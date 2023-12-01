Дмитрий Алиев: «Горжусь тем, что я русский, что живу в России. Когда говорят «Дима – русская душа», мне это нравится»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев заявил, что гордится тем, что живет в России.

– У многих зрителей, мне кажется, уже такой считываемый образ: «Дима – русская душа». Тебе нравится, когда тебя так называют? 

– Ну конечно. Я горжусь, во-первых, что я русский. Я русский! (поет). Нет, правда, я горжусь тем, где я живу, откуда я родом.

Когда говорят «Дима – русская душа», мне это нравится, потому что слово «душа» – одно из моих любимых слов. Я привык все в жизни делать через какое-то внутреннее состояние, через душу.

– Как ты думаешь, если бы не отстранение от международных стартов, ты бы смог взять ту же музыку, под которую катаешься сейчас в короткой («Любэ»)? Или это некий эксклюзив для российских зрителей?

– Да, это некий эксклюзив, сто процентов. Я воспользовался тем моментом, что мы внутри страны выступаем. Но после этого я понял, что нужно не бояться на международную арену брать русскоязычную музыку. Это очень круто.

У нас много красивых композиций, песен в стране, под которые можно очень красиво кататься. В шоу я всегда стараюсь брать русскоязычную музыку. Это родной язык, наш зритель все понимает. Я всем советую брать русскоязычную музыку, – сказал чемпион Европы 2020 года. 

В нашей фигурке эксперименты с национальным колоритом: у Самарина «Яблочко», у Алиева «Любэ». Подтолкнуло отстранение

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2 комментария
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гордился бы победами на льду
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А я почему-то думала, что Дмитрий татарин
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