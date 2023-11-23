Косторная о том, как отмечает праздники: «Не знаю, как так получается, но я почему-то всегда стою на баре. Занимаюсь мешаниной какой-то»

Теги сборная России пары Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, как фигуристы отмечают день рождения.

«Года три назад, за неделю до прокатов был день рождения одного всеми известного человека. Не знаю, как так получается, но я почему-то всегда стою на баре. Я не знаю, как это работает! Сама даже ничего не успеваю. «Налей это — ок, а налей вот это — а, ну ок». Занимаюсь мешаниной какой-то постоянно, причем не всегда хорошей. Но вкусно получается всегда. Что мешаю? Что есть в баре, скажем так.

День рождения подходит к концу, начинают выносить торт. Один торт должен был долететь до лица именинника — не долетел. Кто-то выходит с этим тортом, шатаясь, спотыкается, падает и сам прилетает лицом в этот торт. Торт по всему лофту.

Все в шоке, что делать? Подняли того, кто упал, отмыли. Пока мы бегали и пытались убрать этот торт, он, видимо, где-то еще добавил. Мы заходим, этот человек лежит в торте и лепит из него снежного ангела по полу. Потом посадили его в такси, увезли.

На следующий день выхожу на тренировку, и мне от тренеров говорят, что меня в 12 ночи вносили ко мне домой! Подхожу к маме, спрашиваю: «Мам, я это, вчера сама пришла?» Она отвечает: «Ну да, где-то в 1:30 приехала, вроде сама зашла». Стоим с мамой, пытаемся вдуплить, почему так произошло. Кто-то накосячил, а в итоге опять Косторная виновата (смеется).

Он и так уже вообще шатался, весь в торте, а у него что-то типа костюма было. Все, что могли, отмыли, на диван посадили: «Все, лежи, ничего не делай, просто остановись». Пока мы сбегали в туалет за салфетками, полотенцами и тряпками, поворачиваемся — а он в этом же месте спиной ангела мочит. Мы это так и не отмыли. Не знаю, что было в итоге, я уехала пораньше», – сказала Косторная.

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30 комментариев

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kamilla mka12
Ничего не понятно, но очень интересно
+23
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Большой Влад
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Мне жаль куницу. Он женился на дуре.
+28
-14
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ретроградный меркурий
Три года назад, то есть в 2020 году? Ничего удивительного, что Косторная не смогла тогда отобраться на ЧМ, если куролесила до второго часу ночи перед тренировками
+20
-8
+12
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Ostinato
Ответ Люсия Федосова
Эх молодо зелено погулять велено.Гуляй пока молодая Алена .Будет что вспомнить .
Вы хоть бы читали через одно слово, а не через 3. 3 года газа, то есть Алене 16-17 лет.
Стоит на баре и проходит домой в 1:30 ночи под молчаливое одобрение мамы. А с утра на тренировку.
+13
-3
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kiro_lo
Мне кажется, это уже личное, чтобы выносить на общее обозрение
+11
-1
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Competition Score
Я зык без костей, голова без мозгов. Наверное будущая ведущая первого канала.
+9
-1
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Александр Шульгин
Алена вообще-то про такое не рассказывают на всеобщее обозрение даже без фамилий. Повеселились и молодцы.
+9
-2
+7
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Ритт
Всегда удивляюсь людям, которые считают, что фигуристы все ангелы, пукают радугой. На самом деле они такие же как и все люди. То есть и гуляют весело, и выпивают и т.д. и т.п. Главное, чтоб в привычку не вошло.
А вообще во влоге этом у Насти Скопцовой они все трое (Алёна, Настя и Гоша) много интересного рассказали. И про Столбову, про Хаббл, про Юзуру с Шомой, про Воронова.
+5
0
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Галина Салманова
Это "история" из видео Фигурки шоу «Есть История», там полно ржачного наболтали они. Молодость проходит зачетно)))
+5
0
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Katerina Sunny
За неделю до прокатов - это сентябрь месяц, но 3 года назад была пандемия.
+4
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Люсия Федосова
Эх молодо зелено погулять велено.Гуляй пока молодая Алена .Будет что вспомнить .
+11
-8
+3
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missis-Zima
Ответ Док Аксель
Талант легко прогулять и промотать, если рано начинать.
Среди фигуристов отмечали,однозначно.У вас Алена одна там была,видимо)
+4
-2
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Katerina Sunny
За неделю до прокатов - это сентябрь месяц, но 3 года назад была пандемия.
тащем-та, фигуристки в пандемийный год очень неплохо отрывались на постсоревновательных банкетах. Видосы с Туктиком не дадут соврать.
После которых все перезаражались, кстати.
Но это уже попозже было, не в сентябре.
+4
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Пахра
Ответ Большой Влад
Мне жаль куницу. Он женился на дуре.
Себя пожалейте, а Гоша счастлив и весел, если смотрели это шоу , его все устраивает.
+5
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missis-Zima
Ответ Ostinato
Вы хоть бы читали через одно слово, а не через 3. 3 года газа, то есть Алене 16-17 лет. Стоит на баре и проходит домой в 1:30 ночи под молчаливое одобрение мамы. А с утра на тренировку.
Она одна там была? ) вся группа тусила с тренерами.Вас забыли спросить.
+4
-2
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missis-Zima
Ответ Александр Шульгин
Алена вообще-то про такое не рассказывают на всеобщее обозрение даже без фамилий. Повеселились и молодцы.
соглашусь
+2
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Адриана
Очень "интересная" спортивная новость.
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Бильм@н
Да ладно осуждать Алёну. Когда ещё гулять и отрываться как не в молодости.
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akl34
«Косторная все хочет попробовать в этой жизни и все на себе»
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Anneta28
Ответ Katerina Sunny
Я не ставлю под сомнение прокаты, удивительно, что в то время, когда и среди фигуристов хватало болеющих, такая подготовка к ним была.
В то время как раз было послабление.
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Галина Салманова
Ответ kamilla mka12
Ничего не понятно, но очень интересно
Нужно целиком видосик смотреть, ржачные истории были. И про розовую плетку, и про снова разводимся)))))
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Raphanus
Ответ ретроградный меркурий
Три года назад, то есть в 2020 году? Ничего удивительного, что Косторная не смогла тогда отобраться на ЧМ, если куролесила до второго часу ночи перед тренировками
Чемпионка Европы 2020 "не смогла" отобраться на ЧМ? Что вы несёте?
+3
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Katerina Sunny
Ответ Anneta28
Но прокаты были точно, я лично на них присутствовала))
Я не ставлю под сомнение прокаты, удивительно, что в то время, когда и среди фигуристов хватало болеющих, такая подготовка к ним была.
0
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Пахра
Ответ missis-Zima
Она одна там была? ) вся группа тусила с тренерами.Вас забыли спросить.
А никто , видимо, не смотрел и не знают, что День рождения было среди фигуристов у известного человека. Все думают, что фигуристы не люди.
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Katerina Sunny
Ответ БезызбежноНаКрасный
тащем-та, фигуристки в пандемийный год очень неплохо отрывались на постсоревновательных банкетах. Видосы с Туктиком не дадут соврать. После которых все перезаражались, кстати. Но это уже попозже было, не в сентябре.
Капу я помню.
+1
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Док Аксель
Талант легко прогулять и промотать, если рано начинать.
+3
-3
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Howard Norfolk
Когда нет новостей, то и такие сойдут.
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