«Думаю, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5». Гербольдт о прогрессе пары

Теги Катарина Гербольдт сборная России чемпионат России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Гербольдт считает, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5 в России.

В этом сезоне Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, занимали четвертое место на этапе Гран-при России в Омске и пятое в Москве. С 21 по 24 декабря они выступят на чемпионате страны в Челябинске.

«Я думаю, что они идут к топ-5 и будут претендовать на это. У них сложные элементы, но я уже говорила, что им не хватает парного катания, скатанности.

А элементы они заявляют одни из дорогих, сложных, поэтому они, конечно, работают над своей скатанностью. Но пара, в целом, очень хорошо прогрессирует», – сказала тренер Катарина Гербольдт.

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1 комментарий
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Господи, да остановитель вы уже, какой топ-5. Они в него вошли на последнем этапе - при отсутствии трёх сильных пар, которые будут на ЧР, и благодаря серьёзным ошибкам соперников.

Хватит ребят накручивать, им нельзя сейчас думать о местах, только о своём прогрессе. Алёна сказала, что ЧР будет +10 баллов, вот это тянет на цель. Тащить уровни на подкрутке и тодесе, не падать с выброса, ошибок не допускать.
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