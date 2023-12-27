Железняков о мастер-классах в Донецке и Луганске: «В соцсетях писали комментарии: «Куда ты собрался? Донбасс — это Украина». Куча угроз поступало»
Алексей Железняков рассказал о мастер-классах на Донбассе.
В мае российский хореограф провел ряд мастер-классов для детей в Донецке и Луганске.
— Не было людей из Украины, которые были против вашей поездки?
— В соцсетях писали комментарии вроде: «Куда ты собрался? Донбасс — это Украина». Куча угроз поступало, даже сохранял скриншоты для определенных органов.
Человек, который угрожает в соцсетях, никогда не станет ничего делать, а кто реально готов — писать не будет. А все близкие меня поддерживают в этом вопросе, иначе они мне не друзья, до свидания, — сказал Железняков.
:-Не факт, что я ещё не вернусь и не поработаю с этой командой)))))) Эх, Лёха, Лёха, там без тебя неплохо...