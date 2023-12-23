«Мы Мишки, любим всех, люблю». Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после произвольной программы чемпионата России

Фигурист Александр Галлямов снова зачитал рэп на пресс-конференции.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной одержал победу на чемпионате России в Челябинске.

«У нас был день перерыва, поэтому я не мог не накидать несколько слов», – отметил чемпион мира в парном катании.

«Ночь. Улица. Фонарь. «Трактор-Арена»...

Ой, я немного не о том,

В башке такая дискотека,

И Блока вспомнил – человека

В софитах света золотом!

Спасибо вам за ваши руки,

Спасибо всем за теплоту,

Возьму соцсети на поруки,

Да, мы немного бяки-буки,

Мы – Мишки, любим всех! Люблю!» – приводит текст, зачитанный Галлямовым, «Матч ТВ».

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛