Анна Фролова: «Рада, что смогла даже в таком состоянии откатать. Это говорит о том, что я прихожу к стабильности»

Анна Фролова оценила свое выступление на чемпионате России, где заняла 5-е место.

«Я выходила настолько с пустой головой, буквально как с чистого листа. Думаю, я справилась только благодаря поддержке зрителей, благодаря тому, что сегодня на трибунах сидят мои мама и сестра.

Конечно, я понимала, что у меня нет права подвести тренеров, потому что мы проделали огромную работу. Правда, была подготовка длительная, и я понимала, что если не буду много надумывать, то тело на автомате все сделает. Вне зависимости от того, тяжело ли мне, плохо мне.

Я максимально сегодня экономила силы. Я покаталась сегодня на официальной 12-14 минут. Потом высыпалась.

Попадаю в сборную? Я пока это не осознала. Я очень рада, что справилась, отстояла свое. Понятно, что прокат не идеальный, что, если бы не обстоятельства, я могла скатать лучше, но все сложилось, как сложилось. Рада, что смогла даже в таком состоянии откатать, это говорит о том, что я прихожу к стабильности, с учетом того, что это уже пятый старт чистый.

Благодарна очень тренерскому штабу, они меня очень сильно поддерживали, особенно перед прокатом на протяжении всего дня. Если бы не они, я бы не справилась», – сказала .