Сабина Загитова рассказала, что испугалась из-за розыгрыша, устроенного сестрой.

Ранее олимпийская чемпионка выложила в своем телеграм-канале видео, как испугала сестру – та упала и держалась за ногу.

Подписчик спросил Сабину, не ушиблась ли она.

«Нет. Это была не постановка, и я правда очень испугалась. Пол был скользкий, поэтому упала», – написала Сабина.