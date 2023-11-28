Вероника Яметова: «Все девять лет училась в школе на одни пятерки. Любимые предметы – английский и математика, а вот русский не люблю»

Теги сборная России женское катание Вероника Яметова Фигурное катание

Вероника Яметова рассказала, что училась в школе на одни пятерки.

– Ты закончила школу с красным аттестатом и золотой медалью. Как тебе это удалось?

– Я все девять лет училась на одни пятерки, ни разу ни в одной четверти не было четверок. Не знаю, почему так. Я не зубрила и не могу сидеть над книжкой целыми днями, читать, учить. На уроке я просто понимала тему, вникала в нее и мне было легче.

– Какой любимый предмет?

– Английский. Помимо школы я его с трех лет учу, уже, получается, тринадцать лет. И еще математика. Она у меня всегда хорошо шла. А вот русский я не люблю... Мы разговариваем на нем, зачем его еще учить, ха-ха.

– Куда поступила после девятого класса?

– В Пермский педагогический колледж. Я на заочном обучении. Если бы поступила на очное, то не успевала бы совмещать учебу с тренировками. Нужно было выбирать что-то одно и я выбрала тренировки.

А в Екатеринбурге нет таких колледжей, где можно было бы заочно поступить. Насколько я знаю, в моем колледже учится Аня Фролова, но мы на разных курсах.

– То есть в будущем ты станешь тренером?

– Я иду по двум специальностям и получаю два диплома. Первый на тренера и второй на всякий случай на учителя начальных классов. Люблю общаться с детьми, – сказала фигуристка.

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40 комментариев

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Утренняя Аврора
Боевая девчонка .Уральский самоцвет!
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Аленка_76
Молодец Вероника!
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Shadow36
а медаль золотая причем? она вручается только после окончания 11 классов, после 9 только красное свидетельство о неполном среднем)
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Док Аксель
Вероника ещё и отличница. Молодец, что дружит не только со спортом, но и учёбой. Всё это в жизни пригодится, чтобы найти своё место. Удачи !
+15
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Yulia333
Ну какая хорошая девочка
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На Пекин
Ответ Утренняя Аврора
Боевая девчонка .Уральский самоцвет!
Да, хорошая, свободная, и с достоинством, такое впечатление.
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Maria Mazur
Не хочу ни в коему случае умалять старательности и трудолюбия Вероники. Она большая молодец и приложила максимум сил, чтобы достичь успехов, как в учебе, так и в спорте! Лучи добра и уважения этой спортсменке! Но, будучи сама родом из провинции, могу предположить, что уровень обучения и требовательности в ее школе недостаточно высок или что умных и рассудительных учеников учителя тянут изо всех сил на пятерки ради престижа школы. К сожалению, уровень среднего образования у нас в стране не одинаков в разных городах, и в Москве в 8-9 классе сильной школы не сидеть над учебниками и получать пятерки совершенно невозможно.
+13
-5
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N-fox
Какая молодец! Помимо всего прочего Верлника такая разумная и, видимо, способная.
+7
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Andreas Soffliggare
Мы на русском не только разговариваем, но иногда и пишем. Видимо, не любит Вероника книжки читать, да и дневника не ведет.
+9
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Дружба11
Ответ N-fox
Какая молодец! Помимо всего прочего Верлника такая разумная и, видимо, способная.
По Вероникиному лицу все видно,что не финтифлюшка, а умная девочка.
+8
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Екатерина К
Умничка Вероника, успехов .
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Людмила Хрусталева
Молодец, в спорте, как и в жизни нужна не только сила мышц, но и голова! Чем больше интересов, тем интереснее жить!!!
+4
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versa
Учитель начальных классов - редкий выбор у фигуристок. Луна Хендрикс учится на воспитателя детского сада, тоже любит работать с детьми. Хорошая профессия для реальной жизни.
+4
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Оксана Иванова
Ответ Александр Шульгин
То что в колледж поступила правильно потом можно ЕГЭ не сдавать и в институт по внутренним экзаменам поступать
Сейчас после колледжа тоже необходимо сдавать егэ.
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Маргарита В Сафронова
Видно, что умница. Сложно смысловые программы выкатывает осознанно.
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Kareglazaya
А у нас в городе после колледжа в учителя не берут, только в воспитатели в садик. А учителя все с высшим образованием.
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Белые Росы
Ответ Andreas Soffliggare
Мы на русском не только разговариваем, но иногда и пишем. Видимо, не любит Вероника книжки читать, да и дневника не ведет.
После окончания школы, с каждым годом всё больше и больше, для меня русский язык - №1. В комментариях пользователь под ником Maria Mazur дал оценку способностям девочки-фигуристки, близкую к реальности.
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Den3Lo
Ответ Идеальный шторм
Золотую медаль теперь дают после 9-го класса?😳
Так это спортсмены ))). У них там своя атмосфера
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Идеальный шторм
Золотую медаль теперь дают после 9-го класса?😳
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Marinaldi
Ответ Den3Lo
Видимо в том, что ЕГЭ не имеет ничего общего со школьной программой и для его сдачи нужно заниматься с репетиторами или по вебинарам, а это требует гораздо больше времени чем само обучение в школе. На спорт времени просто не останется, тем более на проф. Были помню в том году "100-бальники" из ФК , но это курам на смех и верят в эти сказки только те кто не представляет сколько времени занимает подготовка.
Это в Москве времени на учёбу не остаётся, а за её пределами время есть. Вероника и её тренеры неоднократно в интервью говорили, что у них очень мало ледового времени. Даже с ОФП и хореографией - это далеко не весь день. Так что на учёбу времени вполне хватает.
И эти "курам на смех 100-балльники" поступили в престижные институты на серьёзные факультеты, не связанные со спортом. Считать фигуристов тупыми могут только люди, вообще ничего не знающие о спортсменах. Они привычны к железной дисциплине и не позволяют себе расслабляться ни в чём. А те, кто каждый день ходит в школу, занимается с репетиторами и не может сдать ЕГЭ, вот это курам на смех.
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Александр Шульгин
То что в колледж поступила правильно потом можно ЕГЭ не сдавать и в институт по внутренним экзаменам поступать
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Железная Леди
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Умница, ничего не скажешь.
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Дружба11
Молодец Вероника!
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Грибная Фея
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Ответ Kareglazaya
Если учитель нормальный, а ученик имеет по предмету среднюю оценку 4-5, то вполне реально сдать на "пятерку" без всяких курсов и репетиторов. Не на 100 баллов, конечно, но например на 70-80 вполне. Я сама так сдала, и несколько моих знакомых. Учились в обычной школе, провинциальный город.
И умные дети проваливают егэ. Нервы, стресс и все такое... ЕГЭ это не про знания, а про натаскивание.
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Kareglazaya
Ответ Den3Lo
Видимо в том, что ЕГЭ не имеет ничего общего со школьной программой и для его сдачи нужно заниматься с репетиторами или по вебинарам, а это требует гораздо больше времени чем само обучение в школе. На спорт времени просто не останется, тем более на проф. Были помню в том году "100-бальники" из ФК , но это курам на смех и верят в эти сказки только те кто не представляет сколько времени занимает подготовка.
Если учитель нормальный, а ученик имеет по предмету среднюю оценку 4-5, то вполне реально сдать на "пятерку" без всяких курсов и репетиторов. Не на 100 баллов, конечно, но например на 70-80 вполне.
Я сама так сдала, и несколько моих знакомых. Учились в обычной школе, провинциальный город.
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Natalia Gladkia
Хорошая девочка со своим лицом и главное...пониманием в жизни! Боевая, смелая, ловкая и способная, много в ней хороших качеств, пусть в дальнейшем все они найдут применение! На льду- вихрь неукротимый , просто огонь девчушка, видно характер и стержень крепкий, цельный...уральский!!
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Буня Хох
Ответ Александр Шульгин
То что в колледж поступила правильно потом можно ЕГЭ не сдавать и в институт по внутренним экзаменам поступать
Далеко не каждый ВУЗ открывает возможность поступать по внутренним экзаменам. В большинство топовых нужно все равно сдавать ЕГЭ.
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Bella Lee
Заочное образование - это как заочное кормление, т. е. ни о чём.
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Александр Шульгин
Ответ Оксана Иванова
Сейчас после колледжа тоже необходимо сдавать егэ.
Нет есть выбор можно сдавать ЕГЭ, а можно не сдавать. Даже если сдаешь имеешь право поступать по внутренним экзаменам вуза
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Александр Шульгин
Ответ Оксана Иванова
Сейчас после колледжа тоже необходимо сдавать егэ.
Это закон, после среднего специального образования можно оступать по внутренним экзаменам
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Мороженко
Ответ Оксана Иванова
Сейчас после колледжа тоже необходимо сдавать егэ.
Есть вступительные испытания, можно сдавать их, а можно ЕГЭ
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Den3Lo
Ответ Marinaldi
Это в Москве времени на учёбу не остаётся, а за её пределами время есть. Вероника и её тренеры неоднократно в интервью говорили, что у них очень мало ледового времени. Даже с ОФП и хореографией - это далеко не весь день. Так что на учёбу времени вполне хватает. И эти "курам на смех 100-балльники" поступили в престижные институты на серьёзные факультеты, не связанные со спортом. Считать фигуристов тупыми могут только люди, вообще ничего не знающие о спортсменах. Они привычны к железной дисциплине и не позволяют себе расслабляться ни в чём. А те, кто каждый день ходит в школу, занимается с репетиторами и не может сдать ЕГЭ, вот это курам на смех.
А потом они даже список заданной литературы не способны до конца дочитать , а преподаватеь у них какой то мужчина)). Вы видимо не в курсе, что такое сдать условную проф.математику или химию на 100 баллов. Там не то, что на спорт, там на поспать времени не будет, тк Ботать нужно с утра до вечера и тогда возможно получишь 90+ при условии, что ты реально не глуп и усерден. Дать вам пробник посмотреть ?
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Den3Lo
Ответ Vlad Hamzja
Если отличница в чем проблема сдать ЕГЭ ?
Видимо в том, что ЕГЭ не имеет ничего общего со школьной программой и для его сдачи нужно заниматься с репетиторами или по вебинарам, а это требует гораздо больше времени чем само обучение в школе. На спорт времени просто не останется, тем более на проф.
Были помню в том году "100-бальники" из ФК , но это курам на смех и верят в эти сказки только те кто не представляет сколько времени занимает подготовка.
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Света Светличная
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Ответ Yulia333
Ну какая хорошая девочка
Умненькая девочка , это хорошо , не люблю глупых спортсменов , их хватает и самое интересное , что со своими низкими баллами по ЕГЭ лезут в престижные вузы , например Загитова и Трусова.
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Дружба11
Ответ Maria Mazur
Не хочу ни в коему случае умалять старательности и трудолюбия Вероники. Она большая молодец и приложила максимум сил, чтобы достичь успехов, как в учебе, так и в спорте! Лучи добра и уважения этой спортсменке! Но, будучи сама родом из провинции, могу предположить, что уровень обучения и требовательности в ее школе недостаточно высок или что умных и рассудительных учеников учителя тянут изо всех сил на пятерки ради престижа школы. К сожалению, уровень среднего образования у нас в стране не одинаков в разных городах, и в Москве в 8-9 классе сильной школы не сидеть над учебниками и получать пятерки совершенно невозможно.
а почему предположения якобы из добрых побуждений сразу в отрицательную сторону? в Питере и Москве тоже большинство школя как вы выражаетесь "тянут" и не только умных и рассудительных, а в зависимости от статуса и оплаты от родителей.
Почему именно Веронику сразу "тянули")),раз человек сказал,что учился на пятерки))).
вот все надо попытаться дискредитировать и якобы из самых добрых побуждений
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