Александр Тихонов: «Россиянам нужно равняться на президента. Желаю Путину здоровья и принятия смелых решений»

Теги Александр Тихонов Владимир Путин Политика Биатлон

Александр Тихонов рассказал, чего желает россиянам в новом году.

«Хочу пожелать всем крепкого здоровья, быстрее закончить СВО, чтобы наступили мирные дни для России, чтобы мы перестали переживать за наших ребят. И желаю восстановления экономики, какой она и должна быть в России.

Ориентироваться нужно на самих себя, страна никогда не должна копировать кого-либо. У нас достаточно ученых, врачей, великая спортивная история. Кого нам копировать, когда мы всегда всех побеждали?

Безусловно, россиянам нужно равняться на президента. Желаю Владимиру Владимировичу здоровья и принятия смелых решений», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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26 комментариев
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год новый а лизоблюды всё те же
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Ответ Baltika
Прятаться в бункере и по ночам бомбить соседей
Развестись с женой, скрывать вторую жену и детей, дружить с геями и медведевым. Всем все обещать и никогда не выполнять.
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Ответ Аркус
Равняться на президента это как вообще?
Прятаться в бункере и по ночам бомбить соседей
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Ответ Melnikov1968
То есть всем заняться дзюдо, проколоть ботекс и облысеть. Да, ещё купить коньки с клюшкой и начать играть в хоккей. Завтра пойду в спорттовары.😊😊😊
Ещё нужно ночью напасть на соседа (иначе он нападёт), отжать у него четверть балкона, подружиться с врагом всего подъезда и старательно делать вид, что к тебе все придираются просто потому, что завидуют
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Равняться на президента это как вообще?
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постояно нести чушь?)
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То есть всем заняться дзюдо, проколоть ботекс и облысеть. Да, ещё купить коньки с клюшкой и начать играть в хоккей. Завтра пойду в спорттовары.😊😊😊
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И желаю восстановления экономики, какой она и должна быть в России.
Смешно, экономику кто-то разрушил оказывается, а ему еще желает, чтобы продолжил свое черное дело.
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В литературе подобное явление давным-давно описано: "Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Позвольте вам сказать прямо, ваше величество… Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!" (Е. Шварц).
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А я не хочу равняться на президента.
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Коричневый язык
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Судя по выступлению Васильича в новогоднюю ночь, внешний вид и здоровье примерно соответствуют возрасту вождя по паспорту
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Ответ Alarich
Судя по выступлению Васильича в новогоднюю ночь, внешний вид и здоровье примерно соответствуют возрасту вождя по паспорту
интересно ещё, куда ещё бойцы на заднем фоне подевались, у всех контракты закончились наверн))0
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Есть ощущение, что подобные новости публикуются только для того, чтобы собрать инфу о комментаторах
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То есть каждый россиянин должен развестись, построить дворец с аквадискотекой и пытаться получше пристроить своих бездарных гоповатых дружков в ущерб интересам страны? Звучит как план, разве что гимнасток на всех, боюсь, не хватит.
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Правильно на него родного, что нибудь чаще обещать и не выполнять… Все как мы любим…
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...Желаю Владимиру Владимировичу здоровья и принятия смелых решений...

Я устал ! Я ухожу ?
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Спасибо, мне такие заболевания не нужны.
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Ну у этого давно фляга свистнула
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Новый год, а лижут также
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Ответ Baltika
Прятаться в бункере и по ночам бомбить соседей
Комментарий удален модератором
Ответ bad_bear
Комментарий удален модератором
Если правдоруб , зачем менять методичку ? Может гопник из бункера выползти ? Или там с геями в окружении ему теплее ?
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Принятие смелых решений, нет уж, спасибо, нам и СВО хватает.
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Ответ Yndestad
постояно нести чушь?)
Чушь несут на западе!
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Лизнул первым в Новом году, настоящий Чемпион!
Вяльбе, Винер и остальным придется подлизывать со вторых мест.
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