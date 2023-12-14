Создатель фан-клуба Валиевой в Китае: «Мы видим ее абсолютный талант и трудолюбие, что является источником уверенности для нас»

Теги сборная России болельщики женское катание соцсети Камила Валиева Фигурное катание

Создатель фан-клуба Валиевой в Китае рассказала, как относятся к фигуристке после допингового дела.

— Повлияла ли история с допингом на любовь болельщиков к Камиле?

— Мы видим ее очевидные выдающиеся способности, абсолютный талант и трудолюбие, что является источником уверенности для нас. Как китайские болельщики мы верим в нее и поддерживаем ее. И это не изменится! Большинство китайских болельщиков влюбились в Камилу во время Олимпийских игр. Думаю, это отражает нашу давнюю позицию и отношение к будущему.

— Хотели бы чаще видеть Камилу в Китае?

— Конечно, я приветствую ее в нашей стране. На самом деле из-за ковида Олимпиада в Пекине была закрыта, и Ками даже не смогла посетить город в то время. Надеюсь, она сможет поехать в Китай, чтобы посмотреть вокруг и почувствовать красоту нашей страны.

Выезд за границу также был особенно трудным для китайцев, и в то время мы не смогли поехать в Россию. Но в апреле этого года, в день рождения Камилы, мы с друзьями имели удовольствие впервые поехать в Россию, в Москву и Казань. В прошлом месяце я вновь ездила в Москву, чтобы поддержать ее на Гран-при России по фигурному катанию и ежегодном фестивале песни, где она была ведущей.

Если у меня будет время и возможность, надеюсь, смогу чаще приезжать в Москву, чтобы поддержать ее, – сказала Эпифания, создатель самых массовых фан-аккаунтов Валиевой в Weibo.

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2 комментария
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Крутой ник у создателя китайского фан-клуба Валиевой.
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