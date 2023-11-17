Судья Богуш: «Заместитель Родниной предложила пригласить из Америки специалистов, чтобы помочь нам организовать прием тестов. Я была сильно возмущена»

Теги сборная России Ирина Роднина ФФКР судьи Вера Богуш Фигурное катание

В ФФКР раскритиковали идею пригласить американцев для тестирования россиян.

Вера Богуш оценила предложение заместителя трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной пригласить специалистов из США для помощи в организации тестирования российских фигуристов на скольжение.

Богуш – президент Самарской областной федерации фигурного катания, cудья международной категории, член исполкома Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Что касается Родниной, был эпизод: совещание руководителей региональных федераций, и тогда заместитель Родниной предложила по ее рекомендации пригласить из Америки специалистов, чтобы помочь нам организовать прием тестов. Сегодня тесты у всех спортсменов принимают.

Я была сильно возмущена. Это каких американцев должна приглашать ведущая в фигурном катании страна, чтобы принять тесты? Это возмутительно», – сказала Богуш.

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17 комментариев

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Назар Игорь
Ответ Лакс
Редактор, речь конечно не о заместителе Депутата, а о заместителе Родниной в федерации Московской области. У депутатов нет заместителей.
У депутата нет заместителей, но есть помощники, числом до семи, и тоже получают приличные деньги, около 50 000 р. Даже помощники депутатов областных дум, а их может быть до пяти, получают около 30 000 р.
Представляете какие суммы идут на оплату содержания этого сонмища дармоедов?
+6
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Олег Григорьев
Ответ Александр
а я вот Роднину поддерживаю!!! достало уже смотреть на "убогое" катание, за которое 8-9+ ставят с какого-то потолка...
Смотри чемпионат США. Там все шарят, как надо. Не то что мы, лапотные орки, льда никогда не видели и в хореогрфии не смыслим.
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Лакс
Редактор, речь конечно не о заместителе Депутата, а о заместителе Родниной в федерации Московской области.
У депутатов нет заместителей.
+3
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Залина Малина
Ну и бред. Американцы все поголовно хорошо скользят? Понимаю, ещё канадцы. До чего отвратительная женщина.
+5
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Роман Цыренков
Ответ Лакс
речь только не о ИКР, а о её заме в мособлфедре
Тут написано, что зам огласила инициативу самой Родниной!
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2er
Уровень самарского фигурного катания весьма низкий для такого большого города. Зато местные организаторы замечены в неспортивных манипуляциях.
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lepestok
Родниной пора остановиться. Амеры нас ни во что не ставят, а мы их должны звать??? Да и сейчас уровень нашего ФК на голову выше, чем у них. Ирина Константиновна по старинке думает, что за бугром все лучше???
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Sivl
Ответ Назар Игорь
У депутата нет заместителей, но есть помощники, числом до семи, и тоже получают приличные деньги, около 50 000 р. Даже помощники депутатов областных дум, а их может быть до пяти, получают около 30 000 р. Представляете какие суммы идут на оплату содержания этого сонмища дармоедов?
50 т. приличные деньги?
+3
-2
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Александр
Ответ Залина Малина
Ну и бред. Американцы все поголовно хорошо скользят? Понимаю, ещё канадцы. До чего отвратительная женщина.
они же не учить собираются, а оценивать...
Чоки что, плохо скользят???...
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Железная Леди
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Склоки идут на всех уровнях. О каких тестах речь? может о том, что наши судьи не сдали экзамены в МОК ?
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Назар Игорь
Ответ Sivl
50 т. приличные деньги?
Для кого как.
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Pennywise
Ответ Александр
они же не учить собираются, а оценивать... Чоки что, плохо скользят???...
А сколько Чоки прыгают? Что-то я запамятовал.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Железная Леди
Склоки идут на всех уровнях. О каких тестах речь? может о том, что наши судьи не сдали экзамены в МОК ?
Наверно, чтоб оценивать спортсменов, надо самим хорошо разбираться в этом.?
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наталья
Ответ lepestok
Родниной пора остановиться. Амеры нас ни во что не ставят, а мы их должны звать??? Да и сейчас уровень нашего ФК на голову выше, чем у них. Ирина Константиновна по старинке думает, что за бугром все лучше???
Охамела совсем эта Роднина
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