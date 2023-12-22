Марк Кондратюк: «Недоволен катанием, особенно в короткой. Пока не получается откатать так, как хочу и могу»

Марк Кондратюк оценил выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Недоволен катанием, особенно в короткой. Произвольная получше, боролся.

Пока не получается откатать так, как хочу и могу.

Не последний старт в жизни и в карьере, есть время продолжать работать. Не хочу списывать на внешние факторы.

Тотальный вирус поразил вчера одиночное мужское катание. Были индивиды, которым удалось откатать и удивить публику», – сказал .