Марк Кондратюк: «Недоволен катанием, особенно в короткой. Пока не получается откатать так, как хочу и могу»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк оценил выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Недоволен катанием, особенно в короткой. Произвольная получше, боролся.

Пока не получается откатать так, как хочу и могу.

Не последний старт в жизни и в карьере, есть время продолжать работать. Не хочу списывать на внешние факторы.

Тотальный вирус поразил вчера одиночное мужское катание. Были индивиды, которым удалось откатать и удивить публику», – сказал Кондратюк

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5 комментариев
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Не одного приличного проката уже второй год.
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Марк, пришло время выбирать: шоу или спорт. Грибы скоро закончатся с такими прокатами
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Надо значит больше работать Марк⛸️и тогда все получится
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Мда уж. Он ещё и соперников не уважает. Зазвездился Маркуша
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Да и раньше вообщем-то не ахти
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