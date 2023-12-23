«Мы Мишки, любим всех, люблю». Галлямов зачитал рэп на пресс-конференции после произвольной программы чемпионата России

Теги чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов снова зачитал рэп на пресс-конференции.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной одержал победу на чемпионате России в Челябинске. 

«У нас был день перерыва, поэтому я не мог не накидать несколько слов», – отметил чемпион мира в парном катании.

«Ночь. Улица. Фонарь. «Трактор-Арена»...

Ой, я немного не о том,

В башке такая дискотека,

И Блока вспомнил – человека

В софитах света золотом!

Спасибо вам за ваши руки,

Спасибо всем за теплоту,

Возьму соцсети на поруки,

Да, мы немного бяки-буки,

Мы – Мишки, любим всех! Люблю!» – приводит текст, зачитанный Галлямовым, «Матч ТВ».

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

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32 комментария
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«АСТАНАВИТЕСЬ!!!»(с)
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Ой..ладно. Ну подурачился парень на радостях.
Я вот за БК всегда чуть больше, чем за МГ болею. Но фукать на Саню зачем? Парень рад победе.
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Да ладно вам, весело человеку, старался как мог. Главное, позитивно
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Ладно, продолжаем. Коль начали, закончим
Теперь я сам пою и сочиняю, между прочим.
Сначала я всё как-то не решался, я робел,
Потом решился и сразу посмелел.
Как выяснилось, петь и сочинять не очень сложно.
Достаточно начать, закончить тоже можно.
Я за короткий срок так много сочинил,
Что много из того, что сочинил, уже забыл.
Но это не беда, зато я в творчестве окреп
И вот пою ещё одну песню в стиле рэп!
©
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Ну выразил парень радость от победы в рифме, нет, надо захейтить ..
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Мишка, не надо... не твое это, лучше катайся))
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Я поэт,зовусь я Цветик) Саше нужно перечитать Незнайку,там много хорошей поэзии)
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почему он такие паузы еще делает😂😂
Дима не смог сдержать смех в этот раз))
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"Они сошлись. Волна и камень
Стихи и проза, лёд и пламень"
Пушкин не знал тогда про рэп, но Мишкам подходит))
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Ответ Антон Киселёв
Реакция отдельных персонажей в очередной раз подтверждает, что они всегда найдут до чего докопаться Будут все стоять серьёзные - "чё такие хмурые, вот за бугром спорт это развлечение, а у нас все не так, спортсмены забитые, никто не кайфует от процесса и тд" Будет кто-то развлекаться и дурачиться - "арря, кринж итд"
Точнее и не скажешь. Почему все так серьезно и угрюмо надо воспринимать- не понятно. Как говорится- шаг вправо, шаг влево-...
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Ответ kate_ko
оцениваю на 100, только по отрицательной шкале. мне вот интересно, как Саша собирается записывать какие-то рэп-треки с такими суперскими навыками?
Трусова как-то записывает треки бех всяких навыков, почему Саше нельзя?
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Ответ Olga.t
Оцениваю ниже нуля. Так можно?
))
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Ответ Чавес2
Вот ты и остановись. Дай людям повеселиться.
Да кто там веселится? Кому от этого весело? Там сидят либо над ним угарают, как Козловский, либо просто ждут, когда он уже дочитает эту тягомотину. Он если хочет веселить, так пусит веселит, на кой чёрт читать текст так медленно, кого это может веселить? Тебя что ль?
+4
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+3
Ответ Anabelle1226
Да ладно вам, весело человеку, старался как мог. Главное, позитивно
Реакция отдельных персонажей в очередной раз подтверждает, что они всегда найдут до чего докопаться

Будут все стоять серьёзные - "чё такие хмурые, вот за бугром спорт это развлечение, а у нас все не так, спортсмены забитые, никто не кайфует от процесса и тд"

Будет кто-то развлекаться и дурачиться - "арря, кринж итд"
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Саша никого не слушай и продолжай! Супер! Весело и позитивно!
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МиГи зажгли))
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"Мы Мишки, любим всех, люблю".
Такое впечатление, что это восторженный возглас девочки лет 5-6.))
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А почему это рэп? Это же стих. Он как стихи читает.
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Техника читки зачетная. Еще рэпа, нам мало. Народ дайте шуму!
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какой лютый кринж
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Ответ Olga.t
Оцениваю ниже нуля. Так можно?
Не знаю, можно ли так, но по-другому точно нельзя=(
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Ответ Sincere
почему он такие паузы еще делает😂😂 Дима не смог сдержать смех в этот раз))
Вот это для меня самая большая загадка, про паузы. У меня только одно хоть какое-то правдоподобное объяснение: парень просто очень медленно читает, во всяком случае, свой собственной, возможно ещё и паршивый даже для самого себя, почерк. Иначе эти паузы я объяснить не могу.
Как можно читать что-то, да и ещё некий намёк на рэп, таким образом, что людям становится скучно не только от самого текста, но и от пауз в нём. Рэп, клонящий в сон - это действительно нечто новое. Неужели он не понимает, как это хреново? Видать, за прошлый раз фидбек не прилетел, ну или парень слишком самообольщён🙁
Не, красавчик, чемпион, но где молодец, там молодец, а где позорище, там позорище.
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Почему чтение стиха называется чтением рэпа?
Рэп это скорее скороговорка.
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Ответ kate_ko
оцениваю на 100, только по отрицательной шкале. мне вот интересно, как Саша собирается записывать какие-то рэп-треки с такими суперскими навыками?
Был такой дядечка во времена нашего с вами детства, Скэтмэн Джон (ныне, к сожалению, покойный), вот думаю, Александр с лёгкостью составил бы человеку конкуренцию.
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Ответ zyzs
Трусова как-то записывает треки бех всяких навыков, почему Саше нельзя?
не сыпьте соль на рану. еще Алину с фанерой приведите в пример) в этих низах для меня нет иерархии, все одинаково дурно
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Ответ Александра Волкова
«АСТАНАВИТЕСЬ!!!»(с)
Вот ты и остановись. Дай людям повеселиться.
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Ой, парень, да ты много не о том!
В башке реально дискотека
На Плющенко походишь – человека
Павлинством чванным о пустом
На поводу у желчной скуки
Мартышек постить - это свинство
От соцсетей отдерни руку
Нет, ты не милый бяка-бука
Посты твои полны ехидства!
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Когда-нибудь наступит лето и всё это шапито закончится. И лента Спортса станет чище.
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оцениваю на 100, только по отрицательной шкале. мне вот интересно, как Саша собирается записывать какие-то рэп-треки с такими суперскими навыками?
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