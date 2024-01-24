Попова о Симоновой: «Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования»

Бетина Попова рассказала о состоянии Марии Симоновой, которая упала с поддержки.

Партнер 14-летней Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ».

Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. После соревнований Мария была госпитализирована.

«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше.

Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования», — сказала Попова.