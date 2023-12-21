Софья Шевченко: «Для меня это первый ЧР после большого перерыва. Надо совладать с эмоциями, а потом уже замахиваться на большие цели»

Шевченко и Ежлов оценили свой прокат ритм-танца на чемпионате России в Челябинске.

Дуэт получил за выступление 71,40 балла.

«Честно, пока еще ничего не успели обговорить с тренерами, пока находимся мыслями где-то на льду. Ощущения приятные, очень теплая публика, мы рады здесь кататься.

У нас нет каких-то целей из разряда «Мы едем сюда за победой». Мы встраиваемся, мы новая пара, мы набираемся опыта.

Это достаточно волнительно, для Андрея это первый чемпионат России, для меня это первый ЧР после большого перерыва. Сначала надо совладать с эмоциями, а потом уже замахиваться на большие цели», – сказала .

Как собираться, когда тренировки стоят в семь утра? Тяжело в семь утра кататься. Я встал в пять сорок, Соня – в полпятого. На этапах было приятнее в плане тренировок, все-таки танцоры последние», — сказал Ежлов.

Главные цели — откатать все чисто, выложиться», – добавил Андрей Ежлов.