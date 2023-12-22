Марк Кондратюк: «Год был сложным. Сейчас хуже катаюсь – это неоспоримый факт. Хочется это пережить, переосмыслить и кататься как раньше»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал, что 2023 год был для него сложным.

«Каким был этот год? Он был сложным. Хотелось бы верить, что у меня были моменты, когда я катался хорошо. Сейчас хуже – этот факт неоспоримый. Но хочется это пережить, переосмыслить и кататься как было, как раньше», – сказал фигурист.

«Что-то изменилось после Олимпийских игр? Конечно, это очевидно, – это знаковое событие, а они всех меняют. Не думаю, что изменило в плохую сторону. Я взрослею, меняюсь, это нормально», – цитирует Кондратюка ТАСС. 

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2 комментария
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Да понятно, что год был тяжелым со второй его половины, потому что думать надо прежде, чем что-то делать на публику, в результате карму себе подпортил основательно и бесповоротно.
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Можно подумать, что раньше шедевры выдавал
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