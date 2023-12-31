Максим Траньков: «В России футбол, хоккей, фигурное катание и биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно»
Максим Траньков назвал самые популярные виды спорта в России.
«У каждого болельщика есть своя дисциплина и свой спорт номер один. Если я люблю футбол, то для меня это спорт номер один.
В России также огромное количество людей смотрят хоккей и фигурное катание. В нашей стране эти три дисциплины и еще биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно.
У нас огромная армия болельщиков, которым нравится спорт!» — заявил Траньков.