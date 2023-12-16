Москвина о допуске россиян: «Комментировать решение, которое касается только Парижа-2024, нет смысла. Я работаю, готовлю спортсменов к Олимпиаде-2026»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Париж-2024 Олимпиада-2026 Фигурное катание

Тренер Тамара Москвина рассказала, что готовит фигуристов к Олимпиаде-2026.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Еще достаточно много времени, и многое может измениться. Сейчас комментировать это решение, которое касается только Олимпиады в Париже, нет смысла. Потому что нет сведений, как к тому времени будет складываться ситуация.

Я работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Наши спортсмены выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с теми спортсменами из других стран, которые сейчас соревнуются на чемпионатах Европы и мира.

Мы видим, как они готовятся, чтобы как только наши спортсмены начнут снова выступать на международных соревнованиях, они оставались такими же сильными до того, как были отлучены от соревнований», – сказала Москвина.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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6 комментариев
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Тамара Николаевна, правильные мысли , все по делу. Просто мы работаем.
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А что Москвина может ещё сказать? Она работает здесь и сейчас, а ОИ 2026 ещё через два с лишним года.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Молодец. чего бежать впереди паровоза. надо работать.
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Тамара Николаевна как всегда на высоте.
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Потрясающая женщина, невозможно ей не восхищаться ❤️
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