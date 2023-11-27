Сабина Загитова о розыгрыше, устроенном сестрой: «Это была не постановка, и я правда очень испугалась»
Сабина Загитова рассказала, что испугалась из-за розыгрыша, устроенного сестрой.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в своем телеграм-канале видео, как испугала сестру – та упала и держалась за ногу.
Подписчик спросил Сабину, не ушиблась ли она.
«Нет. Это была не постановка, и я правда очень испугалась. Пол был скользкий, поэтому упала», – написала Сабина.
Не понимаю, Загитова троллит что ли? То на красный свет проедет, то полуголой выйдет, то начнет орать, что ей все завидуют. Лютый кринж и позор.
P.S Вот же смех) "Фатима", оказывается, стоп-слово, нарушающее правило комментариев
Один раз плюнуть в угол входя на спортс - много труда и времени не стоит.
Пусть на плевках зарабатывает. Жалко штоль?
Это же она добилась фрагмента записи, полагая, что это мегабомба, которая взорвёт сеть.
А сами оригиналы то живы-здоровы?))
глупые девчонки, но, видимо, никто серьезно не пострадал от этих сестричек, разыгрывающих друг друга
Ну, Шапокляк-то простительно, она женщина пожилая и, так сказать, в образе, а вот фортель Алины несколько настораживает).