Сабина Загитова о розыгрыше, устроенном сестрой: «Это была не постановка, и я правда очень испугалась»

Теги Алина Загитова Фигурное катание

Сабина Загитова рассказала, что испугалась из-за розыгрыша, устроенного сестрой.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в своем телеграм-канале видео, как испугала сестру – та упала и держалась за ногу.

Подписчик спросил Сабину, не ушиблась ли она.

«Нет. Это была не постановка, и я правда очень испугалась. Пол был скользкий, поэтому упала», – написала Сабина.

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элла Бурс
Так ни одному здоровому человеку и не показалось такое падение постановкой, и уж тем более чем-то смешным.
+75
-9
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Сразу было понятно, что это не постановка и до серьёзной травмы там оставался шаг... Вот ничего не хочется писать о Загитовой, так как я полностью разочаровался в этом человеке, но зачем так делать, да ещё и выкладывать? Она когда-нибудь хоть немного повзрослеет?
+61
-14
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ответ Элла Бурс
Так ни одному здоровому человеку и не показалось такое падение постановкой, и уж тем более чем-то смешным.
Только больной сестре было смешно
+50
-15
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NTLY
Ответ Gemma157
Да, не повезло человеку с сестрой.. Но все же зачем это здесь?
Чтобы перечеркнуть комменты отстирывателей репутации, которые писали, что это постановка для соцсетей/куртка/сами любители таких «приколов».
+44
-10
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да, не повезло человеку с сестрой.. Но все же зачем это здесь?
+54
-24
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КВАД
Я когда то давно писал, что у неё мозг шестилетнего ребёнка. Может, я даже ей и польстил.
+37
-14
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Иванова
Фанатики уже написали, что сестра ей завидует? 😁
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
Как говорится, в семье не без Алины
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Ивановская
Только одной Алине Загитовой розыгрыш показался смешным. На самом деле, постеснялась бы выставлять, сестра могла серьезно пораниться.
Не понимаю, Загитова троллит что ли? То на красный свет проедет, то полуголой выйдет, то начнет орать, что ей все завидуют. Лютый кринж и позор.
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Gemma157
Это да. Самое интересное, что я продолжаю писать примерно то же самое, что и раньше, но теперь не минусуют, плюсов стали ставить гораздо больше)
Это потому что 77 фатим и 46 куздр заблокировали
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NTLY
Сабину жалко, мало того, что испугалась, упала, так еще и на всеобщее обозрение сестра выложила.
+25
-10
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
esctyyyyy
Интересно, какие лица сейчас у обитателей палатки, которые писали, что «она шутит» и всем смешно. Ни одному нормальному человеку такое смешным не покажется, хорошо, что сестра хотя бы не травмировалась, максимально несмешной «юмор», если его вообще можно так назвать
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аля Иванова
Хорошо, что всё обошлось и девушка не ударилась затылком и не сломала себе ничего.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Беглый*
Очень много плюсов тебе ставить начали. Если выйдешь из дисквала станешь чемпионом спортса
Это да. Самое интересное, что я продолжаю писать примерно то же самое, что и раньше, но теперь не минусуют, плюсов стали ставить гораздо больше)
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ответ Боевой Бурят Путина
Алина по всем признакам должна учиться в классе ЗПР, а не в РАНХиГС. Физическое развитие опережает умственное и психическое лет на 15
И кажется, разрыв всё растёт
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Алине биту подарили на которой написано,что она всегда права,она еще с ней на камеру позировала.Самое обидное,что Алина кажется и правда верит,что она всегда права
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ esctyyyyy
Интересно, какие лица сейчас у обитателей палатки, которые писали, что «она шутит» и всем смешно. Ни одному нормальному человеку такое смешным не покажется, хорошо, что сестра хотя бы не травмировалась, максимально несмешной «юмор», если его вообще можно так назвать
Да им как с гуся вода... Сейчас придут в себя от шока, придумают очередную отмазку для кумирки, и набросятся толпой.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
Алина по всем признакам должна учиться в классе ЗПР, а не в РАНХиГС. Физическое развитие опережает умственное и психическое лет на 15
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Сабина прочувствовала на себе эмпатию сестры.
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Юмор конечно так себе.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Gemma157
И Верусю тоже. Жалко, моя любимица была
А я думал Фатима. У вас была полная гармония

P.S Вот же смех) "Фатима", оказывается, стоп-слово, нарушающее правило комментариев
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ответ Sat397
Кому это интересно, кроме хейтеров Алины, которые многие годы своей, жизни уже потратили на неё?
Вы сильно преувеличиваете.
Один раз плюнуть в угол входя на спортс - много труда и времени не стоит.
Пусть на плевках зарабатывает. Жалко штоль?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Оксана Иванова
Фанатики уже написали, что сестра ей завидует? 😁
Пока ещё нет, не подсказывайте
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Беглый*
Это потому что 77 фатим и 46 куздр заблокировали
И Верусю тоже. Жалко, моя любимица была
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Gemma157
Да, не повезло человеку с сестрой.. Но все же зачем это здесь?
Очень много плюсов тебе ставить начали. Если выйдешь из дисквала станешь чемпионом спортса
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Беглый*
Сразу было понятно, что это не постановка и до серьёзной травмы там оставался шаг... Вот ничего не хочется писать о Загитовой, так как я полностью разочаровался в этом человеке, но зачем так делать, да ещё и выкладывать? Она когда-нибудь хоть немного повзрослеет?
Повзрослеет точно, а вот поумнеет ли?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Екатерина Ивановская
Только одной Алине Загитовой розыгрыш показался смешным. На самом деле, постеснялась бы выставлять, сестра могла серьезно пораниться. Не понимаю, Загитова троллит что ли? То на красный свет проедет, то полуголой выйдет, то начнет орать, что ей все завидуют. Лютый кринж и позор.
Не троллит... это её естественное состояние))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spboksana
Событие дня! Для Спортса открылось новое лицо. Теперь Спортс будет сюда притаскивать не только кружочки Алины, но и мониторить соцсети её родственников. Иначе спортивному порталу лайков и комментов не набрать))
+21
-14
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
мало того, что напугала сестру, так ещё и выложила это на обозрение всем: смотрите, смейтесь... самодурщина
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
esctyyyyy
Ответ Беглый*
Держите карман шире. Все они на ветках Валиевой, за огнетушителями побежали
Ой да, на ветках Ками они любят отмечаться)) на ветках Ани и Жени тоже, причем то, что они там пишут вообще не вяжется с их любимым тезисом «пройдите мимо» в ответ на комментарии о «проявлениях» Алины))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Беглый*
А я думал Фатима. У вас была полная гармония P.S Вот же смех) "Фатима", оказывается, стоп-слово, нарушающее правило комментариев
Не знаю почему и как, но это имя уже давно трудно здесь произнести)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пол Ганарара:
Давно давно, не помню уже по какому поводу, читал статью о разрушительном влиянии дураков. Типа, дураки - самые опасные люди из окружающих, они опаснее умного врага. Последствия их деятельности непредсказуемы
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Иванова
Ответ esctyyyyy
Интересно, какие лица сейчас у обитателей палатки, которые писали, что «она шутит» и всем смешно. Ни одному нормальному человеку такое смешным не покажется, хорошо, что сестра хотя бы не травмировалась, максимально несмешной «юмор», если его вообще можно так назвать
Хорошо, что в этот раз сестра не пошла на поводу и не стала подыгрывать, как в случае с «безызбежно»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федя Букин
Ответ Беглый*
А я думал Фатима. У вас была полная гармония P.S Вот же смех) "Фатима", оказывается, стоп-слово, нарушающее правило комментариев
к чему бы это?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КВАД
Надёжные источники сообщают, что в Госдуме на складе видели стол только с одной кнопкой "За" и прилепленным пояснением - "Для Загитовой. А то перепутает ещё."
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Элла Бурс
Комментарий удален модератором
Держите карман шире. Все они на ветках Валиевой, за огнетушителями побежали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
victoire
Странно, такого телеграм-канале я не нашла. Есть просто Сабина Загитова, без Chat. Там последняя запись 18 июля.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ответ Gemma157
Да, не повезло человеку с сестрой.. Но все же зачем это здесь?
Этот вопрос надо задавать самой мегапранкерше.
Это же она добилась фрагмента записи, полагая, что это мегабомба, которая взорвёт сеть.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КВАД
Ответ Gemma157
Помню 🤣🤣🤣
И ещё не вижу любимую свою рыбу Фишбах. Она меня ещё папой Стасом называла.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ КВАД
Комментарий удален модератором
Помню 🤣🤣🤣
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элла Бурс
Ответ КВАД
И ещё не вижу любимую свою рыбу Фишбах. Она меня ещё папой Стасом называла.
Фишбах теперь на парных ветках с Аленкой))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КВАД
Ответ Элла Бурс
Фишбах теперь на парных ветках с Аленкой))
Пойду ловить рыбу))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юркин Клоп
Ответ victoire
Странно, такого телеграм-канале я не нашла. Есть просто Сабина Загитова, без Chat. Там последняя запись 18 июля.
У каналов в телеграме есть чаты для свободного общения участников. Там скорее всего нужно подписаться на канал, потом в инфо появится кнопка чата, и в него можно вступить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Элла Бурс
пхахха)) А сами оригиналы то живы-здоровы?))
Щас уже не разберёшь, где там был оригинал, а где фейк😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элла Бурс
Ответ Беглый*
Это потому что 77 фатим и 46 куздр заблокировали
пхахха))
А сами оригиналы то живы-здоровы?))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полина Михалева
Повезло, что головой об плиточный пол не ударилась, падая назад.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
упасть на спину на скользкий кафельный пол примерно так же опасно, как и упасть с опоры в парном катании
глупые девчонки, но, видимо, никто серьезно не пострадал от этих сестричек, разыгрывающих друг друга
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Берни Парент
https://www.youtube.com/watch?v=OR42ZD_rnww

Ну, Шапокляк-то простительно, она женщина пожилая и, так сказать, в образе, а вот фортель Алины несколько настораживает).
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прекрасная фурия
Алина - вождь краснокожих.) Надо было сверху еще ведро с водой прицепить, чтобы как упала, еще и облилась.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Элла Бурс
Да-да) И в зависимости от этапов мимикрируют под поклонников других фигуристок, вчера вот сделались многолетними фанатами Веронички Яметовой. Так и кричали, мы с детства за нее))
это они с прошлогоднего кубка первого канала за нее, когда велась битва загитовой за баллы яметовой. А красивая, грациозная и талантливая Камила их просто бесит.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий