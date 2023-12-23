«Мы Мишки, любим всех, люблю». Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после произвольной программы чемпионата России
Фигурист Александр Галлямов снова зачитал рэп на пресс-конференции.
Галлямов в паре с Анастасией Мишиной одержал победу на чемпионате России в Челябинске.
«У нас был день перерыва, поэтому я не мог не накидать несколько слов», – отметил чемпион мира в парном катании.
«Ночь. Улица. Фонарь. «Трактор-Арена»...
Ой, я немного не о том,
В башке такая дискотека,
И Блока вспомнил – человека
В софитах света золотом!
Спасибо вам за ваши руки,
Спасибо всем за теплоту,
Возьму соцсети на поруки,
Да, мы немного бяки-буки,
Мы – Мишки, любим всех! Люблю!» – приводит текст, зачитанный Галлямовым, «Матч ТВ».
Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛
Я вот за БК всегда чуть больше, чем за МГ болею. Но фукать на Саню зачем? Парень рад победе.
Теперь я сам пою и сочиняю, между прочим.
Сначала я всё как-то не решался, я робел,
Потом решился и сразу посмелел.
Как выяснилось, петь и сочинять не очень сложно.
Достаточно начать, закончить тоже можно.
Я за короткий срок так много сочинил,
Что много из того, что сочинил, уже забыл.
Но это не беда, зато я в творчестве окреп
И вот пою ещё одну песню в стиле рэп!
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Дима не смог сдержать смех в этот раз))
Стихи и проза, лёд и пламень"
Пушкин не знал тогда про рэп, но Мишкам подходит))
Будут все стоять серьёзные - "чё такие хмурые, вот за бугром спорт это развлечение, а у нас все не так, спортсмены забитые, никто не кайфует от процесса и тд"
Будет кто-то развлекаться и дурачиться - "арря, кринж итд"
Такое впечатление, что это восторженный возглас девочки лет 5-6.))
Как можно читать что-то, да и ещё некий намёк на рэп, таким образом, что людям становится скучно не только от самого текста, но и от пауз в нём. Рэп, клонящий в сон - это действительно нечто новое. Неужели он не понимает, как это хреново? Видать, за прошлый раз фидбек не прилетел, ну или парень слишком самообольщён🙁
Не, красавчик, чемпион, но где молодец, там молодец, а где позорище, там позорище.
Рэп это скорее скороговорка.
В башке реально дискотека
На Плющенко походишь – человека
Павлинством чванным о пустом
На поводу у желчной скуки
Мартышек постить - это свинство
От соцсетей отдерни руку
Нет, ты не милый бяка-бука
Посты твои полны ехидства!