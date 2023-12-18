«Я с птицами не умею пока. Надо учиться». Медведева приобрела попугая, признанного вещдоком в уголовном деле

Теги сборная России происшествия женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева приобрела попугая, признанного вещдоком в уголовном деле.

Как сообщается в репортаже канала НТВ, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию забрала в свой загородный особняк желтохохлого какаду по кличке Юки, что на японском языке означает «снег». 

Отмечается, что птица фигурировала в уголовном деле о мошенничестве. Летом 2023 года попугая пытались похитить, предъявив курьеру поддельный скриншот об оплате. Пытавшийся сделать это мужчина был задержан, а говорящему попугаю присвоили статус вещественного доказательства.

«Мы попросили хотя бы перышко его забрать. Пока он летал, у него отвалилось перо. Мы принесли его перышко и давали собакам понюхать, чтобы они привыкали к запаху. Я с птицами не умею пока… Надо учиться», – сказала Медведева.

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28 комментариев
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Юки разговаривать можно научить. Потом будет с собаками общаться, когда никого дома не будет.
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Красивый белый попугай. Надеюсь, что в его жизни теперь все наладится. У Жени пополняется живность.
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В сводках ЧП Женя ещё не была 🤣🤣🤣
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Пусть все будет хорошо у попугая и его хозяйки. Женя может всё, научиться и с птицами ладить
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Юки классное имя, ему подходит
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Красивый попугай. Пусть будет хорошо в новой семье.
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Новый житель. Женя научится и Юки тоже.
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Женю с новым членом семьи! Классный попугайчик))
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Веселая там компания, два французских бульдога и попугай!
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Ответ Katerina Sunny
Юки разговаривать можно научить. Потом будет с собаками общаться, когда никого дома не будет.
И секретики рассказывать)
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Да каждый медвебот хочет оказаться на месте Юки . Большая зависть у меня .
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Ну все, криминальная карьера Юки закончилась и он встал на путь исправления)). Поздравляю Женю с новым питомцем.
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Умница, Женя. Приютила нового друга. Но, мне как-то страшновато, за Женю. Столько людей пытались похитить этого попугая, а теперь на всю страну объявили где он находится. Надеюсь, что всё будет хорошо 🙏❤
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Рада за Юки,теперь птица живет в хороших условиях и в добрых руках.
Ей там точно теперь будет хорошо и комфортно.
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Красивый попугай!
Наконец Юки попал в хорошие руки)
Теперь он в безопасности.
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Ответ Katerina Sunny
Юки разговаривать можно научить. Потом будет с собаками общаться, когда никого дома не будет.
Будет им команды раздавать))
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Ответ Светлана М
Веселая там компания, два французских бульдога и попугай!
Весёлая компания, весело встретят Новый год!
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Ответ romeo5555
В сводках ЧП Женя ещё не была 🤣🤣🤣
Ага, удивила, так удивила, а попугай красавец
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Юки красавец, наконец-то нашёл свой дом, где его будут любить, холить и лелеять
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Ответ Katerina Sunny
Юки разговаривать можно научить. Потом будет с собаками общаться, когда никого дома не будет.
А собаки то в ответ ничего не смогут ответить. Придется Юкки и за собак отвечать😊
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У Жени или кого-то из её друзей пару лет назад были сторис с похожим попугаем (он точно так же сидел у неё на голове). Возможно, тогда Женя и задумалась о том, чтобы завести себе такую птицу)
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Ответ Rina
Будет им команды раздавать))
А где то я видела такое. Попугай командовал, а собака слушалась.😁
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Женя недавно где-то говорила, что хотят завести попугая)
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Попугаю повезло, попал в добрые руки.
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https://www.youtube.com/watch?v=6z32NWWXIOk&t=24s
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Интересная компания у Евгении собралась! Хорошего им взаимодействия, хотя все кто попадает под Женино влияние становятся дружелюбней))
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