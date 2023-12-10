Валентин Писеев: «Пока решение МОК о допуске ни о чем не говорит. Мы не знаем еще, что придется подписать»

Валентин Писеев высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Для нас главное — вернуться на международную арену. Но это только сигнал и ничего больше. Дай бог, чтобы это продолжалось дальше.

Пока решение ни о чем не говорит. Там все же такие условия... Я понимаю, сколько может быть препятствий.

Мы не знаем еще, что придется подписать. И в том числе, возможно, придется идти на оскорбление, потерять самоуважение.

Нужно очень осторожно ко всей этой теме относиться, — сказал почетный президент Федерации фигурного катания России.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр