Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России

Камила Валиева выступила с произвольной программой на чемпионате России.

Фигуристка начала прокат с падения на четверном тулупе, затем сделала тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной тулуп.

получила за произвольную программу 156,14 балла, сумма – 237,99 балла. Она стала бронзовым призером соревнований.