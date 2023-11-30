Елизавета Осокина: «Не планировала переходить к Тутберидзе. Этери Георгиевна для меня – слишком строгий тренер»

Елизавета Осокина рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

Осокина выступала в женском одиночном катании, а в 2021 году перешла в парное.

– Чья идея – отдать вас в фигурное катание?

– Когда мне было три года, родители хотели отдать меня в спортивную гимнастику, но зал находился далеко от дома, а каток – в пяти минутах, и как раз проходил набор. Тогда бабушка предложила фигурное катание.

– В каком возрасте поняли, что это уже не просто хобби?

– Когда начали говорить про переезд в Москву. Мне тогда сказали, что либо мы идем дальше и продвигаемся в фигурном катании, либо остаемся в Казани и думаем, что делать.

– Планировали кататься в группе у Этери Тутберидзе?

– Не планировала и не хотела: Этери Георгиевна для меня – слишком строгий тренер. Мы целенаправленно ехали к Елене Германовне (Буяновой).

– Вы были успешной одиночницей. В сезоне 2020/21 стали победителем первенства России, и вдруг летом перешли в парное катание. Что заставило вас сменить вид?

– Потеряла мотивацию. Тогда все начинали прыгать четверные. У меня они в середине сезона получались, а в конце уже нет.

Было выгорание, и я посчитала, что нет смысла двигаться дальше. Я увидела, что в парном катании больше возможности попасть на пьедестал. И я повысила свой уровень, – сказала фигуристка.