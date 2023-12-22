Марк Кондратюк: «Год был сложным. Сейчас хуже катаюсь – это неоспоримый факт. Хочется это пережить, переосмыслить и кататься как раньше»

Марк Кондратюк рассказал, что 2023 год был для него сложным.

«Каким был этот год? Он был сложным. Хотелось бы верить, что у меня были моменты, когда я катался хорошо. Сейчас хуже – этот факт неоспоримый. Но хочется это пережить, переосмыслить и кататься как было, как раньше», – сказал фигурист.

«Что-то изменилось после Олимпийских игр? Конечно, это очевидно, – это знаковое событие, а они всех меняют. Не думаю, что изменило в плохую сторону. Я взрослею, меняюсь, это нормально», – цитирует Кондратюка ТАСС.