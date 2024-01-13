«Коротко о подготовке к прыжковому турниру». Бойкова показала, как падает с выброса на тренировке

Александра Бойкова показала, как неудачно исполняет выброс на тренировке.

Бойкова и Дмитрий Козловский примут участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет 19-21 января.

«Коротко о подготовке к прыжковому турниру😹

Не все всегда идет гладко, но вера наших тренеров в наши способности ничуть не меньше, чем в данной озвучке», – написала Бойкова.

Видео фигуристка опубликовала на своей странице в соцсети.

Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам