«Коротко о подготовке к прыжковому турниру». Бойкова показала, как падает с выброса на тренировке

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александра Бойкова показала, как неудачно исполняет выброс на тренировке.

Бойкова и Дмитрий Козловский примут участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет 19-21 января.

«Коротко о подготовке к прыжковому турниру😹

Не все всегда идет гладко, но вера наших тренеров в наши способности ничуть не меньше, чем в данной озвучке», – написала Бойкова.

Видео фигуристка опубликовала на своей странице в соцсети. 

Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам

1 комментарий
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Слишком коротко.Саша, покажи длинный красивый выезд.
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