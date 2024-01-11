Японская фигуристка Марин Хонда завершит карьеру в конце сезона..

Хонда – чемпионка мира среди юниоров 2016 года. В нынешнем сезоне она заняла 28-е (последнее) место на чемпионате Японии.

«Я ухожу из фигурного катания, но по-прежнему люблю его. Завершив карьеру, я также смогу заниматься тем, что мне нравится.

За годы, проведенные в фигурном катании, мне удалось повстречать стольких людей и преодолеть многие трудности», – сказала 22-летняя Хонда.