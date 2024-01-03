Крижан о желании встретиться с Путиным: «Конечно, почему нет. Даже не знаю, что сказать ему. Попросил бы о совместном фото»

Защитник «Родины» Митья Крижан ответил на вопросы о президенте России.

– Вы проводите второй сезон в России. Успели понять, как функционируют разные политические и бытовые механизмы? И какое у вас сложилось мнение о ?

– Не хочу говорить о политике и мешать ее с футболом. Да, есть какие-то моменты – нужно много подтверждений, бумаг, к чему я не привык. Это политика, как считаете? На такую тему могут рассуждать мои одноклубники, прожившие в России 20-30 лет.

Я не чувствую какого-то негатива, не думаю о том, что вот это могло бы быть лучше, почему они это не изменят. Я просто живу в России, следуя правилам России. С Путиным мы никогда не встречались, но кто знает, возможно, это произойдет в будущем.

– Хотели бы встретиться с президентом России?

– Да, конечно, почему нет.

– И что бы вы ему сказали? Дайте мне российский паспорт?

– Нет. Даже и не знаю, что сказать ему. Попросил бы о совместном фото, – сказал 26-летний легионер из Словении.

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