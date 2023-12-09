Александр Тихонов: «МОК просто унижает великую державу. Мы богатейшая страна, нужно собрать хорошие средства и провести свои Игры»

Александр Тихонов назвал условия допуска на ОИ «унижением великой державы».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Спортсмены из многих видов спорта уже не квалифицировались на Олимпиаду. Даже если бы я, будучи спортсменом, отобрался на Игры, а мои товарищи были лишены такой возможности, я бы сказал, что это унижение великой державы.

МОК просто унижает великую державу. Если кто‑то хочет выступать на таких условиях, пусть меняет гражданство и выступает за другую страну, но безвозвратно.

И вообще нужно собрать хорошие средства, мы – богатейшая страна, и провести в эти же сроки свои Игры. Позвать всех, кто не попал на Олимпиаду. Думаю, желающих будет много», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр