Татьяна Тарасова: «Отец знал бы, что подсказать Овечкину. Я бы посоветовала ему тренироваться и потерпеть немного»

Татьяна Тарасова дала совет Александру Овечкину.

38‑летний форвард «Вашингтона» не забивает в 11 матчах подряд подряд.

«Не знаю, что бы папа (Анатолий Тарасов – Sports.ru) сказал Овечкину. Он бы знал, что подсказать, а я нет. Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного.

Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервет свою неудачную серию. Желаю нам видеть и восхищаться его игрой как можно дольше», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.