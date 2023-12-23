Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева выступила с произвольной программой на чемпионате России.

Фигуристка начала прокат с падения на четверном тулупе, затем сделала тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной тулуп.

Валиева получила за произвольную программу 156,14 балла, сумма – 237,99 балла. Она стала бронзовым призером соревнований.

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77 комментариев
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И ведь полностью докрутила прыжок. Все равно молодец
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Ответ galik55
Я уже испугалась, что будут тянуть и поставят с таким тяжелым прокатом первой. Если честно и 3-го места многовато. Если сравнивать легкость и изящество и программу Синицыной ее блистательный прокат и ЭТО, то третье место просто подарили Валиевой
Третье место Камилы заслуженно, потому что Синицына слаба в базе прыжковых элементов. Каскады 3+2 неконкуренты на таком уровне
+24
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+17
Ответ Amneris
Честно говоря, там и третьего места нет. Поставили просто за заслуги. И проблема не в том, что не может, а в том, что не хочет. Вместо стадиона мотается на съёмку рекламы - вот и результат. Катает весь сезон ужасно. ТШТ, видимо, махнули рукой до решения CAS.
Одно падение с четверного на две программы, остальные элементы сделаны чисто - третье место заслуженное
+16
-4
+12
Аделька-👍 Соня-🌝 Ками-💪 Народ, просто порадуемся нашим девчатам! Аня, Вероника,
Синичка! У нас такие девчонки! Ура! Всех с наступающим! 🌲 люди, не гундите! Всех с праздником!
+12
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+11
Мне жаль. Но я очень надеюсь, что это не последний чемпионат России для Камилы. Согласна, что тяжеловато и медленно она каталась. И согласна, что справедливо, что Муравьёва вторая. Все-таки аксель у Софьи есть и чёткий.

Как бы то ни было, все тройные прыжки у Камилы чёткие. Да и четверной, как я понимаю, есть. Вопрос психологии, в первую очередь. Ну раз она его прыгает на разминке и вне программы.

В общем, многое будет зависеть от итогов суда в январе. Там либо крылья вырастут, либо всё закончится. Верю, что всё хорошее у Валиевой в фигурном катании ещё будет.
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+8
И конечно же отрадно, что судьи снова обломали желающих потрындеть про вытаскивание Камилы наверх.
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Упала, но встала. По компонентам она всё-равно проиграла девчонкам и заслуженно ниже. Зато мне приятно видеть Ками на льду и её программы.
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катала лучше, чем на этапах. Молодец, Камила. Бронза тоже медаль. Только продолжай кататься, мы тебя любим.
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С четверными можно понять, переходный возраст, все такое, но там проблема в том, что она просто ооооочень медленно стала катать, а вращения все вообще как в замедленной съемке. Соглашусь, что третье место тут чисто за бывшие заслуги.
+16
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+7
Очень жаль, болела за Ками. Поздравляю Аделю с заслуженной победой!
+9
-3
+6
Ответ Elena Polkina
Абсолютно докрутила. Ось ушла. Жаль. Но ничегошеньки... Скоро вес ее стабилизируется ( посмотрите, как Загитова похудела ). Все будет.
Ничего не будет , второй год ничего нет , проиграла все старты , по сравнению с ней и Соня и Аделька смотрятся космическим.
+10
-4
+6
Ответ Gemma157
Загитова вообще сейчас ничего прыгать не может. Так что пример не очень удачный)
Все она прыгает, не ври
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+5
Ответ Gemma157
Где ойлерный каскад? У нас же хрустоглоры раньше страшно хейтили других фигуристок за отсутствие ойлерных каскадов и за секвенции
Ты придумываешь за хрустоглоров "сказанное" ими. Не надо так.
+6
-1
+5
Абсолютно докрутила. Ось ушла. Жаль. Но ничегошеньки... Скоро вес ее стабилизируется ( посмотрите, как Загитова похудела ). Все будет.
+11
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Я надеюсь Камила ещё в этом сезоне нас удивит классными прокатами. Желаю ей не сбавлять, а только наращивать по ходу сезона физику, и откатать таки на отмашь произволку.
+7
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+5
Ответ Amneris
Честно говоря, такого слабого состава, как в этом году, у нас уже лет 10 не было, так что премирование Валиевой осталось незаметным для многих. А так - да, девочка, которая, судя по ее физической форме, вообще на стадионе не бывает, получила третье место за былые заслуги и молчание по допинговому делу.
Печально, что она все это с радостью кушает.
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Аделия заслужила первое место. Как справедливо отметили в комментах, маленьких и худеньких много, но все ли из них прыгают квадры. Надеюсь, сохранит их и увидим ее на Олимпиаде. Ну и кроме квадров хороша, особенно с Майклом Джексоном. Сколько чемпионатов России она была без медали (не считая бронзы постфактум), а теперь получила свое.

Соня заслуженно вторая. Мне не очень импонирует ее главный тренер, но за Соню рада. Видно, как она старается, как горит тем, что делает, как сильно расстраивается от неудач. Ее искренность подкупает

Камила тяжеловато катается, конечно. Но сейчас у нее такой период. Как раньше уже не будет, но то, что она не опускает руки заслуживает уважения. Если все будет хорошо, сможет повторить путь Лизы Туктамышевой и остаться топ-фигуристкой надолго.

Рада, что судьи справедливо оценили сегодняшние прокаты.

Еще за Ксюшу очень рада, катается она, конечно, превосходно. С эмоциями и с душой, показывает настоящий танец на льду.

Жаль, что ЧР-всего лишь несколько дней. Ждем следующих соревнований)
+4
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+3
Ответ Amneris
Честно говоря, там и третьего места нет. Поставили просто за заслуги. И проблема не в том, что не может, а в том, что не хочет. Вместо стадиона мотается на съёмку рекламы - вот и результат. Катает весь сезон ужасно. ТШТ, видимо, махнули рукой до решения CAS.
Только отодвинула заслуженных девочек.
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Ответ Viks
Валиева быстро оформилась в женщину, по-татарски, грузна - её на произвольную программу не хватает.
вот да, есть такое у татарок, они прям на глазах из маленькой девочки в довольно крупных барышень вымахивают. потом у кого-то это как-то уравновешивается, как у той же Загитовой, но Камила, прямо скажем, впринципе по своему строению крупнее Загитовой.
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Ответ artpal
Третье место Камилы заслуженно, потому что Синицына слаба в базе прыжковых элементов. Каскады 3+2 неконкуренты на таком уровне
У Камилы тоже были 3-2. Синицына оригинальная девочка, короткая и пп идеально, пп с драйвом, а Камила тягуче медленно катала пп.
+4
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Ну видно же изначально что максимальный взлетный вес превышен для квада.
Нет, если отдално на тренировке после разогрева собраться со свежими силами и синглом прыгнуть вне проги это мож и выйдет, но для проги не идет.
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Какое мощное испытание сейчас проходит Камила! Дух захватывает! Если выдержит, получится характер какой-то невероятной закалки. А если учесть, что квад она сохранила и проходит переходный возраст без пауз, то чемпионство будет за ней.
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Жаль, буду надеяться, что этот кошмар в январе закончится положительно и у нее появится мощный стимул для дальнейших выступлений
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Ответ artpal
Одно падение с четверного на две программы, остальные элементы сделаны чисто - третье место заслуженное
Ну что там сделано чисто? На дорожках ошибки, ось на вращениях кривая. По мелочи там и наскрести легко на пятое место. Презентации нет, постоянно тяжело-трагический фэйс в ПП. Просто команды «фас» пока не дали. Ту же Загитову метлой выпроводили за меньшие косяки.

В сухом остатке, контент 2010 года с великими каскадами три+два. Неудивительно, что весь мир, посмотрев на Валиеву 2021 года и сегодняшний «космос», делают вполне логичные выводы про роль фармы в ее спортивной судьбе.

Просто как самой не стыдно так катать? Хоть бы честолюбие хоть какое-то было.
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Далека от оптимальной формы канеш.
Но молодцом, борется.
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Ответ Железная Леди
Только отодвинула заслуженных девочек.
Честно говоря, такого слабого состава, как в этом году, у нас уже лет 10 не было, так что премирование Валиевой осталось незаметным для многих.
А так - да, девочка, которая, судя по ее физической форме, вообще на стадионе не бывает, получила третье место за былые заслуги и молчание по допинговому делу.
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Ждем по традиции очередную порцию похвалы и мотивационных текстов от Федры по Камиле.
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Да её так грибанули. Уж очень хотелось золота начинающему. Но бог не тимошка.
Соня очень прекрано каталась, программа класс и лучге Камиоы в этот раз если честно.
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Ответ Нурсултан Хамзаев
ну поставили на свое место меньше будет хейта.
Вот именно , заняла законной 3 место , может уже перестанут так пиарить.
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Ответ Den3Lo
И ведь полностью докрутила прыжок. Все равно молодец
ну поставили на свое место меньше будет хейта.
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