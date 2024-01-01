Александр Тихонов: «Россиянам нужно равняться на президента. Желаю Путину здоровья и принятия смелых решений»

Александр Тихонов рассказал, чего желает россиянам в новом году.

«Хочу пожелать всем крепкого здоровья, быстрее закончить СВО, чтобы наступили мирные дни для России, чтобы мы перестали переживать за наших ребят. И желаю восстановления экономики, какой она и должна быть в России.

Ориентироваться нужно на самих себя, страна никогда не должна копировать кого-либо. У нас достаточно ученых, врачей, великая спортивная история. Кого нам копировать, когда мы всегда всех побеждали?

Безусловно, россиянам нужно равняться на президента. Желаю Владимиру Владимировичу здоровья и принятия смелых решений», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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