Александр Энберт: «Валиева прекрасно катается, технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Александр Энберт высказался о перспективах Камилы Валиевой.

«Сможет ли Камила справиться с трудностями? Здесь за нее сложно сказать. Только Камила знает свое внутреннее состояние, как его преодолевать.

Но мы видим, что она выступает, что она прекрасно катается, что она очень технично, артистично вживается в программы. Я очень рад, что она справляется!

Я думаю, что каждая постановка Камилы удивляет зрителей», — сказал Энберт

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4 комментария
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Заставляют,что ли их говорить о Валиевой? Сколько можно?
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+1
Вот от Саши Энберта никто "отписываться" не будет.
+1
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