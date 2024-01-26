Левито о смене короткой программы: «В моей предыдущей программе много всего заложено, но у меня пока не получается раскрыть весь ее потенциал»

Изабо Левито объяснила, почему поменяла короткую программу.

Предыдущая короткая программа Левито была под восточные мотивы, фигуристка выступала в образе змеи. Новая программа поставлена под Nella Fantasia композитора Эннио Морриконе.

«Дело в том, что в моей предыдущей короткой программе очень много всего заложено, но у меня пока не получается наилучшим образом раскрыть весь ее потенциал.

Мне не очень нравилось, как мне удается презентовать эту постановку. Я поняла, что, наверное, мне нужно чуть больше времени, чтобы научиться катать программы в таком танцевальном стиле.

Чемпионат США для меня невероятно важный турнир, поэтому мы решили выступить тут с другой короткой программой. А над «Змеей» еще надо поработать», – сказала Левито.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык