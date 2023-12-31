Максим Траньков назвал самые популярные виды спорта в России.

«У каждого болельщика есть своя дисциплина и свой спорт номер один. Если я люблю футбол, то для меня это спорт номер один.

В России также огромное количество людей смотрят хоккей и фигурное катание. В нашей стране эти три дисциплины и еще биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно.

У нас огромная армия болельщиков, которым нравится спорт!» — заявил .