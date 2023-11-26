«Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. Я воспитала хорошего человека» – «Это сделала именно ты». Диалог Загитовой и Ветлугина на Гран-при

Алина Загитова пообщалась с Матвеем Ветлугиным после короткой программы в Москве.

– Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. Это похвально. Я воспитала хорошего человека.

– Это сделала именно ты.

– Да. Почему у тебя такое лицо было в кисс-энд-крае расстроенное? Чем-то недоволен?

– Да, ощущением во время проката я недоволен.

– Ты играешь какую-то роль? Я не понимаю просто. Ты в жизни такой радостный, веселый, а тут такой хмурый...

– Нет-нет-нет, честно. Мне не понравилось сегодня, потому что не всегда, когда видимо элемент удается хорошо, это было приятно по ощущениям. А так как я очень дорожу получением удовольствия от прокатов – его сегодня было мало.

– Но ты прям кайфовал как будто в прокате. Со стороны это выглядело именно так.

– Выжимал сегодня.

– А, типа, не от души, да? Ты хороший актер.

– Ну, да...

– Я тогда тоже буду вот так с тобой разговаривать (изображает манеру речи Ветлугина – Sports.ru)

– Зачем ты меня спалила?

– У тебя фраза перед твоей дорожкой – «В танго не бывает ошибок, не то что в жизни».

– Это Аль Пачино, из фильма «Запах женщины».

– Расскажи, пожалуйста, в твоей жизни какие ошибки бывают?

– Ну, часто, я же человек...

– А ошибка, о которой ты вот прям жалеешь?

– Я приверженец того, что вот как идет жизнь, так пусть она и идет. И что если был какой-то поворот, который я пропустил, чтобы я вернулся в него и попробовал все изменить – нет, у меня нет такого.

– Благодарю тебя.

– Благодарю, – сказал фигурист.

«У меня уже даже ресницы замерзли». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы на Гран-при России в Москве