Дарья Садкова: «После короткой программы я была в отчаянии. Но меня поддержала мама, и я поняла, что нельзя опускать руки»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Дарья Садкова Фигурное катание

Дарья Садкова оценила выступление в произвольной программе на чемпионате России.

В прокате фигуристка исполнила каскад с четверным тулупом, со второго квад-тулупа упала. 

«Вчера мне не хватило уверенность в себе. После короткой программы я, мягко говоря, была в отчаянии. Не знала, что делать.

Были мысли, что мир рухнул. Но меня поддержала мама, много других людей, и я поняла, что нельзя опускать руки.

Сегодня хотелось показать хотя бы один четверной тулуп, потому что этот прыжок пока недостаточно стабилен», – сказала Садкова

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5 комментариев
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После того как показали , как провожает на лед Дашу Тутберидзе, я была уверена , что она сделает квад.
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Мама молодец. Даша и тоже умница, но может лучше один 4-ой.
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Не переживай. Делай что можешь и будь что будет.
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Да уж, куда там опускать? Тут только подниматься и работать при таком потенциале!
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