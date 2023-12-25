Алексей Железняков: «Валиева прошла большую школу, она могла бы быть хорошим тренером. Глядишь, она меня пригласит на свои уроки»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Алексей Железняков считает, что Камила Валиева могла бы стать хорошим тренером.

«Камила Валиева прошла большую школу, изучила много материала в тренерском плане и в хореографическом. Поэтому, конечно, Камила смогла бы быть хорошим тренером. Я буду только за!

Глядишь, она меня пригласит на свои уроки к своим детям. Я с удовольствием приду и проведу урок для ее воспитанников.

Ее характер позволяет стать высококлассным специалистом», — сказал Железняков

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27 комментариев
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Кто бы как не относился к Железнякову, это преданный Хрустальному человек и он внёс большую лепту в процесс становления чемпионов этой школы. И если не ошибаюсь, кроме Трусовой все его уважали. Но это не удивительно, она единственная выбивалась из ритма (и единственная, парадокс, осталась без титулов). Спасибо тебе, Алексей, за прекрасную работу, погуляй, посмотри по сторонам и возвращайся заряженным на новые свершения. В Хрустальном двери всегда были открыты, на новом катке не знаю, как будет, как раз проверишь)
+21
-10
+11
Не понятно толи они все стебаются или просто смеются уже
+10
-1
+9
Скользкий тип
+10
-3
+7
Ответ адим амонтов
Ему у Косторной надо хотя бы манерам поучиться, ведет себя как ребенок 2010 года рождения
Да, у Косторной как раз только манерам и учиться
+10
-5
+5
Ответ Беглый*
Кто бы как не относился к Железнякову, это преданный Хрустальному человек и он внёс большую лепту в процесс становления чемпионов этой школы. И если не ошибаюсь, кроме Трусовой все его уважали. Но это не удивительно, она единственная выбивалась из ритма (и единственная, парадокс, осталась без титулов). Спасибо тебе, Алексей, за прекрасную работу, погуляй, посмотри по сторонам и возвращайся заряженным на новые свершения. В Хрустальном двери всегда были открыты, на новом катке не знаю, как будет, как раз проверишь)
Беглый, ну ты уже даже в теме Железяки умудрился Трусову приплести. Это же какое то помешательство у тебя на Саше))
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Странно, говорил, что работой и предложениями забит, а тут сам просится...
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Рановато Жедезняков Валиеву в тренеры записывает, или ему уже что-то известно?
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Ответ Беглый*
Кто бы как не относился к Железнякову, это преданный Хрустальному человек и он внёс большую лепту в процесс становления чемпионов этой школы. И если не ошибаюсь, кроме Трусовой все его уважали. Но это не удивительно, она единственная выбивалась из ритма (и единственная, парадокс, осталась без титулов). Спасибо тебе, Алексей, за прекрасную работу, погуляй, посмотри по сторонам и возвращайся заряженным на новые свершения. В Хрустальном двери всегда были открыты, на новом катке не знаю, как будет, как раз проверишь)
Пусть попросится, повторит путь Саши и Алёны.
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Ответ Беглый*
Кто бы как не относился к Железнякову, это преданный Хрустальному человек и он внёс большую лепту в процесс становления чемпионов этой школы. И если не ошибаюсь, кроме Трусовой все его уважали. Но это не удивительно, она единственная выбивалась из ритма (и единственная, парадокс, осталась без титулов). Спасибо тебе, Алексей, за прекрасную работу, погуляй, посмотри по сторонам и возвращайся заряженным на новые свершения. В Хрустальном двери всегда были открыты, на новом катке не знаю, как будет, как раз проверишь)
Титуло вы называете золотую медаль? А серебрянный призео ОИ уже не годится. Бронзовый призер ЧЕ, тоже не титул. Да и золотая медаль ЧР теперь у нее. Без титула другая фигуристка.
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Обиделся бедненький
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Ответ Veronika spuria
Пусть попросится, повторит путь Саши и Алёны.
Станет серебряным призёром ОИ или выйдет замуж за Куницу и перейдёт в парное?
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Господи опять просится .Нафига он нужен будущему тренеру Камиле. Что бабло не хватает .
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Балерина, актриса, ведущая, тренер. Кто ещё.
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Алексей вполне спортивного вида мужчина, достаточно молодой чтобы вести активный образ жизни. Буду рада увидеть его на велосипеде с ящиком Яндекс-еда за плечами!!! :))
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Ему у Косторной надо хотя бы манерам поучиться, ведет себя как ребенок 2010 года рождения
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Ответ Беглый*
Да, титулом я называю только золотую медаль. Серебро и бронза - это очень хорошо, но это только медаль
Не все так думают. Особенно спортсмены.
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ммм.... Камиле уже можно начинать собирать "штат")))...
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Ответ ДИОНИС
Вас в "Комеди Клаб" научили таким "плоским" шуточкам?
Какие шуточки? Все очень серьезно!
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Железняков ушел , а Хрустальный его не отпускает ..,скучает.
Есть все таки разница , сейчас он в танцах , а был в большом спорте .
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Ответ RusVector
Вот же пройдоха! С удовольствием он прийдет, видете ли ... Валиева уже как Семенович стала! Железняков знает толк в зреложенском! Я бы и сам пришел ...
Вас в "Комеди Клаб" научили таким "плоским" шуточкам?
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Ответ Беглый*
Видишь ли, товарищ шурик, в своём комментарии мне важно было подчеркнуть, что Железнякова все ученики уважали. И если бы я не упомянул Трусову, могло возникнуть ложное утверждение, за которое пришлось бы объясняться перед смешными шуриками.
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Ответ Veronika spuria
Странно, говорил, что работой и предложениями забит, а тут сам просится...
Куда просится, Валиева тренер и у нее есть ученики ? Просто он выделил ту , с кем ей будет приятно работать в будущем , так как в Камиле он видит данные для тренера.
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Сколько прекрасных учениц у Железнякова было, но отметил ту , с которой ему было приятно поработать. Ну и о хореографических данных Валиевой он знает не понаслышке.
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Ответ Ponpony
Алексей вполне спортивного вида мужчина, достаточно молодой чтобы вести активный образ жизни. Буду рада увидеть его на велосипеде с ящиком Яндекс-еда за плечами!!! :))
да он и до пенсионного возраста сможет работать, как минимум, консультантом... работают же "пенсионеры" в том же балете...
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