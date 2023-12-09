Александр Тихонов: «МОК просто унижает великую державу. Мы богатейшая страна, нужно собрать хорошие средства и провести свои Игры»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Биатлон

Александр Тихонов назвал условия допуска на ОИ «унижением великой державы».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия). 

«Спортсмены из многих видов спорта уже не квалифицировались на Олимпиаду. Даже если бы я, будучи спортсменом, отобрался на Игры, а мои товарищи были лишены такой возможности, я бы сказал, что это унижение великой державы.

МОК просто унижает великую державу. Если кто‑то хочет выступать на таких условиях, пусть меняет гражданство и выступает за другую страну, но безвозвратно.

И вообще нужно собрать хорошие средства, мы – богатейшая страна, и провести в эти же сроки свои Игры. Позвать всех, кто не попал на Олимпиаду. Думаю, желающих будет много», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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42 комментария
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Пусть за свои средства хоть каждый день проводит. Но в бюджет не лезет. А то получается Тихонов какие то свои хотелки за наш счет хочет реализовать
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Один вопрос на хрена собирать и проводить какие-то игры, кому-то что-то доказывать
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Гениально! Олимпиада лузеров! 👍👍👍 На неё приедет ровно никто!🤷‍♂️
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Столько заблуждений и иллюзий... Начиная с "великой державы" и дальше в каждом предложении.
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Чтобы диктовать свои условия надо иметь ввп Китая или Америки и производить не только нефть и газ . И вот тогда есть рычаги давления на других . В противном случае просто получили пинок под зад и выкинули страну из международного спорта. Надо думать о последствиях перед тем как что-то делать
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Ответ sergey2022
Один вопрос на хрена собирать и проводить какие-то игры, кому-то что-то доказывать
они на этом привыкли неплохо зарабатывать
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Какого черта в богатейшей стране такая нищета? Господин уголовник!
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Увы, они так и сделают... Проведут СВОи игры за счёт бюджета с белорусами и эритрейцами, и выплатят призовые на уровне Олимпиады. Тем самым попытаются затмить пафосом и деньгами всю неполноценность и ущербность этой инициативы.
+13
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+10
- Мы богатейшая страна
- Средняя пенсия 250 баксов

Мне кажется, что богатство надо не на олимпиады в таком случае тратить
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А говорят, IQ не может быть отрицательным )
+7
-1
+6
В богатейшей стране мира, около 20 млн. людей живут за чертой бедности,а МРОТ составляет 200$.
+7
-1
+6
Ответ Александр Трифон0в
Он реально не понимает доя чего нужна россиянам Олимпиада, ведь Тарасова сказала, мы едем на войну, это цель, а у себя с кем воевать будем?
С Воронежем)
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+5
Страна полного мрака.
+7
-3
+4
Ответ al
они на этом привыкли неплохо зарабатывать
От халявы надо отучать
+3
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Да что вы вечно богатства страны пытаетесь разделить. Куда не взглянешь на список миллиардеров из России - одни добытчики.
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С кого средства собирать будем?
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Да я каждый день провожу свои игры. Только они почему то на фиг никому не нужны.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Может проведите уже наконец газ в дома жителям газодобывающих регионов?
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Опять открыли клетку! Вылезло смешное существо!
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Державой были во времена СССР, когда вводили войска в Афган и никто нас не банил.
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Ответ Игорь Луценко
С кого средства собирать будем?
С налогоплательщиков, конечно. Что за вопросы?!
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Может ну нафиг эти Игры, а деньги потратить как-то по-другому ?
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Он реально не понимает доя чего нужна россиянам Олимпиада, ведь Тарасова сказала, мы едем на войну, это цель, а у себя с кем воевать будем?
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Ответ Mbest77
Пусть за свои средства хоть каждый день проводит. Но в бюджет не лезет. А то получается Тихонов какие то свои хотелки за наш счет хочет реализовать
Открою Секрет Полишинеля - свои хотелки за наш счет реализует целая орава чинуш уже не один десяток лет.
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Ответ kutavlik
Начало до людей доходить, что нас нагнули...
Если тебя считаешь нагнули, не говори так про всех
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Ответ OlegLawyer
Может ну нафиг эти Игры, а деньги потратить как-то по-другому ?
Взять и поделить.
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Ответ sergey2022
Если тебя считаешь нагнули, не говори так про всех
А что не так??? Нас просто выкинули из международного спорта!!!
Америка воюет по всему миру уже много десятилетий, причем там, где хочет и так, как хочет. Но она участвует во всех соревнованиях, никто не отстраняет, никто не нагибает...
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Тихонов не в курсе, что по-настоящему великих унизить невозможно?
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Зачем какие-то Игры дублирующие придумывать с тратой кучи бюджетных денег. Всё уже давно придумано и проводится. Есть же чемпионаты России.
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Я давно это примерно и говорил. Зачем ездить к врагам, НАТОвцам и англосаксам и соревноваться с ними в придуманных ими видах спорта. Всё равно ведь обидят, обманут и засудят. Так и по телевизору рассказывают. Только своё исконное. И свои спартакиады с дружественными КНДР Эритреей и Абхазией.
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