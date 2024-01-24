Попова о Симоновой: «Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования»

Теги происшествия пары Мария Симонова Бетина Попова Спорт-Экспресс Мартин Бреславский Фигурное катание

Бетина Попова рассказала о состоянии Марии Симоновой, которая упала с поддержки.

Партнер 14-летней Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ».

Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. После соревнований Мария была госпитализирована. 

«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше.

Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования», — сказала Попова.

 

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40 комментариев
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Ответ Dimashmelev
А какие повреждения она хотела увидеть на рентгене? То, что руки и ноги не сломаны, мы и так видели - программу она докатала, а отек мозга и кровоизлияние он не покажет, ей томографию нужно делать. Так что пока ничего неясно. Здоровья Маше!
Хватит нагнетать про отек мозга! ее не в сельскую больницу отвезли,все сделают как положено.Здоровья девочке.
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Как минимум сотрясение мозга. Какие тут внешние повреждения?
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Ответ David Rigert
Всё врёт. Состояние после такого удара не может быть нормальным. Такого тренера - под суд. Это не кошку на улицу выбросить. Надо создавать петицию о запрещении издевательства родителями и тренерами в фигурном катании над детьми ради денег. Тренировки похожи на дрессировку зверей в цирке. Дети вырастают психически неполноценными. Посмотрите на валиеву, Щербакову, туктамышеву и др. И прикрыть секту родителей в фигурном катании.
Про Валиеву промолчу. но Щебакова и Лиза- абсолютно адекватные девушки, здоровые и умные.
+11
-4
+7
А какие повреждения она хотела увидеть на рентгене? То, что руки и ноги не сломаны, мы и так видели - программу она докатала, а отек мозга и кровоизлияние он не покажет, ей томографию нужно делать. Так что пока ничего неясно. Здоровья Маше!
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+6
но они с партнером все же докатали программу. --- Ахренеть!
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Ответ Дружба11
Яна, вы можете коллекционировать такие истории-преступники тренеры ОБЯЗАНЫ останавливать выступления при таких страшных падениях,а Маринин-был огромным и мощным, а этот парень явно не вытягивает девочку, как кстати и Куница Алену-и рано или поздно и АЛена под ударом.
C вами просто не о чем говорить,безграмотность и упертость во всем.
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Ответ Viks
но они с партнером все же докатали программу. --- Ахренеть!
Там и падение случилось из-за того, что он до последнего пытался спасти поддержку, т.е. это оказалось важнее здоровья и жизни парнерши. Хотя уже было понятно, что они оба падают. И надо было наплевать на баллы и сделать так, что бы девочка с высоты упала как можно менее болезненно.
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Ответ Veronika spuria
Конечно, делали не рентген, а КТ или МРТ. Выразилась она не точно.
я уверен, что делали и то, и другое, рентген обязательно делали на предмет переломов и других повреждений опорно-двигательного, хотя по прокату было видно, что переломов нет, но суть в том, что КТ не покажет сотряс, даже ушиб не всегда показывает, что нам хочет сказать Бетина? Что Маша здорова - нет, не здорова. Спортсменов нужно учить правильно падать, а не валиться в последний момент, главному тренеру группы нужно еще и язык придерживать и думать, кому можно давать такие сложные поддержки, а кому еще рано. У него вся группа акробатикой занимается, а чистых прокатов нет. Все до поры до времени.
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может они рентген ноги посмотрели?
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Ответ Dimashmelev
А какие повреждения она хотела увидеть на рентгене? То, что руки и ноги не сломаны, мы и так видели - программу она докатала, а отек мозга и кровоизлияние он не покажет, ей томографию нужно делать. Так что пока ничего неясно. Здоровья Маше!
Она как раз никакие видеть не хотела, но проломленные кости черепа рентген бы показал. Сейчас наверняка МРТ делают, чтобы посмотреть есть ли проблемы с мозгом.
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а мрт?
рентген про кости
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Ответ Raduga
На адреналине докатали.
Какой адреналин? Это голова! Сотрясение мозга или хуже - немедленный покой и никаких шевелений! В овощ может превратиться...
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Ответ Dimashmelev
А какие повреждения она хотела увидеть на рентгене? То, что руки и ноги не сломаны, мы и так видели - программу она докатала, а отек мозга и кровоизлияние он не покажет, ей томографию нужно делать. Так что пока ничего неясно. Здоровья Маше!
Ну, что череп цел, видимо.
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Такой удар головой об лёд, мог привести к сотрясению головного мозга. Безусловно, будет проведено обследование МРТ или КТ. Получивших черепно-мозговые травмы наблюдают, ибо бывают последствия и осложнения в остром периоде так и в отдалённом. Маше здоровья и благополучия.
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надо шлем надевать.это д пипец с такой высоты на скорости шлепнутся
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Ответ Yaroslove
https://www.youtube.com/watch?v=zomaqny92YQ - вот, кстати, видео...
Очень нехорошо. И висок, и шея могла быть повреждена.
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Считаю надо ещё больше снизить возраст допуска до соревнований.
Все настолько безопасно, что можно не мелочиться, и допускать с 5 лет.
Когда допускать, так ничего такого, а как какие - то проблемы, будь то травмы или допинг, вой: они же дети. Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз.
Кто за этот трэш должен отвечать
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Ответ David Rigert
Всё врёт. Состояние после такого удара не может быть нормальным. Такого тренера - под суд. Это не кошку на улицу выбросить. Надо создавать петицию о запрещении издевательства родителями и тренерами в фигурном катании над детьми ради денег. Тренировки похожи на дрессировку зверей в цирке. Дети вырастают психически неполноценными. Посмотрите на валиеву, Щербакову, туктамышеву и др. И прикрыть секту родителей в фигурном катании.
А что с Туктамышевой-то не так?)
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Ответ Buharoid
А что с Туктамышевой-то не так?)
Я обобщил. Это собирательный образ .
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Ответ Дружба11
Бетина,хватит заливать-про рентген-рентген ничего и не покажет....МРТ и КТ не все показывает, что Вы преступно сотворили со своим напарником-какое имели право-не подбежать к девочке с медиками,не остановить выступление ее-я бы Немедля Вас отстранил с черным билетом-за то,что не оценили вес партнеров-должно, и основное - за то,что Не остановили выступление и не понеслись оказывать с медиками помощь к девочке.....Эх Вы-жестокие....фу
Где вы были,когда Маринин Татьмянину приложил головой так,что встать со льда не могла?? Не сотрясани кулаками в адрес тренера Васильева,что не оценил вес партнеров,не научил?
https://youtu.be/Wg77KzpRYq8
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Ответ missis-Zima
Где вы были,когда Маринин Татьмянину приложил головой так,что встать со льда не могла?? Не сотрясани кулаками в адрес тренера Васильева,что не оценил вес партнеров,не научил? https://youtu.be/Wg77KzpRYq8
Тотьмянина,падение 2004г.
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Соседка упала в обморок,повредила колено.Ренген не показал перелома,сказали ушиб.Позже на МРТ выявили разрыв всех имеющихся коленных связок.Как то так(((
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Ответ Дружба11
Яна, вы можете коллекционировать такие истории-преступники тренеры ОБЯЗАНЫ останавливать выступления при таких страшных падениях,а Маринин-был огромным и мощным, а этот парень явно не вытягивает девочку, как кстати и Куница Алену-и рано или поздно и АЛена под ударом.
Если огромный ,по-вашему Маринин роняет хрупкую Татьяну,то в чем причина?
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