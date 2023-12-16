Татьяна Тарасова: «Отец знал бы, что подсказать Овечкину. Я бы посоветовала ему тренироваться и потерпеть немного»

Теги Вашингтон Татьяна Тарасова Александр Овечкин НХЛ Анатолий Тарасов Хоккей

Татьяна Тарасова дала совет Александру Овечкину.

38‑летний форвард «Вашингтона» не забивает в 11 матчах подряд подряд.

«Не знаю, что бы папа (Анатолий Тарасов – Sports.ru) сказал Овечкину. Он бы знал, что подсказать, а я нет. Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного.

Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервет свою неудачную серию. Желаю нам видеть и восхищаться его игрой как можно дольше», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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