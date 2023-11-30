Светлана Ишмуратова: «Федоров откомандирован на сборы согласно приказу начальника ЦСКА. В спортроту попадают лучшие ребята»

Светлана Ишмуратова прокомментировала новость о том, что фигурист Григорий Федоров призван в армию.

Ишмуратова – заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе.

«Григорий Федоров – выпускник (бывший воспитанник) спортшколы ЦСКА. В 2013 году министром обороны было принято решение о возобновлении работы спортивных рот в армии.

На данный момент в ЦСКА пять спортивных рот, которые базируются в Балашихе, Ватутинках, Санкт‑Петербурге, Севастополе и Самаре. У молодых ребят есть возможность совместить службу в армии и выступления на соревнованиях.

В спортроту попадают лучшие ребята, списки подают федерации, военкоматы призывают. То есть Федоров сейчас откомандирован на сборы и соревнования согласно приказу начальника ЦСКА», – сказала олимпийская чемпионка по биатлону.

Фигурист Григорий Федоров призван в армию. Он продолжает тренировки в ЦСКА («Р-Спорт»)