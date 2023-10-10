Авербух о шоу с Костомаровым: «Он не будет полноценно кататься. Речь идет только о выходе с нами на лед»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал об участии Романа Костомарова в ледовом шоу.

В 2024 году в российских городах будет проходить шоу «Письма любви».

«Мы с Ромой все время вместе и поддерживаем связь. Он уже принимал участие в нашем шоу в Сочи. Речь идет только о выходе с нами на лед. Не надо додумывать – он не будет полноценно кататься.

Мы продолжаем дальше работать. В 2024 году планируется большой гастрольный тур. Будем вместе в этом большом пути. Он – часть моей семьи и мы вместе переживаем то, что выпало на его долю», — сказал хореограф и продюсер Авербух.

Костомаров – олимпийский чемпион в танцах на льду. В этом году он перенес несколько ампутаций из-за осложнений после пневмонии.

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