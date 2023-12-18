Елена Соколова: «Главная проблема, возникшая из-за санкций, — отсутствие возможности оперативно приобрести коньки»

Теги сборная России Екатерина Миронова Евгений Устенко Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова о проблемах с поставкой коньков из-за санкций.

Соколова работает с танцорами на льду в Санкт-Петербурге, у нее тренируются Екатерина Миронова и Евгений Устенко. 

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания.

Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде.

В этом году коньки шли к нам два с половиной месяца. А некоторые ребята из моей группы все еще ждут свои коньки, заказанные с августа.

Почему так происходит? Потому что Канада с нами больше не работает и приходится делать заказы у этой же фирмы, но через других лиц в Прибалтике или Канаде. Искать, кто закажет, кто привезет. Нам приходится искать, заказывать самостоятельно. 

С лезвиями для коньков также есть проблемы. Те лезвия, на которых катаемся мы, английские, производитель перестал выпускать. У нас осталась в запасе пара лезвий и дополнительно заказали у производителя остаток. Что будет дальше — не знаем.

Придется переходить, видимо, на лезвия попроще, потому что эти английские лезвия дорогие и не очень популярные, вот производитель и решил их снять с производства», — сказала Соколова. 

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2 комментария
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В том сезоне жаловались на отсутствие необходимого инвентаря. Обещали заменить на собственного производства, а воз и ныне там.
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Лезвия Урюпинского завода ножей очень хороши.
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