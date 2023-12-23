Анна Фролова: «Рада, что смогла даже в таком состоянии откатать. Это говорит о том, что я прихожу к стабильности»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова оценила свое выступление на чемпионате России, где заняла 5-е место.

«Я выходила настолько с пустой головой, буквально как с чистого листа. Думаю, я справилась только благодаря поддержке зрителей, благодаря тому, что сегодня на трибунах сидят мои мама и сестра.

Конечно, я понимала, что у меня нет права подвести тренеров, потому что мы проделали огромную работу. Правда, была подготовка длительная, и я понимала, что если не буду много надумывать, то тело на автомате все сделает. Вне зависимости от того, тяжело ли мне, плохо мне.

Я максимально сегодня экономила силы. Я покаталась сегодня на официальной 12-14 минут. Потом высыпалась.

Попадаю в сборную? Я пока это не осознала. Я очень рада, что справилась, отстояла свое. Понятно, что прокат не идеальный, что, если бы не обстоятельства, я могла скатать лучше, но все сложилось, как сложилось. Рада, что смогла даже в таком состоянии откатать, это говорит о том, что я прихожу к стабильности, с учетом того, что это уже пятый старт чистый.

Благодарна очень тренерскому штабу, они меня очень сильно поддерживали, особенно перед прокатом на протяжении всего дня. Если бы не они, я бы не справилась», – сказала Фролова.

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13 комментариев
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обожаю ее ПП) Поздравляем с местом в сборной)
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Элегантная фигуристка и все хорошеет.
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Дима Алиев подошел , обнял и поздравил Аню после проката ПП.
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На Аню всегда приятно посмотреть, интересные программы и какое-то стильное утончённое катание. Очень рада за нее.
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Было видно,что тяжело сегодня Анне катать, однако, она справилась, молодец! На протяжении сезона радовала нас своим красивым, утонченным, женственным катанием, спасибо!!
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Как приятно, когда девочки, которых помнишь ещё талантливыми юниорками, взрослеют и остаются в спорте, улучшают презентацию, работают над хореографией. Аня и Ксюша очень порадовали
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Аня удивительная фигуристка, её одухотворенное катание завораживает. Очень рада, что она будет в сборной России.
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Анна была прекрасна!
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Ответ Ирина Ларина
Аня для меня как Дима Алиев) вроде умом понимаешь, что не попадает на пьедестал, а сердце хочет ее туда) Удачи Анечке и пусть еще радует нас долго. В этом году и программы и прокаты были прекрасны.
Сегодня показали, что Аня с Димой мило общаются, обнимаются)
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Аня для меня как Дима Алиев) вроде умом понимаешь, что не попадает на пьедестал, а сердце хочет ее туда)
Удачи Анечке и пусть еще радует нас долго. В этом году и программы и прокаты были прекрасны.
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Анюта "Мисс стиль" Фролова раскрывает музыку своих программ как никто, лучшей интерпретации музыки, чем в танго "Мгзавреби" в Анином исполнении, и представить сложно.
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Прекрасное преображение. Так держать, Аня!
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Для меня неожиданно в этом сезоне раскрылась Анна - и как фигуристка и как личность. "Танго" Анны Фроловой однозначно входит в топ три на пересмотр с этого чемпионата в ж/о. Ане большие поздравления!
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