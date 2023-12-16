Москвина о допуске россиян: «Комментировать решение, которое касается только Парижа-2024, нет смысла. Я работаю, готовлю спортсменов к Олимпиаде-2026»

Тренер Тамара Москвина рассказала, что готовит фигуристов к Олимпиаде-2026.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Играх-2024 в в нейтральном статусе.

«Еще достаточно много времени, и многое может измениться. Сейчас комментировать это решение, которое касается только Олимпиады в Париже, нет смысла. Потому что нет сведений, как к тому времени будет складываться ситуация.

Я работаю, готовлю своих спортсменов к 2026 года. Наши спортсмены выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с теми спортсменами из других стран, которые сейчас соревнуются на чемпионатах Европы и мира.

Мы видим, как они готовятся, чтобы как только наши спортсмены начнут снова выступать на международных соревнованиях, они оставались такими же сильными до того, как были отлучены от соревнований», – сказала .

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр