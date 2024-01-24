Попова о Симоновой: «Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования»
Бетина Попова рассказала о состоянии Марии Симоновой, которая упала с поддержки.
Партнер 14-летней Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ».
Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. После соревнований Мария была госпитализирована.
«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше.
Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования», — сказала Попова.
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Все настолько безопасно, что можно не мелочиться, и допускать с 5 лет.
Когда допускать, так ничего такого, а как какие - то проблемы, будь то травмы или допинг, вой: они же дети. Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз.
Кто за этот трэш должен отвечать
https://youtu.be/Wg77KzpRYq8