Максим Траньков: «В России футбол, хоккей, фигурное катание и биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно»

Теги Максим Траньков сборная России Фигурное катание

Максим Траньков назвал самые популярные виды спорта в России.

«У каждого болельщика есть своя дисциплина и свой спорт номер один. Если я люблю футбол, то для меня это спорт номер один.

В России также огромное количество людей смотрят хоккей и фигурное катание. В нашей стране эти три дисциплины и еще биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно.

У нас огромная армия болельщиков, которым нравится спорт!» — заявил Траньков

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4 комментария
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Всех с Новым годом: фигуристов, футболистов, хоккеистов, биатлонистов, пловцов, теннисистов.....Всех! Всем здоровья, любви и счастья!
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Бессмысленно все это сравнивать с футболом
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Ответ Маргарита В Сафронова
Всех с Новым годом: фигуристов, футболистов, хоккеистов, биатлонистов, пловцов, теннисистов.....Всех! Всем здоровья, любви и счастья!
И греблистов.
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Ответ Александр Зубков
И греблистов.
а кто это? их тоже!
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