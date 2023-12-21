Наталья Бестемьянова: «У пар никакой конкуренции и борьбы не было. Катались Бойкова с Козловским и потом совершенно фантастически – Мишина и Галлямов»

Теги чемпионат России пары Наталья Бестемьянова Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Наталья Бестемьянова заявила об отсутствии конкуренции у пар на чемпионате России.

Короткую программу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«У спортивных пар никакой конкуренции и борьбы не было. Катались Бойкова с Козловским и потом совершенно фантастически – Мишина и Галлямов. Никто ни с кем не соревновался. Не было соревнования между ними! Одна пара находится на втором месте. Вторая, прекрасная пара, находится на первом месте.

Саша с Димой хоть и говорят, что это был их самый прекрасный прокат – ну, не знаю. У них была очень грубая ошибка на выезде. Но даже не в этом прыжке дело, а в качестве каждого элемента.

В этом отношении намного были убедительнее Мишина и Галлямов. Мы видим рост людей над собой. На контрольных прокатах у них была хорошая программа, но сейчас – настоящий бриллиант», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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13 комментариев
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Так решили судьи.
А на деле ЧЯ выступили не хуже БК.
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В случае с БК оставлять программы Москвиной было большой ошибкой. Они остались где-то по середине и как будто совсем не спрогрессировали. Я всё таки надеялась, что Тутберидзе поменяет им стиль, благодаря чему эта пара заиграет новыми красками. В итоге получилось соревнование между великим прошлым в лице Москвиной и ярким будущим в лице Слюсаренко, Бойкова с Козловским остались где-то по середине. С Бестемьяновой здесь трудно не согласиться.
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Сегодня Мишина Галлямов были вне конкуренции, конечно
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мне не хватает от МиГов усложнения, застряли в своем сальхове уже сколько лет? и никуда не двигаются...
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МиГи выступили восхитительно!
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БК тоже классные. Не соглашусь. Две шикарные пары, равнозначные, у каждой свой стиль и своя сильная сторона. Просто МГ заведомо сильнее по технике и стабильнее. Второе ценится особо. Поэтому они первые ... по титулам в т.ч.
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Мы смотрели явно разные чемпионаты. Я увидела потрясающие выступления.
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Вообще-то в ЧР участвует не две пары, а намного больше. И конкуренция среди них ого-го какая
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Пары из Перми сегодня победили и это факт все остально грибы Мишиным и Козловским
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