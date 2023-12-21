Наталья Бестемьянова: «У пар никакой конкуренции и борьбы не было. Катались Бойкова с Козловским и потом совершенно фантастически – Мишина и Галлямов»

Наталья Бестемьянова заявила об отсутствии конкуренции у пар на чемпионате России.

Короткую программу выиграли и , вторыми стали и .

«У спортивных пар никакой конкуренции и борьбы не было. Катались Бойкова с Козловским и потом совершенно фантастически – Мишина и Галлямов. Никто ни с кем не соревновался. Не было соревнования между ними! Одна пара находится на втором месте. Вторая, прекрасная пара, находится на первом месте.

Саша с Димой хоть и говорят, что это был их самый прекрасный прокат – ну, не знаю. У них была очень грубая ошибка на выезде. Но даже не в этом прыжке дело, а в качестве каждого элемента.

В этом отношении намного были убедительнее Мишина и Галлямов. Мы видим рост людей над собой. На контрольных прокатах у них была хорошая программа, но сейчас – настоящий бриллиант», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.