Тарасова о призыве Магучих поддержать отстранение россиян: «Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

Чемпионка мира в прыжках в высоту призвала поддержать отстранение спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований.

«Мы же уже отстранены. Может быть, она не знала и ей только сейчас стало известно. Она тренируется, у нее нет времени читать газеты или послушать радио. Потому что в другом случае даже не знаю, что сказать.

Почти два года мы нигде не участвуем, и вдруг спортсменка с Украины просит всех, чтобы нас отстранили.

Не волнуйтесь! Нас уже отстранили. Думаю, она не хочет, чтобы мы выступали, потому что наши спортсмены будут претендовать на победы. Зачем ей это надо?» — сказала.