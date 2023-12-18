Александр Жулин: «Костомаров – настоящий мужик. Он обещал нам выйти на лед и действительно вышел»

Жулин назвал Костомарова настоящим мужиком после выступления на льду.

17 декабря Роман Костомаров, который перенес в этом году несколько ампутаций, выступил на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Это произошло на шоу к юбилею Ильи Авербуха в Москве.

«Он настоящий мужик. Роман обещал и сделал это. Он нам обещал выйти на лед и действительно вышел и выступил. Просто потрясающе!» – сказал чемпион мира в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин.