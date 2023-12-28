Александр Энберт: «Валиева прекрасно катается, технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется»

Александр Энберт высказался о перспективах Камилы Валиевой.

«Сможет ли Камила справиться с трудностями? Здесь за нее сложно сказать. Только Камила знает свое внутреннее состояние, как его преодолевать.

Но мы видим, что она выступает, что она прекрасно катается, что она очень технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется!

Я думаю, что каждая постановка Камилы удивляет зрителей», — сказал .