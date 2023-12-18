Тарасова о Косторной и Кунице: «Пока они заняты только элементами, и у них нет никакого общения друг с другом, нет представления, что они катают»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях Алены Косторной и Георгия Куницы.

Заслуженный тренер СССР прокомментировала выступление пары на этапе Гран-при России в Москве. 

«Еще не профессионально, далеко не профессионально. Но многое ими сделано. Молодцы, что начали тройной флип прыгать. Лутц-шпагат за небольшое время выучили, они быстро учат. Выброс – пока еще на ногу не вышла, у них времени нет поделать побольше. Еще слабые поддержки, слабые с них спуски. Поддержка идет на другом уровне – мы должны видеть это выброс вверх, позицию. Это сделано, но как сделано?

Выучили многое за короткий срок. Параллельный прыжок – они вообще не смотрят, как кто прыгает, это не называется параллельным прыжком. Просто одиночное исполнение – у них не прилажено к тому, чтобы сделать это вместе. И заход в разные стороны.

Конечно, с количеством проведенных часов на льду придет единение. Но пока на средней все скорости, прям потихонечку. Он хорошо ее поднимает, она хорошо туда прыгает… Но обратите внимание на лица – понятно, что они заняты только элементами, и у них нет никакого общения друг с другом, нет представления, что они катают. Муж и жена? Меня это не интересует. Это должно быть здесь. 

Они очень многое сделали, но им очень много нужно работать над параллельностью. Встать и рядом кататься. А они вообще этого не делают, у них этого нет. Понятно, что очень быстро выучили элементы», — сказала Тарасова в программе «Большой разговор»

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12 комментариев
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У Алёнки и должны сейчас быть парные элементы на первом месте. Когда научится их делать не задумываясь, тогда и можно будет выдохнуть. И нужно время, чтобы пара скаталась.
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Ну хоть кто-то разобрал по делу, а то такие восторги на пустом месте..
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Таки да - химии партнёров между ними пока нет.
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Зачем ее спрашивают о очевидным. конечно надо многоработать и этонетолько им. всем надо работать.
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Алена очень выделяется как одиночница, мне кажется, что она катится и о Гоше не вспоминает. А он пытается за ней успеть. Но я верю, что у них может что-то получится.
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Вот это точно ТАТ сказала, её стиль. Те, кто ей приносят заказные тексты и публикуют - изучайте, не позорьтесь, а то выгонят за несоответствие и некомпетентность.))
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Ответ олечка.ка
Алена очень выделяется как одиночница, мне кажется, что она катится и о Гоше не вспоминает. А он пытается за ней успеть. Но я верю, что у них может что-то получится.
У них точно все получится, если будут продолжать и не потеряют мотивацию. Но Алена всегда будет лидером, по-другому не возможно. Но это не так плохо - Савченко тоже была лидером всегда и дошла до золота ОИ)
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ТАТа по делу все недочёты и пробелы пары выделила, конкретизировала и над чем надо работать. ЧР покажет, что за это кроткое время удалось улучшить и освоить КК.
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