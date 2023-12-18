«Я с птицами не умею пока. Надо учиться». Медведева приобрела попугая, признанного вещдоком в уголовном деле

Евгения Медведева приобрела попугая, признанного вещдоком в уголовном деле.

Как сообщается в репортаже канала НТВ, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию забрала в свой загородный особняк желтохохлого какаду по кличке Юки, что на японском языке означает «снег».

Отмечается, что птица фигурировала в уголовном деле о мошенничестве. Летом 2023 года попугая пытались похитить, предъявив курьеру поддельный скриншот об оплате. Пытавшийся сделать это мужчина был задержан, а говорящему попугаю присвоили статус вещественного доказательства.

«Мы попросили хотя бы перышко его забрать. Пока он летал, у него отвалилось перо. Мы принесли его перышко и давали собакам понюхать, чтобы они привыкали к запаху. Я с птицами не умею пока… Надо учиться», – сказала Медведева.