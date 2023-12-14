Камила Валиева: «В комментариях мне пишут разное, да и в принципе публичного человека очень много буллят. Со временем перестаешь обращать внимание»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, как относится к комментариям и буллингу в свой адрес.

В частности, фигуристка прокомментировала новость о премьере российского сериала «Плакса». Он рассказывает историю школьницы, столкнувшейся с травлей.

«Это очень важная тема, и я рада, что ее затронули. Конечно, в комментариях мне пишут разное, да и в принципе публичного человека зачастую очень много буллят. Со временем перестаешь обращать внимание.

Но когда человек сталкивается с этим уже в реальной жизни, то это сложнее. Мне кажется, нужно больше верить родным, в себя и меньше думать об этом», – сказала Валиева.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меньше думать об этом можно только если это касается интернет хейта. Если буллинг происходит в реальной жизни - меньше думать ничем не поможет, а сделает только хуже , т. к. проблему лучше всего решить полностью, не затягивая.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий