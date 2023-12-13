«Думаю, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5». Гербольдт о прогрессе пары
Гербольдт считает, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5 в России.
В этом сезоне Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, занимали четвертое место на этапе Гран-при России в Омске и пятое в Москве. С 21 по 24 декабря они выступят на чемпионате страны в Челябинске.
«Я думаю, что они идут к топ-5 и будут претендовать на это. У них сложные элементы, но я уже говорила, что им не хватает парного катания, скатанности.
А элементы они заявляют одни из дорогих, сложных, поэтому они, конечно, работают над своей скатанностью. Но пара, в целом, очень хорошо прогрессирует», – сказала тренер Катарина Гербольдт.
Хватит ребят накручивать, им нельзя сейчас думать о местах, только о своём прогрессе. Алёна сказала, что ЧР будет +10 баллов, вот это тянет на цель. Тащить уровни на подкрутке и тодесе, не падать с выброса, ошибок не допускать.