Камила Валиева: «В комментариях мне пишут разное, да и в принципе публичного человека очень много буллят. Со временем перестаешь обращать внимание»

Камила Валиева рассказала, как относится к комментариям и буллингу в свой адрес.

В частности, фигуристка прокомментировала новость о премьере российского сериала «Плакса». Он рассказывает историю школьницы, столкнувшейся с травлей.

«Это очень важная тема, и я рада, что ее затронули. Конечно, в комментариях мне пишут разное, да и в принципе публичного человека зачастую очень много буллят. Со временем перестаешь обращать внимание.

Но когда человек сталкивается с этим уже в реальной жизни, то это сложнее. Мне кажется, нужно больше верить родным, в себя и меньше думать об этом», – сказала Валиева.