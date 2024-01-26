Левито о смене короткой программы: «В моей предыдущей программе много всего заложено, но у меня пока не получается раскрыть весь ее потенциал»

Теги чемпионат США сборная США женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Изабо Левито объяснила, почему поменяла короткую программу.

Предыдущая короткая программа Левито была под восточные мотивы, фигуристка выступала в образе змеи. Новая программа поставлена под Nella Fantasia композитора Эннио Морриконе.

«Дело в том, что в моей предыдущей короткой программе очень много всего заложено, но у меня пока не получается наилучшим образом раскрыть весь ее потенциал.

Мне не очень нравилось, как мне удается презентовать эту постановку. Я поняла, что, наверное, мне нужно чуть больше времени, чтобы научиться катать программы в таком танцевальном стиле.

Чемпионат США для меня невероятно важный турнир, поэтому мы решили выступить тут с другой короткой программой. А над «Змеей» еще надо поработать», – сказала Левито. 

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

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2 комментария
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Платье красивое, Изабо чуть прибавила в весе, растет... Все равно девочка красивая, балеринка. А техника, увы... Прыжки на тоненького, вращения на грани срыва.... Новая программа - американской публике она, конечно, более понятна. Просто себе плавная песня, как они любят, и плавное катание без особого смысла.
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