«2 дня». Косторная и Куница показали фрагмент с музыкой из программы «Ангел»
Алена Косторная и Георгий Куница показали фрагмент с музыкой из программы «Ангел».
В сезонах-2018/19 и 2019/20 Косторная выступала в короткой программе «Ангел» под композицию Макса Рихтера – Departure. Сегодня фигуристка и ее партнер опубликовали видео с этой же музыкой и повторили стартовую позу из той постановки.
«2 days…» – написал Куница в комментариях к посту.
«Ангел» Косторной – лучшая постановка в карьере Глейхенгауза. Эта программа – наша тайная фантазия
Тем более у Алены. Только как.. ками в тренеров кидается
А пока все что ее прославило - это победы и программы в ТШТ