Светлана Ишмуратова: «Федоров откомандирован на сборы согласно приказу начальника ЦСКА. В спортроту попадают лучшие ребята»
Светлана Ишмуратова прокомментировала новость о том, что фигурист Григорий Федоров призван в армию.
Ишмуратова – заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе.
«Григорий Федоров – выпускник (бывший воспитанник) спортшколы ЦСКА. В 2013 году министром обороны было принято решение о возобновлении работы спортивных рот в армии.
На данный момент в ЦСКА пять спортивных рот, которые базируются в Балашихе, Ватутинках, Санкт‑Петербурге, Севастополе и Самаре. У молодых ребят есть возможность совместить службу в армии и выступления на соревнованиях.
В спортроту попадают лучшие ребята, списки подают федерации, военкоматы призывают. То есть Федоров сейчас откомандирован на сборы и соревнования согласно приказу начальника ЦСКА», – сказала олимпийская чемпионка по биатлону.
Фигурист Григорий Федоров призван в армию. Он продолжает тренировки в ЦСКА («Р-Спорт»)