«Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. Я воспитала хорошего человека» – «Это сделала именно ты». Диалог Загитовой и Ветлугина на Гран-при
Алина Загитова пообщалась с Матвеем Ветлугиным после короткой программы в Москве.
– Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. Это похвально. Я воспитала хорошего человека.
– Это сделала именно ты.
– Да. Почему у тебя такое лицо было в кисс-энд-крае расстроенное? Чем-то недоволен?
– Да, ощущением во время проката я недоволен.
– Ты играешь какую-то роль? Я не понимаю просто. Ты в жизни такой радостный, веселый, а тут такой хмурый...
– Нет-нет-нет, честно. Мне не понравилось сегодня, потому что не всегда, когда видимо элемент удается хорошо, это было приятно по ощущениям. А так как я очень дорожу получением удовольствия от прокатов – его сегодня было мало.
– Но ты прям кайфовал как будто в прокате. Со стороны это выглядело именно так.
– Выжимал сегодня.
– А, типа, не от души, да? Ты хороший актер.
– Ну, да...
– Я тогда тоже буду вот так с тобой разговаривать (изображает манеру речи Ветлугина – Sports.ru)
– Зачем ты меня спалила?
– У тебя фраза перед твоей дорожкой – «В танго не бывает ошибок, не то что в жизни».
– Это Аль Пачино, из фильма «Запах женщины».
– Расскажи, пожалуйста, в твоей жизни какие ошибки бывают?
– Ну, часто, я же человек...
– А ошибка, о которой ты вот прям жалеешь?
– Я приверженец того, что вот как идет жизнь, так пусть она и идет. И что если был какой-то поворот, который я пропустил, чтобы я вернулся в него и попробовал все изменить – нет, у меня нет такого.
– Благодарю тебя.
– Благодарю, – сказал фигурист.
«У меня уже даже ресницы замерзли». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы на Гран-при России в Москве
Что ни говори, но влоги Алины вызывают большой интерес у всех и это здорово!
Спасибо всем фигуристам, кто исполняет риттовый каскад.
Роскошный элемент - невероятно эффектный!
Непонятно, почему этот сложнейший каскад так низко оценивают?!
ну, это вопрос к ISU, - они в своём репертуаре - занижать оценки за элементы, которые способны исполнить и приземлить только единицы, только самые талантливые.
И влоги у неё получаются очень теплые, очень приятные!
Давай, родная!
но этот норм, вполне смотрибельный.
хотелось бы отметить Марка с его грамотной речью и умной головой
Давайте постить полные цитаты, тем более эта отличная )