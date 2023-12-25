Алексей Железняков: «Валиева прошла большую школу, она могла бы быть хорошим тренером. Глядишь, она меня пригласит на свои уроки»
Алексей Железняков считает, что Камила Валиева могла бы стать хорошим тренером.
«Камила Валиева прошла большую школу, изучила много материала в тренерском плане и в хореографическом. Поэтому, конечно, Камила смогла бы быть хорошим тренером. Я буду только за!
Глядишь, она меня пригласит на свои уроки к своим детям. Я с удовольствием приду и проведу урок для ее воспитанников.
Ее характер позволяет стать высококлассным специалистом», — сказал Железняков.
Есть все таки разница , сейчас он в танцах , а был в большом спорте .