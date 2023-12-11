Александр Жулин: «Уверен, что Костомаров выйдет и покажет себя в скором времени в ледовом шоу»

Теги Роман Костомаров Александр Жулин ледовые шоу Фигурное катание

Александр Жулин уверен, что Роман Костомаров скоро появится в ледовом шоу.

Сегодня олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду опубликовал видео, где выходит на лед на коньках. В этом году он перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Роман молодец. Больше чем уверен, что он выйдет и покажет себя в скором времени в ледовом шоу. Не знаю, когда это произойдет, но думаю, что уже в ближайшее время», – сказал тренер.

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