Алексей Железняков: «Валиева прошла большую школу, она могла бы быть хорошим тренером. Глядишь, она меня пригласит на свои уроки»

Алексей Железняков считает, что Камила Валиева могла бы стать хорошим тренером.

« прошла большую школу, изучила много материала в тренерском плане и в хореографическом. Поэтому, конечно, Камила смогла бы быть хорошим тренером. Я буду только за!

Глядишь, она меня пригласит на свои уроки к своим детям. Я с удовольствием приду и проведу урок для ее воспитанников.

Ее характер позволяет стать высококлассным специалистом», — сказал .