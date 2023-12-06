Софья Акатьева: «Тренировки пока только в зале»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева показала, как тренируется в зале.

В июне этого года Акатьева получила стрессовый перелом, из-за которого пропустила порядка полутора месяцев тренировок. Сообщалось, что боли в ноге приобрели хронический характер. 

Фигуристка не выступала на соревнованиях в текущем сезоне – только на контрольных прокатах, где представила короткую программу и снялась с произвольной. 

«Тренировки пока только в зале», – написала Акатьева. 

Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

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14 комментариев
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Соня, главное не форсируй события, лечи травму, здоровье важнее.
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Скорейшего восстановления Соне!
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Если Софья уже приступила к тренировкам, то это очень хорошая новость!
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Пока Соня ОФП занимается, но придёт время выйдет и на лёд тренироваться. Здоровья и успешного восстановления в подготовке к соревнованиям и удачи.
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В этом сезоне уже точно спешить некуда.
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Здоровья Соне! Не торопись на лед, все впереди. Главное восстановиться!
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Ответ Док Аксель
Пока Соня ОФП занимается, но придёт время выйдет и на лёд тренироваться. Здоровья и успешного восстановления в подготовке к соревнованиям и удачи.
Да, хорошая новость ! Есть надежда, что этот сезон СуперСоник не пропустит полностью.
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Ничего страшного! Было бы желание! Удачи Сонечка, ждём!
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Здоровья и успехов, СуперСоник.
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Сонечке здоровья ! И помнить , что оно важнее всех стартов и медалей .
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нога без гипсов и повязок, нагрузка в зале нормальная, значит дело идет на поправку, держим кулачки.
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очень хорошая новость!
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Ответ Elena Savanuk
Да, хорошая новость ! Есть надежда, что этот сезон СуперСоник не пропустит полностью.
Гну как не пропустит? ЧР мимо, а дальше-конкурс шоу-программ, разве что, где прыжки не нужны.
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Ответ Elena Savanuk
Да, хорошая новость ! Есть надежда, что этот сезон СуперСоник не пропустит полностью.
Может в феврале-марте увидим Соню ещё на соревнованиях. Сейчас главное это полное выздоровление и восстановление, чтобы не было рецидива.
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