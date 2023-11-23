Косторная о том, как отмечает праздники: «Не знаю, как так получается, но я почему-то всегда стою на баре. Занимаюсь мешаниной какой-то»

Алена Косторная рассказала, как фигуристы отмечают день рождения.

«Года три назад, за неделю до прокатов был день рождения одного всеми известного человека. Не знаю, как так получается, но я почему-то всегда стою на баре. Я не знаю, как это работает! Сама даже ничего не успеваю. «Налей это — ок, а налей вот это — а, ну ок». Занимаюсь мешаниной какой-то постоянно, причем не всегда хорошей. Но вкусно получается всегда. Что мешаю? Что есть в баре, скажем так.

День рождения подходит к концу, начинают выносить торт. Один торт должен был долететь до лица именинника — не долетел. Кто-то выходит с этим тортом, шатаясь, спотыкается, падает и сам прилетает лицом в этот торт. Торт по всему лофту.

Все в шоке, что делать? Подняли того, кто упал, отмыли. Пока мы бегали и пытались убрать этот торт, он, видимо, где-то еще добавил. Мы заходим, этот человек лежит в торте и лепит из него снежного ангела по полу. Потом посадили его в такси, увезли.

На следующий день выхожу на тренировку, и мне от тренеров говорят, что меня в 12 ночи вносили ко мне домой! Подхожу к маме, спрашиваю: «Мам, я это, вчера сама пришла?» Она отвечает: «Ну да, где-то в 1:30 приехала, вроде сама зашла». Стоим с мамой, пытаемся вдуплить, почему так произошло. Кто-то накосячил, а в итоге опять Косторная виновата (смеется).

Он и так уже вообще шатался, весь в торте, а у него что-то типа костюма было. Все, что могли, отмыли, на диван посадили: «Все, лежи, ничего не делай, просто остановись». Пока мы сбегали в туалет за салфетками, полотенцами и тряпками, поворачиваемся — а он в этом же месте спиной ангела мочит. Мы это так и не отмыли. Не знаю, что было в итоге, я уехала пораньше», – сказала Косторная.