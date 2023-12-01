Дмитрий Алиев: «Международная арена много потеряла в отсутствие россиян. Мы всегда создавали конкуренцию, российский спорт – это интерес в каждой стране»

Теги сборная России мужское катание Максим Ковтун Михаил Коляда Александр Самарин Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев считает, что мировое фигурное катание много потеряло из-за недопуска россиян.

– Как ты считаешь, много ли потеряла международная арена в отсутствие российских одиночников?

– Много, да.

– Почему? Уровень конкуренции упал в мужском одиночном катании? 

– Да просто они потеряли много, потому что нас нет. Мы всегда конкуренцию создавали, несмотря на то, что российское мужское одиночное катание на международном уровне всегда списывали со счетов – ну, они ж не могут. 

Но в любом случае – я чемпионом Европы был, Сашка (Самарин) вице-чемпионом, Макс Ковтун – вице-чемпионом Европы. Мишка Коляда призером чемпионата мира был. Все равно мы не безнадежны. 

Да, конечно, есть уникальные фигуристы, лидеры. Вся планета собирается, и лучшие выступают – конечно, сложно будет. 

Но я считаю, что да, [фигурное катание в мире] пострадало. Российский спорт – это интерес в каждой стране, особенно фигурное катание. Сколько японцев любят фигурное катание, сколько там болельщиков у наших девочек, да и у меня в свое время было.

Сейчас остались какие-то люди, которые пишут из других стран, даже на шоу в Китай к нам приезжали. Но их стало меньше, наверное, потому, что нас нет – и у них «отходит» потихонечку. Но я говорю за себя, у меня не так много болельщиков, как у наших девчонок, – сказал фигурист.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий