Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России
Камила Валиева выступила с произвольной программой на чемпионате России.
Фигуристка начала прокат с падения на четверном тулупе, затем сделала тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной тулуп.
Валиева получила за произвольную программу 156,14 балла, сумма – 237,99 балла. Она стала бронзовым призером соревнований.
Синичка! У нас такие девчонки! Ура! Всех с наступающим! 🌲 люди, не гундите! Всех с праздником!
Как бы то ни было, все тройные прыжки у Камилы чёткие. Да и четверной, как я понимаю, есть. Вопрос психологии, в первую очередь. Ну раз она его прыгает на разминке и вне программы.
В общем, многое будет зависеть от итогов суда в январе. Там либо крылья вырастут, либо всё закончится. Верю, что всё хорошее у Валиевой в фигурном катании ещё будет.
Соня заслуженно вторая. Мне не очень импонирует ее главный тренер, но за Соню рада. Видно, как она старается, как горит тем, что делает, как сильно расстраивается от неудач. Ее искренность подкупает
Камила тяжеловато катается, конечно. Но сейчас у нее такой период. Как раньше уже не будет, но то, что она не опускает руки заслуживает уважения. Если все будет хорошо, сможет повторить путь Лизы Туктамышевой и остаться топ-фигуристкой надолго.
Рада, что судьи справедливо оценили сегодняшние прокаты.
Еще за Ксюшу очень рада, катается она, конечно, превосходно. С эмоциями и с душой, показывает настоящий танец на льду.
Жаль, что ЧР-всего лишь несколько дней. Ждем следующих соревнований)
Нет, если отдално на тренировке после разогрева собраться со свежими силами и синглом прыгнуть вне проги это мож и выйдет, но для проги не идет.
В сухом остатке, контент 2010 года с великими каскадами три+два. Неудивительно, что весь мир, посмотрев на Валиеву 2021 года и сегодняшний «космос», делают вполне логичные выводы про роль фармы в ее спортивной судьбе.
Просто как самой не стыдно так катать? Хоть бы честолюбие хоть какое-то было.
Но молодцом, борется.
А так - да, девочка, которая, судя по ее физической форме, вообще на стадионе не бывает, получила третье место за былые заслуги и молчание по допинговому делу.