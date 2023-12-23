Дарья Садкова: «После короткой программы я была в отчаянии. Но меня поддержала мама, и я поняла, что нельзя опускать руки»
Дарья Садкова оценила выступление в произвольной программе на чемпионате России.
В прокате фигуристка исполнила каскад с четверным тулупом, со второго квад-тулупа упала.
«Вчера мне не хватило уверенность в себе. После короткой программы я, мягко говоря, была в отчаянии. Не знала, что делать.
Были мысли, что мир рухнул. Но меня поддержала мама, много других людей, и я поняла, что нельзя опускать руки.
Сегодня хотелось показать хотя бы один четверной тулуп, потому что этот прыжок пока недостаточно стабилен», – сказала Садкова.