надо сломать жизнь девочке.
+6
0
+6
Как красиво лицемерит :))
+8
-2
+6
Изболелись, бедняжки
+6
-1
+5
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