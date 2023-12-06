Тарасова о призыве Магучих поддержать отстранение россиян: «Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно»

Теги Татьяна Тарасова сборная России прыжки в высоту Ярослава Магучих Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на слова украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

Чемпионка мира в прыжках в высоту призвала поддержать отстранение спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований. 

«Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно. Она тренируется, у нее нет времени читать газеты или послушать радио. Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать.

Почти два года мы нигде не участвуем, и вдруг спортсменка с Украины просит всех, чтобы нас отстранили.

Не волнуйтесь! Нас уже отстранили. Думаю, она не хочет, чтобы мы выступали, потому что наши спортсмены будут претендовать на победы. Зачем ей это надо?» — сказала.

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