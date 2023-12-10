Валентин Писеев: «Пока решение МОК о допуске ни о чем не говорит. Мы не знаем еще, что придется подписать»

Теги Валентин Писеев МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Валентин Писеев высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Для нас главное — вернуться на международную арену. Но это только сигнал и ничего больше. Дай бог, чтобы это продолжалось дальше.

Пока решение ни о чем не говорит. Там все же такие условия... Я понимаю, сколько может быть препятствий.

Мы не знаем еще, что придется подписать. И в том числе, возможно, придется идти на оскорбление, потерять самоуважение.

Нужно очень осторожно ко всей этой теме относиться, — сказал почетный президент Федерации фигурного катания России. 

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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7 комментариев
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Вы и вам подобные, гр-н Писеев, дали откусить себе палец, согласившись на без флага, без гимна, и без названия страны. Теперь готовьте руку. Потом ещё больше. Себя не уважаете - никто не будет уважать.
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"придется идти на оскорбление" - Кого собрался оскорблять?
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Мы не знаем еще, что придется подписать." - А Навка знает. И тут ещё один субъект тоже знает: Отречение от страны.
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Главные слова "мы не знаем ещё, ЧТО придётся подписать"... Невольно Писеев ответил всем чиновникам, депутатам и экспертам, что они кричат о том, чего не знают.
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"Нужно очень осторожно ко всей этой теме относиться" - К какой теме? Кому нужно? - Хватит говорить загадками на цыплячем языке.
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Ответ Doctor V
"придется идти на оскорбление" - Кого собрался оскорблять?
Самих себя оскорблять ;)
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