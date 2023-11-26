«Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. Я воспитала хорошего человека» – «Это сделала именно ты». Диалог Загитовой и Ветлугина на Гран-при

Теги сборная России мужское катание Алина Загитова Матвей Ветлугин Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Загитова пообщалась с Матвеем Ветлугиным после короткой программы в Москве.

– Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. Это похвально. Я воспитала хорошего человека.

– Это сделала именно ты.

– Да. Почему у тебя такое лицо было в кисс-энд-крае расстроенное? Чем-то недоволен?

– Да, ощущением во время проката я недоволен. 

– Ты играешь какую-то роль? Я не понимаю просто. Ты в жизни такой радостный, веселый, а тут такой хмурый...

– Нет-нет-нет, честно. Мне не понравилось сегодня, потому что не всегда, когда видимо элемент удается хорошо, это было приятно по ощущениям. А так как я очень дорожу получением удовольствия от прокатов – его сегодня было мало.

– Но ты прям кайфовал как будто в прокате. Со стороны это выглядело именно так. 

– Выжимал сегодня.

– А, типа, не от души, да? Ты хороший актер. 

– Ну, да...

– Я тогда тоже буду вот так с тобой разговаривать (изображает манеру речи Ветлугина – Sports.ru) 

– Зачем ты меня спалила?

– У тебя фраза перед твоей дорожкой – «В танго не бывает ошибок, не то что в жизни». 

– Это Аль Пачино, из фильма «Запах женщины». 

– Расскажи, пожалуйста, в твоей жизни какие ошибки бывают? 

– Ну, часто, я же человек...

– А ошибка, о которой ты вот прям жалеешь?

– Я приверженец того, что вот как идет жизнь, так пусть она и идет. И что если был какой-то поворот, который я пропустил, чтобы я вернулся в него и попробовал все изменить – нет, у меня нет такого.

– Благодарю тебя.

– Благодарю, – сказал фигурист. 

«У меня уже даже ресницы замерзли». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы на Гран-при России в Москве

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66 комментариев

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Оле-Лукойе
Ответ chespo
И раньше, и сейчас лутц-ритт редко кто прыгает, очень красивый и сложный каскад, всегда при должном исполнении смотрится эффектно, и этот каскад Загитовой в Пхенчхане навсегда вошел в историю.
Поразительно, что при всей сложности исполнения стоит так мало(
+63
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Irina Kuznetsova
Я удивляюсь, что комментаторы не отмечают риттовые каскады. У Ветлугина вчера был очень красивый каскад, просто шикарно исполненный.
+56
-3
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chespo
И раньше, и сейчас лутц-ритт редко кто прыгает, очень красивый и сложный каскад, всегда при должном исполнении смотрится эффектно, и этот каскад Загитовой в Пхенчхане навсегда вошел в историю.
+101
-49
+52
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Elena Grishanova
Ответ Sportsfan
Нет. В свои лучшие годы Алина делала эталонный каскад Лутц-Риттбергер. Чисто, ровно, уверенно, с хорошими осями, с хорошим отрывом. И даже со сложными заходами. У Саши с Аней этот каскад тоже был неплох, у Саши вообще очень хороший лутц, но ее вело в оси на втором прыжке.
А если ещё вспомнить луц, ритт, ритт, ритт, ритт на тренировке на ОИ! И челюсть, отпавшую у девушки за бортиком😄
+52
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Sportsfan
Ответ Gemma157
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Нет. В свои лучшие годы Алина делала эталонный каскад Лутц-Риттбергер. Чисто, ровно, уверенно, с хорошими осями, с хорошим отрывом. И даже со сложными заходами. У Саши с Аней этот каскад тоже был неплох, у Саши вообще очень хороший лутц, но ее вело в оси на втором прыжке.
+48
-25
+23
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cheffcheck
А Матвей не прост))) Вот так, влог за влогом, мы узнаём наших мужчин с других сторон и интерес возрастает. Спасибо, Алина! Очень интересно. Успехов и гладкого льда сегодня!
+42
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Маргарита В Сафронова
Мой любимый каскад! Он должен стоить дороже. Алина делала его великолепно. Олимпийский каскад!
+50
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Галина Михайлова
Лутц-риттбергер очень красивый каскад. Особенно красиво он получался у Алины🔥
+44
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olvl
Люблю этот каскад, всегда радует, когда кто-то его вставляет в программу.
+22
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Янезнаю
Ответ Юлия Величко
Господи... ну и самомнение. "Я воспитала"... какое ты имеешь отношение к его ЛР?
Господи, ну причем тут самомнение? Вы не чувствуете и не понимаете легкой иронии и юмор?
+29
-12
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Sebilya Fezaziyeva
Влоги Алины разбивают на куски, хотя можно было ограничиться одним блоком😏 Спортс, признайтесь, вы не равнодушны к Алине😄
Что ни говори, но влоги Алины вызывают большой интерес у всех и это здорово!
+62
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ксанна
Молодец Матвей, молодец Алина!
Спасибо всем фигуристам, кто исполняет риттовый каскад.
Роскошный элемент - невероятно эффектный!
Непонятно, почему этот сложнейший каскад так низко оценивают?!
ну, это вопрос к ISU, - они в своём репертуаре - занижать оценки за элементы, которые способны исполнить и приземлить только единицы, только самые талантливые.
+19
-4
+15
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Хорошее Настроение
Я бы сказала если королева Лутц-ритта - Алина, то король по логике вещей Петр Гуменник а не Ветлугин. Все таки это его короночка, и он так же как и Алина на разминке ОИ может по много риттов подряд прыгать.
+22
-13
+9
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Lialis
Шикарнейший Лутц-ритт был у Алины! А каскад из пяти прыжков до сих пор вроде никто не повторил. Частенько пересматриваю, как и все программы Алины.
+10
-2
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Natalia Shkurina
Ответ Gemma157
Что-то у девочек она не берет интервью. Видать послали надоедливую репортершу куда подальше 😆
Ну, у девочек одна прима-балерина, страдалица, которая всем условия диктует. А все остальные на других этапах с Алиной с удовольствием общались
+10
-3
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loulou
Ответ <vella>
не нравится некоторым, что Слуцкая прыгала л-р раньше АЗи и делала это красиво, минусуют очевидное)
нет, вы перевираете. В исходном сообщении написано не "красиво", а "лучше". И вот это как раз не очевидно. У Алины этот каскад стоял в музыкальные акценты. Слуцкая же такими мелочами не заморачивалась
+6
0
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Мира2024
Алина большая Молодец! Умница и красавица!
И влоги у неё получаются очень теплые, очень приятные!
Давай, родная!
+33
-28
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missis-Zima
Ответ Юлия Величко
Господи... ну и самомнение. "Я воспитала"... какое ты имеешь отношение к его ЛР?
тренеры Ветлугина тихо закурили в сторонке))
+18
-13
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spboksana
Ответ Irina Kuznetsova
Я удивляюсь, что комментаторы не отмечают риттовые каскады. У Ветлугина вчера был очень красивый каскад, просто шикарно исполненный.
да, действительно, мало кто делает
+7
-2
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zyzs
Ответ Gemma157
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Когда он его сделает на последней минуте программы и выиграет ОИ, тогда и будет круче
+22
-17
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chespo
Ответ Хорошее Настроение
Я бы сказала если королева Лутц-ритта - Алина, то король по логике вещей Петр Гуменник а не Ветлугин. Все таки это его короночка, и он так же как и Алина на разминке ОИ может по много риттов подряд прыгать.
Столько, сколько Алина на разминке в Пхенчхане- каскад из 5 прыжков - лутц и 4 ритта, он не может, и вообще так больше никто не прыгал.
+18
-14
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девочкитакиедевочки
Ответ Юлия Величко
Господи... ну и самомнение. "Я воспитала"... какое ты имеешь отношение к его ЛР?
А ниче что равняются на ее филигранную и уже хрестоматийную технику исполнения. Многие хотят исполнять этот каскад, но не у всех это получается. Откуда тебе знать что многие обращаются к Алине поделиться со своими секретиками. Расстрою тебя- ОБРАЩАЮТСЯ
+36
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Olga.t
Ответ RMandYNWA
«Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. И это похвально!» (с) Давайте постить полные цитаты, тем более эта отличная )
В новости так и написано...
+9
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loulou
Ответ Юлия Величко
Ахахаха, равняются на её технику 🤣🤣🤣 вм каком сне тебе это приснилось?
ну как минимум, у нее техника этого каскада филигранная, есть на что равняться.
+4
-1
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Мира2024
Ответ Железная Леди
И правда родная? тогда многое понятно.
Если честно, я не понимаю таких как вы, неужели вам приятно писать хе йт в адрес незнакомого человека или просто самоутверждаетесь так?
+13
-10
+3
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<vella>
не знаю, каковы предыдущие влоги, не смотрела,
но этот норм, вполне смотрибельный.
хотелось бы отметить Марка с его грамотной речью и умной головой
+6
-3
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Хорошее Настроение
Ответ lepestok
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Своим поведением и лицом после программы Коляду напомнил в поздние годы, когда его ни тронь ничего ему не скажи. Словно одолжение всем делает что вообще пришел и выступил. Неприятно.
+10
-8
+2
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Фрида Ремарк
Ответ Юлия Величко
вот вы её и комментируйте, а я сама знаю кого мне комментировать и в непрошенных советах не нуждаюсь
алю улю гоню гусей вот уровень ваших комментов
+3
-1
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ВИван
Фирменный каскад Алины! У Матвея тоже был прекрасен, но он с самого начала проката был чем-то расстроен(
+13
-11
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loulou
Ответ Anatiana
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у вас что-то с памятью)) Алина все свои титулы выграла с чистейшими прокатами и с каскадом лутц-ритт. Иногда бывали, конечно, ошибки в прокатах, но у кого их не бывает, лед скользкий
+3
-1
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Тайга86
Нам-то повезло, вот это вот всё хотя бы не показывают между прокатами, и спортсмены для отработки на них всего, что касается "журналистики", залавливаются где-то в коридорах...А вот их реально жаль..Ведь кто ржет про себя, кого бесит, кто просто элементарно устал, а кто уже в открытую стебется...Но им всем, увы, приходится выполнять эту повинность по приказу, и не сбежишь...
+36
-34
+2
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Железная Леди
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Ответ Мира2024
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Почему нет таких восторженных отзывов от ее одноклубниц по хрусталю?
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мира2024
Юмор, вы понимаете значение этого слова? Или он котируется только в ветках мАсковских девочек?
"я воспитала. " Юмористка.
+9
-8
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На Пекин
Ответ missis-Zima
тренеры Ветлугина тихо закурили в сторонке))
Надо сказать им, что курить вредно
+8
-7
+1
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RMandYNWA
«Ты продолжаешь династию лутцов-риттбергеров. И это похвально!» (с)
Давайте постить полные цитаты, тем более эта отличная )
+44
-43
+1
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Ирина Петрова
Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
У вас в семье такие слова норма?
+7
-7
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Сергей Орлов
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