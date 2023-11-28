Вероника Яметова: «Все девять лет училась в школе на одни пятерки. Любимые предметы – английский и математика, а вот русский не люблю»

Вероника Яметова рассказала, что училась в школе на одни пятерки.

– Ты закончила школу с красным аттестатом и золотой медалью. Как тебе это удалось?

– Я все девять лет училась на одни пятерки, ни разу ни в одной четверти не было четверок. Не знаю, почему так. Я не зубрила и не могу сидеть над книжкой целыми днями, читать, учить. На уроке я просто понимала тему, вникала в нее и мне было легче.

– Какой любимый предмет?

– Английский. Помимо школы я его с трех лет учу, уже, получается, тринадцать лет. И еще математика. Она у меня всегда хорошо шла. А вот русский я не люблю... Мы разговариваем на нем, зачем его еще учить, ха-ха.

– Куда поступила после девятого класса?

– В Пермский педагогический колледж. Я на заочном обучении. Если бы поступила на очное, то не успевала бы совмещать учебу с тренировками. Нужно было выбирать что-то одно и я выбрала тренировки.

А в Екатеринбурге нет таких колледжей, где можно было бы заочно поступить. Насколько я знаю, в моем колледже учится Аня Фролова, но мы на разных курсах.

– То есть в будущем ты станешь тренером?

– Я иду по двум специальностям и получаю два диплома. Первый на тренера и второй на всякий случай на учителя начальных классов. Люблю общаться с детьми, – сказала фигуристка.