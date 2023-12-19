«2 дня». Косторная и Куница показали фрагмент с музыкой из программы «Ангел»

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница показали фрагмент с музыкой из программы «Ангел».

В сезонах-2018/19 и 2019/20 Косторная выступала в короткой программе «Ангел» под композицию Макса Рихтера – Departure. Сегодня фигуристка и ее партнер опубликовали видео с этой же музыкой и повторили стартовую позу из той постановки.

«2 days…» – написал Куница в комментариях к посту.

«Ангел» Косторной – лучшая постановка в карьере Глейхенгауза. Эта программа – наша тайная фантазия

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41 комментарий
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Вау, а вот это прям интересно) ангел - одна из лучших женских кп кмк, очень люблю эту программу и интересно увидеть парную интерпретацию, скорее всего на гала будет
+17
-3
+14
Удачи их паре. Алёна на льду это очень красиво.
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А говорила, что не любит эту программу, но видимо настало время, когда ее популярность можно использовать для дополнительного хайпа)
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Ответ Alina Kernes
Они поменяли КП?
И это было бы намного, намного лучше, чем безликие оттенки серого, которые каждая собака уже катала… Если бы они начали с этого трибьюта на Алёнино лучшее прошлое, это бы зацепило сразу и навсегда, не только потрясающей музыкой, но самой идеей, концепцией, трогательностью и силой…
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Косторная всё-таки красивая девочка 😏
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А где фрагмент программы то? Чёрный экран, потом взмах рук и "soon"...
+10
-1
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Главное, чтобы КП и ПП на ЧР откатали чисто.
+9
-1
+8
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
шедевральная программа была
+8
-1
+7
Ответ esctyyyyy
Вау, а вот это прям интересно) ангел - одна из лучших женских кп кмк, очень люблю эту программу и интересно увидеть парную интерпретацию, скорее всего на гала будет
А может, это новая короткая программа? Ведь через 2 дня КП у пар.
+8
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Короткую поменяли, видимо
+8
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Какая же всё-таки красота. Эта программа просто совершенство.
+7
-1
+6
Может это будте показательный!
+6
-1
+5
Ответ Lilia Sadykova
А где фрагмент программы то? Чёрный экран, потом взмах рук и "soon"...
Продолжение через 2 дня.
+5
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Ответ Oleandra
покажи мне это.
Что показать? Проги в открытом доступе, смотри и сравнивай.
+6
-3
+3
Ответ polinarmax
ни одного хорошего слова Алёна не сказала о ТШТ. облила грязью с ног до головы. а в их платьях и программах катается по сей день
наглость - второе счастье, как говорится..
+4
-1
+3
ни одного хорошего слова Алёна не сказала о ТШТ. облила грязью с ног до головы. а в их платьях и программах катается по сей день
+6
-3
+3
Ответ Elizaveta Queen
Молодцы! Да.Аленка,надо сохранить Ангела,который нашел пару и сделать патент на эту программу!!!!
Глейх и Тутберидзе конечно ни при чем, как обычно)
Тем более у Алены. Только как.. ками в тренеров кидается
А пока все что ее прославило - это победы и программы в ТШТ
+3
0
+3
Алёна настойчиво пробивается в ТШТ, уже вместе с Куницей.
+6
-4
+2
Ответ polinarmax
ни одного хорошего слова Алёна не сказала о ТШТ. облила грязью с ног до головы. а в их платьях и программах катается по сей день
За программы и платья ТШТ получили бабки от ФФКР. Алена была сборницей и ФФКР ей все оплачивал. Так что платье и программа принадлежит Алене.
+2
0
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Ответ First Second
Бесит это тебя, да? Ну ничего, придется тебе это терпеть :D
нет, я лишь сказала всё, как есть)
+2
0
+2
Да вряд ли это новая кп, нет смысла так рисковать. Возможно, поставили показалку
+3
-1
+2
Молодцы! Да.Аленка,надо сохранить Ангела,который нашел пару и сделать патент на эту программу!!!!
+3
-1
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вау! Было бы волшебно увидеть такую кп от ребят к примеру и их выброс акселя 3,5 оборота)
+3
-1
+2
Пусть пробуют... молодцы, что экспериментируют! Если их вдохновляет эта музыка - то вперед! Тем более, что у Алены программа связана с победами!
+2
-1
+1
Ответ Oleandra
шлак она после ухода из ТШТ и показывала.. никаких рук, никаких конфеток.. Косторная сама признавалась, что Этери ей по полтора часа позы ставила..
Шлак ей ставили в ТШТ, в последний сезон. Ну иначе как шлаком, "Нью-Йорк", язык не поворачивается назвать. Ещё и доломали окончательно. И с субстанцией смешали.
+1
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Одна из лучших коротких программ в истории ФК! Навсегда Аленина музыка!
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Ответ Anneta28
Так Косторная из любой проги конфетку сделает, даже из того шлака, который ей там ставили в последний сезон.
шлак она после ухода из ТШТ и показывала.. никаких рук, никаких конфеток.. Косторная сама признавалась, что Этери ей по полтора часа позы ставила..
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Ответ Anneta28
Ха-ха, этот "Ангел" был нагло сплагиачен с "Январских звёзд" Медведевой, которые ставил Авер.
покажи мне это.
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Ответ nina1212
Глейх и Тутберидзе конечно ни при чем, как обычно) Тем более у Алены. Только как.. ками в тренеров кидается А пока все что ее прославило - это победы и программы в ТШТ
Спасибо ТШТ от всех кого они прославили! Без них не было бы наших оли- чемпионок!
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Гладкого льда всем участникам! Алёне и Гоше хорошо показать,все что наработали,верю в них!
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