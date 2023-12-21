«Покажешь завтра, как не быть чушпаном?» Алиев рассказал о «Слове пацана» и любви к российским сериалам

Теги Максим Траньков сборная России чемпионат России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев рассказал, что смотрит много сериалов.

Фигурист занял третье место в короткой программе на чемпионате России.

– Ты как-то по особенному сегодняшний вечер проведешь?

– Наверное, пойду в душ, поужинаю и посмотрю какой-то сериал. В последнее время я смотрю очень много сериалов и просматриваю за три часа весь сериал, потому что я люблю вот так скипать по 10-15 секунд – так досматриваю сериал часа за два – за три. Я просто хочу узнать историю.

– А ты смотришь, может быть, «Слово пацана» и покажешь завтра, как не быть чушпаном?

– Слушай, Ералаш! Ха-ха, ну смотрел, смотрел я «Слово пацана», жду финальную серию. Да много всего. В основном это российская киностудия, все сериалы русские. Не знаю, мне это очень нравится, цепляет, – сказал Алиев в интервью Максиму Транькову на Первом канале.

7 комментариев
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Каждый раз, когда мне попадаются перлы Максима, я думаю, сложно, наверное с ним Татьяне...Очень терпеливая женщина)
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Ответ Лутц-Ритт
Каждый раз, когда мне попадаются перлы Максима, я думаю, сложно, наверное с ним Татьяне...Очень терпеливая женщина)
по факту, у Татьяны 3 ребенка, одному из них 40!
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«Слово пацана» нужно сразу по 30 секунд блоки пропускать, тягомотина ещё та.
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Ну, нормальное такое юморное интервью, думаю большой критики не будет, за смешной вопрос, чай не Алина вопрос задала, значит - не кринж, понимать надо, и не путать - это другое!
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Увы, все фигуристы чушпаны. Чёткие пацаны на льду под музыку не кривляются ))
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Ответ Лутц-Ритт
Каждый раз, когда мне попадаются перлы Максима, я думаю, сложно, наверное с ним Татьяне...Очень терпеливая женщина)
каждый раз когда мне попадаются комментарии похожие на ваш, я думаю, сложно наверное людям не лезть в личную жизнь счастливых людей)
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