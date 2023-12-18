Тренер Елена Соколова о проблемах с поставкой коньков из-за санкций.

Соколова работает с танцорами на льду в Санкт-Петербурге, у нее тренируются Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания.

Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде.

В этом году коньки шли к нам два с половиной месяца. А некоторые ребята из моей группы все еще ждут свои коньки, заказанные с августа.

Почему так происходит? Потому что Канада с нами больше не работает и приходится делать заказы у этой же фирмы, но через других лиц в Прибалтике или Канаде. Искать, кто закажет, кто привезет. Нам приходится искать, заказывать самостоятельно.

С лезвиями для коньков также есть проблемы. Те лезвия, на которых катаемся мы, английские, производитель перестал выпускать. У нас осталась в запасе пара лезвий и дополнительно заказали у производителя остаток. Что будет дальше — не знаем.

Придется переходить, видимо, на лезвия попроще, потому что эти английские лезвия дорогие и не очень популярные, вот производитель и решил их снять с производства», — сказала Соколова.