Тарасова о завершении карьеры в 19 лет: «От горя хотела покончить с жизнью. Папа сказал: «Хватит дурью маяться. В тренеры иди!»

Теги Татьяна Тарасова Анатолий Тарасов Универсиада Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, почему начала тренерскую карьеру.

– Вы и сами начинали свою карьеру не как тренер, а как фигуристка-парница. Не думали никогда пойти вслед за папой – в женский хоккей?

– Тогда и женского хоккея не было, поэтому нет, не думала. Моя жизнь как спортсмена оборвалась рано и трагично. Я получила травму – не на тренировке, не на выступлении, а во время церемонии награждения на Всемирной Универсиаде 1966 года в итальянском Сестриере, где мы с партнером Георгием Проскуриным взяли золото.

Не сориентировалась в темном праздничном освещении – и споткнулась о ковер, что расстелили перед пьедесталом. Привычный вывих плеча перешел на два сустава… О поддержках я могла забыть. Было так горько, так обидно! Это уму непостижимо: из-за такой глупости в 19 лет, что мне исполнилось в день окончания Универсиады, стать профнепригодной… Худшего слова для меня не существовало.

От горя и тоски хотела покончить жизнь самоубийством. Обдумывала – как. Но отказалась, когда поняла: после такого конца, что я там себе надумала, останусь изуродованной. А люди что скажут? А мамуля как расстроится? Ее мне было жальче всех.

И остаться такой некрасивой после смерти я себе позволить не могла. Папа, видя мои страдания, сказал как отрезал: «Хватит дурью маяться. В тренеры иди!» И я пошла, – рассказала заслуженный тренер СССР.

Татьяна Тарасова о самом сокровенном: без чего ей больно на родине, почему не завела детей и что (всего одно!) изменила бы в жизни

Видели, как каталась молодая Татьяна Тарасова? Выступала в открытом платье, закончила в 19 из-за травмы, полученной на награждении

 

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9 комментариев
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Спасибо Вашему папе, Татьяна Анатольевна!!!
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К сожалению, люди нередко совершают такие
необдуманные поступки, не подумав о близких и родных людях. И хорошо, особенно, когда известные рассказывают про такие моменты в своей жизни, чтобы люди не делали глупых ошибок. Трудные моменты и ситуации пройдут, а с этим (заканчивается, зачастую, трагическим исходом или остаются навсегда инвалидами) жить будет сложно.
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Мысли о самоубийстве, часто посещают подростков, вот буду лежать, такая красивая, и все меня жалеть будут, лишь тогда поймут, кого потеряли.
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Впервые слышу такие откровения от ТАТ,хотя мне всегда было интересно узнать,что она чувствовала,когда пришлось так внезапно завершить карьеру.
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А зачем одно интервью разрезали на части, и выкладывают на сайт по отдельной статье на фразу? Это новое веяние в журналистике? Бред
+3
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+1
Ответ Игорь Репрев
А зачем одно интервью разрезали на части, и выкладывают на сайт по отдельной статье на фразу? Это новое веяние в журналистике? Бред
К сожалению, это как раз старое веяние…
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