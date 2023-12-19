«2 дня». Косторная и Куница показали фрагмент с музыкой из программы «Ангел»

Алена Косторная и Георгий Куница показали фрагмент с музыкой из программы «Ангел».

В сезонах-2018/19 и 2019/20 Косторная выступала в короткой программе «Ангел» под композицию Макса Рихтера – Departure. Сегодня фигуристка и ее партнер опубликовали видео с этой же музыкой и повторили стартовую позу из той постановки.

«2 days…» – написал Куница в комментариях к посту.

«Ангел» Косторной – лучшая постановка в карьере Глейхенгауза. Эта программа – наша тайная фантазия