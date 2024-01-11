Марин Хонда завершит карьеру в конце сезона

Теги сборная Японии женское катание Марин Хонда Фигурное катание

Японская фигуристка Марин Хонда завершит карьеру в конце сезона..

Хонда – чемпионка мира среди юниоров 2016 года. В нынешнем сезоне она заняла 28-е (последнее) место на чемпионате Японии.

«Я ухожу из фигурного катания, но по-прежнему люблю его. Завершив карьеру, я также смогу заниматься тем, что мне нравится.

За годы, проведенные в фигурном катании, мне удалось повстречать стольких людей и преодолеть многие трудности», – сказала 22-летняя Хонда.

10 комментариев
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Фактически она уже завершила после последнего места на ЧЯ. Но есть титул, пусть и по юниорам.
+7
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+7
Ответ Katerina Sunny
Фактически она уже завершила после последнего места на ЧЯ. Но есть титул, пусть и по юниорам.
К сожалению, она завершает вынужденно.
Очень травматичная девушка, обидно за неё)))
+5
0
+5
Самая распиаренная фигуристка Японии в свое время, сколько авансов и неоправданных рекламных контрактов
+6
-4
+2
Ответ Татьяна Моисеева
К сожалению, она завершает вынужденно. Очень травматичная девушка, обидно за неё)))
Я посмотрела, у Марин последние ЧЯ- 21, 26, 28 места.
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+2
и так бывает..
симпатяга такая была
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Казалось она давно завершила
+1
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Она сообщила об этом еще летом прошлого года, а спортс соизволил об этом только сейчас...
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Ответ Katerina Sunny
Я посмотрела, у Марин последние ЧЯ- 21, 26, 28 места.
Она в 2020 году попала в автокатастрофу. После этого начались периодические боли в травмированной ноге и результаты пошли на спад.
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