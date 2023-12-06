Софья Акатьева: «Тренировки пока только в зале»

Софья Акатьева показала, как тренируется в зале.

В июне этого года Акатьева получила стрессовый перелом, из-за которого пропустила порядка полутора месяцев тренировок. Сообщалось, что боли в ноге приобрели хронический характер.

Фигуристка не выступала на соревнованиях в текущем сезоне – только на контрольных прокатах, где представила короткую программу и снялась с произвольной.

«Тренировки пока только в зале», – написала Акатьева.

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