Дмитрий Алиев: «Международная арена много потеряла в отсутствие россиян. Мы всегда создавали конкуренцию, российский спорт – это интерес в каждой стране»
Дмитрий Алиев считает, что мировое фигурное катание много потеряло из-за недопуска россиян.
– Как ты считаешь, много ли потеряла международная арена в отсутствие российских одиночников?
– Много, да.
– Почему? Уровень конкуренции упал в мужском одиночном катании?
– Да просто они потеряли много, потому что нас нет. Мы всегда конкуренцию создавали, несмотря на то, что российское мужское одиночное катание на международном уровне всегда списывали со счетов – ну, они ж не могут.
Но в любом случае – я чемпионом Европы был, Сашка (Самарин) вице-чемпионом, Макс Ковтун – вице-чемпионом Европы. Мишка Коляда призером чемпионата мира был. Все равно мы не безнадежны.
Да, конечно, есть уникальные фигуристы, лидеры. Вся планета собирается, и лучшие выступают – конечно, сложно будет.
Но я считаю, что да, [фигурное катание в мире] пострадало. Российский спорт – это интерес в каждой стране, особенно фигурное катание. Сколько японцев любят фигурное катание, сколько там болельщиков у наших девочек, да и у меня в свое время было.
Сейчас остались какие-то люди, которые пишут из других стран, даже на шоу в Китай к нам приезжали. Но их стало меньше, наверное, потому, что нас нет – и у них «отходит» потихонечку. Но я говорю за себя, у меня не так много болельщиков, как у наших девчонок, – сказал фигурист.