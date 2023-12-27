Железняков о мастер-классах в Донецке и Луганске: «В соцсетях писали комментарии: «Куда ты собрался? Донбасс — это Украина». Куча угроз поступало»

Теги сборная России Алексей Железняков Матч ТВ Фигурное катание

Алексей Железняков рассказал о мастер-классах на Донбассе.

В мае российский хореограф провел ряд мастер-классов для детей в Донецке и Луганске. 

— Не было людей из Украины, которые были против вашей поездки?

— В соцсетях писали комментарии вроде: «Куда ты собрался? Донбасс — это Украина». Куча угроз поступало, даже сохранял скриншоты для определенных органов.

Человек, который угрожает в соцсетях, никогда не станет ничего делать, а кто реально готов — писать не будет. А все близкие меня поддерживают в этом вопросе, иначе они мне не друзья, до свидания, — сказал Железняков.

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12 комментариев
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Ответ imaxim
Комментарий удален модератором
Донбасс – это Россия!
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-10
+2
Железняков почему не указывает, сколько он за эту поездку заработал?
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Какой храбрец героический, скриншоты для доносов сохранил. А от прямой дуэли с Плющенко на ринге быстро отказался.
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Комментарий удален модератором
В Мае 2022 года.
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А моторолке в соц сетях не грозили? А Гивику,Захару?
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Ууу, это он интервью объёмное Матчу дал.
:-Не факт, что я ещё не вернусь и не поработаю с этой командой)))))) Эх, Лёха, Лёха, там без тебя неплохо...
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Ответ Sincere
Странная логика у этих людей - даже если они так считают, то почему Железняков туда не мог приехать с мастер-классом)
В окопах учить конькобежному спорту? ))
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