Анна Фролова: «Сердечное спасибо моей команде за проделанную работу, веру и поддержку. С вами невозможное становится возможным»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Макар Игнатов Анна Фролова Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова поблагодарила тренеров и болельщиков.

Фролова заняла на чемпионате России-2024 в Челябинске пятое место.

«Чемпионат России. Сердечное спасибо моей команде Rukavitsin Team за проделанную работу, веру и поддержку. С вами невозможное становится возможным!

Спасибо моей семье и друзьям за то, что они рядом, подбадривают и находят нужные слова в трудные минуты. И, конечно же, спасибо вам – зрители и любители фигурного катания, вы создаете невероятно добрую и теплую атмосферу на льду, которая вдохновляет и окрыляет.

Хочу поздравить Дмитрия Алиева и Макара Игнатова с успешными выступлениями и попаданием в сборную.

Теперь можно спокойно наслаждаться новогодним настроением (и вкусными салатиками). Всех с наступающим!❤️‍🔥» – написала фигуристка. 

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1 комментарий
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Танго Фроловой - одно из тех, что хочется пересмотреть.
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