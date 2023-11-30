Елизавета Осокина: «Не планировала переходить к Тутберидзе. Этери Георгиевна для меня – слишком строгий тренер»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) женское катание Этери Тутберидзе Елизавета Осокина Фигурное катание

Елизавета Осокина рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

Осокина выступала в женском одиночном катании, а в 2021 году перешла в парное. 

– Чья идея – отдать вас в фигурное катание?

– Когда мне было три года, родители хотели отдать меня в спортивную гимнастику, но зал находился далеко от дома, а каток – в пяти минутах, и как раз проходил набор. Тогда бабушка предложила фигурное катание.

– В каком возрасте поняли, что это уже не просто хобби?

– Когда начали говорить про переезд в Москву. Мне тогда сказали, что либо мы идем дальше и продвигаемся в фигурном катании, либо остаемся в Казани и думаем, что делать.

– Планировали кататься в группе у Этери Тутберидзе?

– Не планировала и не хотела: Этери Георгиевна для меня – слишком строгий тренер. Мы целенаправленно ехали к Елене Германовне (Буяновой).

– Вы были успешной одиночницей. В сезоне 2020/21 стали победителем первенства России, и вдруг летом перешли в парное катание. Что заставило вас сменить вид?

– Потеряла мотивацию. Тогда все начинали прыгать четверные. У меня они в середине сезона получались, а в конце уже нет.

Было выгорание, и я посчитала, что нет смысла двигаться дальше. Я увидела, что в парном катании больше возможности попасть на пьедестал. И я повысила свой уровень, – сказала фигуристка. 

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11 комментариев
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К каждому спортсмену нужен свой подход: кого-то надо держать в строгости, постоянно подгонять, а кто-то и сам дисциплинированный и целеустремленный, и ему нужна лишь поддержка.
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Ответ Марьяж
слабая, не боец. и в парном ничего не получится.
Предъявите ваш диплом прорицателя XD
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Ответ Gemma157
Ну все, Лиза, беги изо всех сил. "Тутберидзе строгая" это самое страшное словосочетание. Непозволительное, кощунственное и наказуемое в нашем разделе. Фанаты Тутберидзе сейчас прочтут, будут вращать глазами от злости и скрежетать зубами, доказывая, что доброте и мягкости Тутберидзе позавидует сама Мэри Поппинс. Это будет жаркая ветка)
Главное, что Хёпбернян годами сосуществовала с такой снежной королевой…а, ой, это была другая, тоже строгая, личность🤓
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У Лизы самой характер, как видно, огого, ей жесткая рука и не нужна. Удачи на ЧР!
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Столько спортивных школ, тренерских штабов)) Но обязательно, нужно упомянуть штаб Этери Тутберидзе, и желательно упаковать под негативным ключом, подвести к этому. Видимо, правы те, кто говорит, что упомянуть имя Этери Георгиевны, особенно в кричащих заголовках, это уже просмотры и шквал комментариев, как злобных, уничижающих, в частности от людей, которые не достигли даже толики того, что уже достигнуто ею, так и объективных, здравых, высказанных уважительно к чужому труду... И, главное, каждый норовит высказать своё "исключительное" досужее мнение))) Печально.

Что ж, как говорится, собака лает, караван идёт. Мудра народная поговорка.
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Ответ Gemma157
Ну все, Лиза, беги изо всех сил. "Тутберидзе строгая" это самое страшное словосочетание. Непозволительное, кощунственное и наказуемое в нашем разделе. Фанаты Тутберидзе сейчас прочтут, будут вращать глазами от злости и скрежетать зубами, доказывая, что доброте и мягкости Тутберидзе позавидует сама Мэри Поппинс. Это будет жаркая ветка)
не, она уже исправилась: "Как раз подходил конец сезона, и мы переходили в группу к Плющенко, а я не хотела туда идти, потому что не видела прогресса. Решение уйти было моей инициативой", так что не будут.
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