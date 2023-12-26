Анна Фролова: «Сердечное спасибо моей команде за проделанную работу, веру и поддержку. С вами невозможное становится возможным»

Фигуристка Анна Фролова поблагодарила тренеров и болельщиков.

заняла на чемпионате России-2024 в Челябинске пятое место.

«Чемпионат России. Сердечное спасибо моей команде Rukavitsin Team за проделанную работу, веру и поддержку. С вами невозможное становится возможным!

Спасибо моей семье и друзьям за то, что они рядом, подбадривают и находят нужные слова в трудные минуты. И, конечно же, спасибо вам – зрители и любители фигурного катания, вы создаете невероятно добрую и теплую атмосферу на льду, которая вдохновляет и окрыляет.

Хочу поздравить и с успешными выступлениями и попаданием в сборную.

Теперь можно спокойно наслаждаться новогодним настроением (и вкусными салатиками). Всех с наступающим!❤️‍🔥» – написала фигуристка.