Судья Богуш: «Заместитель Родниной предложила пригласить из Америки специалистов, чтобы помочь нам организовать прием тестов. Я была сильно возмущена»

В ФФКР раскритиковали идею пригласить американцев для тестирования россиян.

Вера Богуш оценила предложение заместителя трехкратной олимпийской чемпионки пригласить специалистов из США для помощи в организации тестирования российских фигуристов на скольжение.

Богуш – президент Самарской областной федерации фигурного катания, cудья международной категории, член исполкома Федерации фигурного катания России ( ).

«Что касается Родниной, был эпизод: совещание руководителей региональных федераций, и тогда заместитель Родниной предложила по ее рекомендации пригласить из Америки специалистов, чтобы помочь нам организовать прием тестов. Сегодня тесты у всех спортсменов принимают.

Я была сильно возмущена. Это каких американцев должна приглашать ведущая в фигурном катании страна, чтобы принять тесты? Это возмутительно», – сказала Богуш.