Тарасова о завершении карьеры в 19 лет: «От горя хотела покончить с жизнью. Папа сказал: «Хватит дурью маяться. В тренеры иди!»

Татьяна Тарасова рассказала, почему начала тренерскую карьеру.

– Вы и сами начинали свою карьеру не как тренер, а как фигуристка-парница. Не думали никогда пойти вслед за папой – в женский хоккей?

– Тогда и женского хоккея не было, поэтому нет, не думала. Моя жизнь как спортсмена оборвалась рано и трагично. Я получила травму – не на тренировке, не на выступлении, а во время церемонии награждения на Всемирной Универсиаде 1966 года в итальянском Сестриере, где мы с партнером Георгием Проскуриным взяли золото.

Не сориентировалась в темном праздничном освещении – и споткнулась о ковер, что расстелили перед пьедесталом. Привычный вывих плеча перешел на два сустава… О поддержках я могла забыть. Было так горько, так обидно! Это уму непостижимо: из-за такой глупости в 19 лет, что мне исполнилось в день окончания Универсиады, стать профнепригодной… Худшего слова для меня не существовало.

От горя и тоски хотела покончить жизнь самоубийством. Обдумывала – как. Но отказалась, когда поняла: после такого конца, что я там себе надумала, останусь изуродованной. А люди что скажут? А мамуля как расстроится? Ее мне было жальче всех.

И остаться такой некрасивой после смерти я себе позволить не могла. Папа, видя мои страдания, сказал как отрезал: «Хватит дурью маяться. В тренеры иди!» И я пошла, – рассказала заслуженный тренер СССР.

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