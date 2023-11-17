Судья Богуш: «Заместитель Родниной предложила пригласить из Америки специалистов, чтобы помочь нам организовать прием тестов. Я была сильно возмущена»
В ФФКР раскритиковали идею пригласить американцев для тестирования россиян.
Вера Богуш оценила предложение заместителя трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной пригласить специалистов из США для помощи в организации тестирования российских фигуристов на скольжение.
Богуш – президент Самарской областной федерации фигурного катания, cудья международной категории, член исполкома Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Что касается Родниной, был эпизод: совещание руководителей региональных федераций, и тогда заместитель Родниной предложила по ее рекомендации пригласить из Америки специалистов, чтобы помочь нам организовать прием тестов. Сегодня тесты у всех спортсменов принимают.
Я была сильно возмущена. Это каких американцев должна приглашать ведущая в фигурном катании страна, чтобы принять тесты? Это возмутительно», – сказала Богуш.
Представляете какие суммы идут на оплату содержания этого сонмища дармоедов?
У депутатов нет заместителей.
Чоки что, плохо скользят???...