«Думаю, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5». Гербольдт о прогрессе пары

Гербольдт считает, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5 в России.

В этом сезоне Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, занимали четвертое место на этапе Гран-при России в Омске и пятое в Москве. С 21 по 24 декабря они выступят на чемпионате страны в Челябинске.

«Я думаю, что они идут к топ-5 и будут претендовать на это. У них сложные элементы, но я уже говорила, что им не хватает парного катания, скатанности.

А элементы они заявляют одни из дорогих, сложных, поэтому они, конечно, работают над своей скатанностью. Но пара, в целом, очень хорошо прогрессирует», – сказала тренер Катарина Гербольдт.